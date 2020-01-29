Карпаты сыграли вничью со Слованом в контрольном матче

Сегодня «Карпаты» в рамках тренировочного сбора в Турции проводили матч против «Слована» из Братиславы.
Матч завершился вничью 1:1. «Карпаты» отыгрались на 89-й минуте благодаря голу Егора Назарины с пенальти.
«Карпаты» — «Слован» - 1:1
Голы: Назарина, 89, с пенальти — Моха, 3.
«Карпаты»: Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Веремиенко), Дубинчак (Слива), Хахлев (Толочко; Аржанов), Назарина, Козак (Притула), Пасич (Лейоус), Кадимян (Дженнингс), Бойчук (Лях; Кириленка).
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Источник — Sport.ua
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