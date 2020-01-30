Днепр-1 разгромно проиграл Аустрии. Четвертое кряду поражение в спаррингах

Сегодня, 30 января, «Днепр-1» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции провел спарринг против австрийской «Аустрии». Украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:3.
Контрольний матч
СК «Днепр-1» — «Аустрия» (Австрия) — 0:3
Отметим, что для команды Дмитрия Михайленко это четвертое кряду поражение в контрольных матчах. Ранее «Днепр-1» уступил сербской «Бачка-Топола» (0:1), польской «Ягеллонии» (0:1) и чешскому «Богемиансу» (1:2).
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.