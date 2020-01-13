Карпаты вышли из отпуска

Первую часть учебно-тренировочных сборов «зелено-белые» проведут во Львове

  • 13.01.2020 18:15
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Карпаты вышли из отпуска
© ФК Карпаты

В понедельник, 13-го января, завершился зимний отпуск у игроков львовских «Карпат». В течение двух дней футболисты будут разделены на две группы, каждая из которых пройдет медицинский осмотр. Кроме этого, «зелено-белые» получат и физические нагрузки — их ждут втягивающего кроссы.

Непосредственной работой с мячом в тренировочном режиме команда займется уже со среды.

Первая часть учебно-тренировочных сборов будет проходить во Львове до 24-го января. Вторую часть подготовки запланировано провести в Турции с 25-го января по 15-е февраля.

После иностранных сборов «Карпаты» вернутся во Львов и начнут непосредственную подготовку к матчу против «Днепра-1» (базовая дата — 22-е февраля).

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Источник — ФК Карпаты

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