Мариуполь не смог обыграть Санкт-Пельтен в спарринге

Сегодня, 28 января, «Мариуполь» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции провел спарринг против австрийского «Санкт-Пельтена». Матч завершился со счетом 1:1.
Контрольный матч
«Мариуполь» – «Санкт-Пельтен» – 1:1
Голы: Фомин, 58-пен (1:0). Пак, 90-пен (1:1).
Напомним, ранее команда Александра Бабича сыграла вничью с казахстанским «Кызылжаром» (1:1), а также белорусским «Динамо-Брест» (2:2).
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Источник — Sport.ua
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