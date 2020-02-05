Товарищеский матч

«Шахтар» - «Сеннерйюск» - 2:2

Тайсон (54), Коваленко (61, с пенальти) - Кривцов (30, в свои ворота), Кристиансен (87)

Милитц (60)

«Шахтар»: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Марлос, Коваленко (Коноплянка, 69), Степаненко, Патрик, Тайсон - Мораес

Запас: Шевченко, Бондарь, Маркос, Антонио, Тете

«Сеннерйюск»: Милитц, Симонсен, Мавромати, Канструп, Гартенманн, Йонсонн, Альбек, Хассан, Бах, Абсалонсен, А. Якобсен

Запас: Олафссон, Фредриксен, Эскесен, Кристиансен

МАТЧ ОКОНЧЕН!

89 мин. Исмаили пытался обострить игру, но потерял мяч в штрафной соперника.

87 мин. ГОЛ! И все-таки упускают победу горняки! На этот раз Пятов ошибся, пропустив мяч после удара Кристиансена из-за пределов штрафной.

85 мин. Несколько замен провели датчане. Странно, что свежие футболисты не вышли раньше.

83 мин. Похоже, доигрывают встречу соперники, игра проходит в основном в центре поля.

81 мин. Видимо, не готовы еще футболисты играть 90 минут в высоком темпе, но время до Бенфики еще есть.

79 мин. Моментище! Исмаили после проникающей передачи вышел один на один с голкипером и пробил рядом с дальней штангой.

77 мин. Момент! Перехватили мяч датчане и провели контратаку, Якобсекн зряче пробивал с 16 метров, но в который раз Шахтер спас Пятов.

75 мин. Уже несколько минут игра проходит совершенно без ворот. Подсели физически футболисты.

73 мин. Катают мяч горняки в центре поля, соперник, видимо, устал, поэтому прессингует не слишком активно.

71 мин. Владеет мячом Шахтер, но заметно снизили активность горняки.

69 мин. Замена в Шахтере. Вместо Коваленко вышел Коноплянка.

67 мин. Заметно упал темп матча после второго гола Шахтера.

65 мин. Хассан пробивал по воротам Пятова со средней дистанции, мяч попал в игрока Шахтера и ушел на угловой.

63 мин. Первую замену провели датчане, К. Якобсен вышел.

61 мин. ГОЛ! Коваленко ударом с 11-и метровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам.

60 мин. ПЕНАЛЬТИ! После передачи Тайсона вышел на свидание с голкипером Мораес, после чего Милитц сбил бразильца.

58 мин. Редко атакуют датчане, но сколько же моментов у них! Есть у Шахтера время, чтобы проанализировать игру в обороне.

56 мин. Пятов! Дважды подряд спасает Шахтер голкипер! После прострела пробивал с пяти метров Якобсен, Андрей отбил, последовало добивание, но вновь Пятов выручил, еще и штанга помогла в этом случае.

54 мин. ГОЛ! Патрик со штрафного неожиданно выполнил поперечную передачу на набегающего Тайсона, который с 15 метров пробил в нижний угол.

53 мин. Коваленко заработал право на еще один опасный штрафной вблизи боковой линии штрафной соперника.

51 мин. Марлос здорово заметил открывание в штрафной Исмаили, выполнил классный пас, но защитник плохо обработал мяч.

49 мин. В хорошем состоянии поле. Уже второй матч проводит сегодня здесь Шахтер, был ливень, но луж совсем нет, мяч хорошо стелится по газону.

47 мин. Момент! Тайсон хорошо открылся вблизи линии штрафной и после передачи Марлоса мощно пробил рядом со штангой. Попади - быть голу.

46 мин. Неожиданно завершился первый тайм, игровое преимущество было у Шахтера, но моменты создавали датчане.

ПЕРЕРЫВ!

45 мин. Горняки заперли соперника в его штрафной, но ударов нет.

43 мин. Вновь горняки долго комбинируют на половине соперника.

41 мин. Удалось датчанам задержаться на половине Шахтера, подав два угловых подряд, но дело до угроз воротам не дошло.

39 мин. Кривцов отдал классную передачу в штрафную на ход Болбату, но тот навесил не лучшим образом.

37 мин. Вновь Милитц в игре, на этот раз перехватив мяч после навеса Исмаили.

36 мин. Опасно! Наконец-то удается горнякам после хорошей комбинации пробить в створ, но Милитц отразил удар Тайсона.

34 мин. Вновь игроки Шахтера большими силами расположились на половине соперника.

32 мин. Не сумели датчане реализовать убойные моменты, так горняки сами помогли сопернику открыть счет. Пока все по делу.

30 мин. ГОЛ! После подачи с угловой отметки не дотянулся до мяча Пятов, своего голкипера опередил Кривцов, головой срезав мяч в свои ворота.

29 мин. Исмаили после розыгрыша штрафного пробил мимо дальнего от голкипера угла. Настоящий ливень вновь пошел в Белеке. Такая же погода была и во время первого сегодняшнего матча горняков.

27 мин. Защитник датчан врезал по ногам Коваленко вблизи угла своей штрафной, шанс для шахтера.

25 мин. Патрик со штрафного навесил в направлении Исмаили, но тот не из самой удобной позиции головой пробил неточно.

23 мин. Мораес заработал право на штрафной в метре от боковой линии штрафной соперника.

21 мин. Как же так! Третий голевой момент создают датчане! Вновь контратака, прострел, и опять следует удар выше пустых ворот Шахтера. Не думаю, что Бенфика будет также такой щедрой.

19 мин. Опасно! Тайсон отличной проникающей передачей нашел в штрафной Марлоса, тот прострелил в направлении Коваленко, которого опередил соперник.

17 мин. Довольно компактно защищаются датчане, горняки продолжают искать щели в насыщенной обороне соперника.

15 мин. Неплохо пока выглядит один из аутсайдеров чемпионата Дании, два супермомента не реализовали датчане.

13 мин. Момент! Вновь провалились в обороне горняки, Хассан в контратаке вышел один на один с Пятовым и пробил мимо цели.

11 мин. Фантастика! Прощают датчане Шахтер! Симонсон пробивал с острого угла, мяч попал в Матвиенко и отскочил к Абсалонсену, который с семи метров послал сферу выше пустой рамки.

9 мин. Высоко горняки прессингуют соперника и довольно быстро отбирают мячи.

7 мин. Горняки контролировали мяч уже в штрафной соперника, Марлос опасно пробивал из пределов штрафной, но мяч пролетел в метре от дальней штанги.

5 мин. Практически без центра поля проходит игра, быстро ходит мяч в ногах футболистов.

3 мин. Опасно! А теперь едва не забили датчане, Якобсен накрутил Кривцова, но с острого угла не решился пробить по воротам.

1 мин. Горняки сразу устремились в атаку, мощный удар Тайсона с линии штрафной пришелся в соперника.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 5-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Сеннерйюск» из Дании. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе горняков, начало в 16.00 по киевскому времени.

Свой второй матч среды «Шахтер» проведет против датского клуба «Сеннерйюск». Датчане были одними из лидеров своего чемпионата середины нулевых и даже стали чемпионами в 2005 году. Однако, последний успех «Сеннерйюска» датирован 2016 годом, когда команда заняла второе место в чемпионате. Сейчас же «Сеннерюйск» выступает более чем скромно, занимая 11-е место, практически потеряв шансы пробиться в первую шестерку.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Сеннерйюск».