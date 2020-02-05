Шахтер – Сендерюск – 2:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня «Шахтер» в очередном контрольном матче на сборах в Турции сыграл вничью 2:2 с «Сендерюском».
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Сённеръюск
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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