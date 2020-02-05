Шахтер упустил победу над Сеннерйюском

Датчанам удалось сравнять счет в концовке встречи

  • 05.02.2020 18:00
  • 1338 просмотров
  • 9 комментариев
Шахтер упустил победу над Сеннерйюском
© shakhtar.com

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» провел второй товарищеский матч в течении одного дня, сыграв вничью с одним из аутсайдеров чемпионата Дании «Сеннерйюском» - 2:2. «Горняки» полностью изменили состав по сравнению с игрой против «Македонии ГП», на этот раз на поле вышли игроки основы.

Практически весь матч «Шахтер» владел игровым и территориальным преимуществом, но огромное количество ошибок в обороне, не позволили «горнякам» одержать победу. В первой половине датчане упустили три верных шанса открыть счет (дважды пробив мимо пустых ворот и не реализовав выход один на один), но все же вышли вперед, когда после подачи углового Кривцов головой срезал мяч в свои ворота. Только во второй половине «Шахтеру» удалось распечатать ворота соперника, Тайсон после передачи Патрика со штрафного с 15 метров пробил в нижний угол. А уже на 61-й минуте чемпион Украины был впереди, после того как Коваленко реализовал пенальти, назначенный за снос Мораеса. Выйдя вперед, «горняки» снизили активность, за что были наказаны в самой концовке встречи, в контратаке Кристиансен ударом из-за пределов штрафной сравнял счет.

Товарищеский матч

«Шахтар» - «Сеннерйюск» - 2:2

 Тайсон (54), Коваленко (61, с пенальти) - Кривцов (30, в свои ворота), Кристиансен (87)

 Милитц (60)

«Шахтар»: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Марлос, Коваленко (Коноплянка, 69), Степаненко, Патрик, Тайсон - Мораес

«Сеннерйюск»: Милитц, Симонсен, Мавромати, Канструп, Гартенманн, Йонсонн, Альбек, Хассан, Бах, Абсалонсен, А. Якобсен

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 18:20
    -1
    Vitaliy Moroz, 05.02.2020 18:18
    Не понимаю, что делают на поле Кривцов и Матвиенко? Несколько раз их простейшим финтом чуть не посадили на 5 точку. Первый раз -повезло, в конце игры-гол. И это хотели за Матвиенка 30млн.? Да давно пора ставить Бондаря и молодого из дубля. Оборона - сплошная катастрофа, нападение- посмешище. Перекатывание мяча - это еще не футбол. Думаю, в конце сезона попрощаемся с Каштру!!!
    согласен, первый матч мне понравился больше, но все равно, ошибки одни и те же
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 05.02.2020 18:19
    +2
    brothers_skill_found, 05.02.2020 18:05
    Два матча в день - це багато
    Це дуже багато)))
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    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 05.02.2020 18:18
    +2
    Не понимаю, что делают на поле Кривцов и Матвиенко? Несколько раз их простейшим финтом чуть не посадили на 5 точку. Первый раз -повезло, в конце игры-гол. И это хотели за Матвиенка 30млн.? Да давно пора ставить Бондаря и молодого из дубля. Оборона - сплошная катастрофа, нападение- посмешище. Перекатывание мяча - это еще не футбол. Думаю, в конце сезона попрощаемся с Каштру!!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.02.2020 18:13
    -3
    Дно паданецки
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 18:08
    -2
    борец отметился?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 18:08
    -1
    . «Горняки» полностью изменили состав по сравнению с игрой против «Македонии ГП», на этот раз на поле вышли игроки основы.----------и после этого ничья с аутсайдеров чемпионата Дании?
    Бенфика ,я тебя поздравляю!
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 05.02.2020 18:05
    +2
    Два матча в день - це багато
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.02.2020 18:04
    -2
    Ничья не поражение, да и матч - товарняк. Базарить не о чем
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 18:02
    -2
    Ой прям та и упустил
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 05.02.2020 18:19
    +2
    brothers_skill_found, 05.02.2020 18:05
    Два матча в день - це багато
    Це дуже багато)))
    Ссылка
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 05.02.2020 18:18
    +2
    Не понимаю, что делают на поле Кривцов и Матвиенко? Несколько раз их простейшим финтом чуть не посадили на 5 точку. Первый раз -повезло, в конце игры-гол. И это хотели за Матвиенка 30млн.? Да давно пора ставить Бондаря и молодого из дубля. Оборона - сплошная катастрофа, нападение- посмешище. Перекатывание мяча - это еще не футбол. Думаю, в конце сезона попрощаемся с Каштру!!!
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 05.02.2020 18:05
    +2
    Два матча в день - це багато
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