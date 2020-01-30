Днепр-1 разгромно проиграл Аустрии. Четвертое кряду поражение в спаррингах

Результаты команды Дмитрия Михайленко настораживают

  • 30.01.2020 17:48
  • 2512 просмотров
  • 4 комментария
Днепр-1 разгромно проиграл Аустрии. Четвертое кряду поражение в спаррингах
© СК Днепр 1

Сегодня, 30 января, «Днепр-1» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции провел спарринг против австрийской «Аустрии». Украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:3.

Контрольний матч

СК «Днепр-1» — «Аустрия» (Австрия) — 0:3

Отметим, что для команды Дмитрия Михайленко это четвертое кряду поражение в контрольных матчах. Ранее «Днепр-1» уступил сербской «Бачка-Топола» (0:1), польской «Ягеллонии» (0:1) и чешскому «Богемиансу» (1:2).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Kevko
      Kevko, 30.01.2020 19:04
    0
    Как не забивали, так и не забивают
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 18:47
    0
    korrektno, 30.01.2020 18:39
    Печальна картина. Схоже, що з цим тренерським складом очікувати нічого. Гравці академії Дніпра деградують. Другу та першу лігу пройшли на іспанських напрацюваннях, а зараз повна і безнадійна яма. Направити молодих гравців, які мають потенціал, та заставити їх працювати, схоже, нікому. Поставити гру нікому. Тримання м'яча відкидками – тупа тактика. Як на мене, цей склад під керівництвом умовного Шарана чи умовного Костишина мав би значно кращі досягнення в ЧУ. Без зміни тренера марно очікувати покращень. Тренер – голова всього. Згадується, як при Рамосі змінилась гра Джуліано, Канкави, Ротаня, Шахова, як розкрилась команда після футбольних мук під керівництвом Бессонова - Протасова. Спостерігається зворотна деградація. А зі складу футболістив необхідно відчепляти піжонів, які не хочуть працювати, або займаються не своєю справою.
    это ещё не тот состав чтобы однозначно утверждать что Михайленко плохой тренер. да, до уровня Хуанде Рамоса он явно не дотягивает, но хуже ли остальных, кого в теперешнем состоянии может позволить себе Днепр, я бы так не однозначно не утверждал.
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    korrektno
      korrektno, 30.01.2020 18:39
    +2
    Печальна картина. Схоже, що з цим тренерським складом очікувати нічого. Гравці академії Дніпра деградують. Другу та першу лігу пройшли на іспанських напрацюваннях, а зараз повна і безнадійна яма. Направити молодих гравців, які мають потенціал, та заставити їх працювати, схоже, нікому. Поставити гру нікому. Тримання м'яча відкидками – тупа тактика. Як на мене, цей склад під керівництвом умовного Шарана чи умовного Костишина мав би значно кращі досягнення в ЧУ. Без зміни тренера марно очікувати покращень. Тренер – голова всього. Згадується, як при Рамосі змінилась гра Джуліано, Канкави, Ротаня, Шахова, як розкрилась команда після футбольних мук під керівництвом Бессонова - Протасова. Спостерігається зворотна деградація. А зі складу футболістив необхідно відчепляти піжонів, які не хочуть працювати, або займаються не своєю справою.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 18:38
    0
    аустрия серьёзный соперник, да мы ничего и не ждём от теперешнего днепра.
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    korrektno
    online
      korrektno, 30.01.2020 18:39
    +2
    Печальна картина. Схоже, що з цим тренерським складом очікувати нічого. Гравці академії Дніпра деградують. Другу та першу лігу пройшли на іспанських напрацюваннях, а зараз повна і безнадійна яма. Направити молодих гравців, які мають потенціал, та заставити їх працювати, схоже, нікому. Поставити гру нікому. Тримання м'яча відкидками – тупа тактика. Як на мене, цей склад під керівництвом умовного Шарана чи умовного Костишина мав би значно кращі досягнення в ЧУ. Без зміни тренера марно очікувати покращень. Тренер – голова всього. Згадується, як при Рамосі змінилась гра Джуліано, Канкави, Ротаня, Шахова, як розкрилась команда після футбольних мук під керівництвом Бессонова - Протасова. Спостерігається зворотна деградація. А зі складу футболістив необхідно відчепляти піжонів, які не хочуть працювати, або займаються не своєю справою.
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 30.01.2020 19:04
    0
    Как не забивали, так и не забивают
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 18:47
    0
    korrektno, 30.01.2020 18:39
    Печальна картина. Схоже, що з цим тренерським складом очікувати нічого. Гравці академії Дніпра деградують. Другу та першу лігу пройшли на іспанських напрацюваннях, а зараз повна і безнадійна яма. Направити молодих гравців, які мають потенціал, та заставити їх працювати, схоже, нікому. Поставити гру нікому. Тримання м'яча відкидками – тупа тактика. Як на мене, цей склад під керівництвом умовного Шарана чи умовного Костишина мав би значно кращі досягнення в ЧУ. Без зміни тренера марно очікувати покращень. Тренер – голова всього. Згадується, як при Рамосі змінилась гра Джуліано, Канкави, Ротаня, Шахова, як розкрилась команда після футбольних мук під керівництвом Бессонова - Протасова. Спостерігається зворотна деградація. А зі складу футболістив необхідно відчепляти піжонів, які не хочуть працювати, або займаються не своєю справою.
    это ещё не тот состав чтобы однозначно утверждать что Михайленко плохой тренер. да, до уровня Хуанде Рамоса он явно не дотягивает, но хуже ли остальных, кого в теперешнем состоянии может позволить себе Днепр, я бы так не однозначно не утверждал.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 18:38
    0
    аустрия серьёзный соперник, да мы ничего и не ждём от теперешнего днепра.
    Ссылка
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