Карпаты сыграли вничью со Слованом в контрольном матче

Гол Назарины в концовке матча принес львовянам ничью

  • 29.01.2020 17:01
  • 403 просмотра
  • 1 комментарий
Карпаты сыграли вничью со Слованом в контрольном матче
© ФК Карпаты

Сегодня «Карпаты» в рамках тренировочного сбора в Турции проводили матч против «Слована» из Братиславы.

Матч завершился вничью 1:1. «Карпаты» отыгрались на 89-й минуте благодаря голу Егора Назарины с пенальти.

«Карпаты» — «Слован» - 1:1
Голы: Назарина, 89, с пенальти — Моха, 3.

«Карпаты»: Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Веремиенко), Дубинчак (Слива), Хахлев (Толочко; Аржанов), Назарина, Козак (Притула), Пасич (Лейоус), Кадимян (Дженнингс), Бойчук (Лях; Кириленка).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 29.01.2020 17:15
    0
    Як на перший матч досить пристойно виглядали.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 29.01.2020 17:15
    0
    Як на перший матч досить пристойно виглядали.
    Ссылка
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