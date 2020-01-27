Динамо Киев
3:0
Динамо Брест
27.01.2020, FT

Дубль Пиварича помог киевскому Динамо обыграть одноклубников из Бреста

Хачериди, Милевский и Нойок вышли в стартовом составе

  • 27.01.2020 17:59
  • 5043 просмотра
  • 14 комментариев
Дубль Пиварича помог киевскому Динамо обыграть одноклубников из Бреста
© fcdynamo.kiev.ua

Киевское «Динамо» провело последний контрольный матч на сборе в турецком Белеке. Киевляне уверенно переиграли чемпиона Беларуси брестское «Динамо» со счетом 3:0, сыграв два тайма разными составами. Вице-чемпионы Украины весь матч владели значительным территориальным и игровым преимуществом, что и вылилось в забитые голы. Счет в середине первого тайма открыл Пиварич, подобравший мяч в штрафной соперника, после чего низом пробил в дальний от голкипера угол.

На 36-й минуте хорватский защитник оформил «дубль», воспользовавшись ошибкой вратаря. Пиварич после длинной передачи из центрального круга с линии штрафной аккуратно перебросил мяч через далеко вышедшего из ворот голкипера. До крупного счет довел Дуелунд, зряче пробив с 17 метров в левый от вратаря угол.

Завтра киевляне сыграют последний матч на сборе в Белеке и отправятся домой на непродолжительный отдых. Соперником «Динамо» будет  «Кайрат» из Казахстана.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Динамо» Брест - 3:0

 Пиварич (22, 36), Дуелунд (74)

 Сидорчук (80)

«Динамо»: Бущан (Бойко, 46) - Пиварич (Кендзера, 46), Кадар (Сирота, 46), Вивчаренко (Попов, 46), Забарный (Сидорчук, 46), Буяльский (де Пена, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Дуелунд, 46), Караваев (Миколенко, 46), Кадири (Цитаишвили, 46), Каргбо (Соль, 46)

Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай

Cтадион: «Calista Hotel Sahasi Belek»  (Белек)

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    REALIST
      REALIST, 27.01.2020 19:22
    +1
    Ось і форвард є... Точно не менше Бесєдіна може забити, якщо на вістрі випускати!
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 27.01.2020 19:14
    0
    Как там миля с хачем, сбитые лётчики или можно в ДК возвращать?
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 27.01.2020 19:06
    +2
    Олег Судак, 27.01.2020 19:03
    Це брат Пердути з Ворскли.
    Сын Срны , племянник Кака и внук Насри.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 19:06
    0
    Олег Судак, 27.01.2020 19:03
    Це брат Пердути з Ворскли.
    хватит
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 27.01.2020 19:03
    0
    sand, 27.01.2020 18:58
    Пуканыч
    Це брат Пердути з Ворскли.
    Ссылка
    sand
      sand, 27.01.2020 18:58
    +2
    Пуканыч
    Ссылка
    sand
      sand, 27.01.2020 18:57
    0
    Zport., 27.01.2020 18:51
    Помню в шахтере был игрок с фамилией Пердуныч. Как бы ты его охарактеризовал?)
    Да вот что-то припоминается. Вроде как в дебюте (могу ошибаться) за основу привез глупейший гол. Так что с фамилией все нормально
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 27.01.2020 18:51
    -1
    Вячеслав Самойлов, 27.01.2020 18:38
    Как вы не понимаете??? Просто команда Милевского не могла "поднять руку" (в смысле - не могла противостоять) парню с ТАКОЙ фамилией - ПИВА-рич.
    Это же практически звучит как лозунг: "Пиво - ВЕЩЬ!" (в смысле - классная).
    Помню в шахтере был игрок с фамилией Пердуныч. Как бы ты его охарактеризовал?)
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 27.01.2020 18:48
    +1
    Миша Дуелуннд просто говорит Шапаренко иди в аренду
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 27.01.2020 18:39
    -4
    Вывод: игрок может быть вполне эффективно использован против команд-соперников, имеющих любителей известного хмельного напитка.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 27.01.2020 18:38
    +1
    Как вы не понимаете??? Просто команда Милевского не могла "поднять руку" (в смысле - не могла противостоять) парню с ТАКОЙ фамилией - ПИВА-рич.
    Это же практически звучит как лозунг: "Пиво - ВЕЩЬ!" (в смысле - классная).
    Ссылка
    Саша Лапій
    Саша Лапій, 27.01.2020 18:31
    +1
    Сіль, Кадір )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 27.01.2020 18:16
    -4
    Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 18:15
    может Пиварича использовать в нападении?)
    Чтоб мог победить всех одноклубников из других городов ?)))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 18:15
    +1
    может Пиварича использовать в нападении?)
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 27.01.2020 19:06
    +2
    Олег Судак, 27.01.2020 19:03
    Це брат Пердути з Ворскли.
    Сын Срны , племянник Кака и внук Насри.
    Ссылка
    sand
      sand, 27.01.2020 18:58
    +2
    Пуканыч
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 27.01.2020 19:22
    +1
    Ось і форвард є... Точно не менше Бесєдіна може забити, якщо на вістрі випускати!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 27.01.2020 18:48
    +1
    Миша Дуелуннд просто говорит Шапаренко иди в аренду
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 27.01.2020 18:38
    +1
    Как вы не понимаете??? Просто команда Милевского не могла "поднять руку" (в смысле - не могла противостоять) парню с ТАКОЙ фамилией - ПИВА-рич.
    Это же практически звучит как лозунг: "Пиво - ВЕЩЬ!" (в смысле - классная).
    Ссылка
    Саша Лапій
    Саша Лапій, 27.01.2020 18:31
    +1
    Сіль, Кадір )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 18:15
    +1
    может Пиварича использовать в нападении?)
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 27.01.2020 19:14
    0
    Как там миля с хачем, сбитые лётчики или можно в ДК возвращать?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 19:06
    0
    Олег Судак, 27.01.2020 19:03
    Це брат Пердути з Ворскли.
    хватит
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 27.01.2020 19:03
    0
    sand, 27.01.2020 18:58
    Пуканыч
    Це брат Пердути з Ворскли.
    Ссылка
    sand
      sand, 27.01.2020 18:57
    0
    Zport., 27.01.2020 18:51
    Помню в шахтере был игрок с фамилией Пердуныч. Как бы ты его охарактеризовал?)
    Да вот что-то припоминается. Вроде как в дебюте (могу ошибаться) за основу привез глупейший гол. Так что с фамилией все нормально
    Ссылка
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