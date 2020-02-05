Шахтер упустил победу над Сеннерйюском

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» провел второй товарищеский матч в течении одного дня, сыграв вничью с одним из аутсайдеров чемпионата Дании «Сеннерйюском» - 2:2. «Горняки» полностью изменили состав по сравнению с игрой против «Македонии ГП», на этот раз на поле вышли игроки основы.

Практически весь матч «Шахтер» владел игровым и территориальным преимуществом, но огромное количество ошибок в обороне, не позволили «горнякам» одержать победу. В первой половине датчане упустили три верных шанса открыть счет (дважды пробив мимо пустых ворот и не реализовав выход один на один), но все же вышли вперед, когда после подачи углового Кривцов головой срезал мяч в свои ворота. Только во второй половине «Шахтеру» удалось распечатать ворота соперника, Тайсон после передачи Патрика со штрафного с 15 метров пробил в нижний угол. А уже на 61-й минуте чемпион Украины был впереди, после того как Коваленко реализовал пенальти, назначенный за снос Мораеса. Выйдя вперед, «горняки» снизили активность, за что были наказаны в самой концовке встречи, в контратаке Кристиансен ударом из-за пределов штрафной сравнял счет.

Товарищеский матч

«Шахтар» - «Сеннерйюск» - 2:2

Тайсон (54), Коваленко (61, с пенальти) - Кривцов (30, в свои ворота), Кристиансен (87)

Милитц (60)

«Шахтар»: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Марлос, Коваленко (Коноплянка, 69), Степаненко, Патрик, Тайсон - Мораес

«Сеннерйюск»: Милитц, Симонсен, Мавромати, Канструп, Гартенманн, Йонсонн, Альбек, Хассан, Бах, Абсалонсен, А. Якобсен

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА