Дубль Пиварича помог киевскому Динамо обыграть одноклубников из Бреста

Киевское «Динамо» провело последний контрольный матч на сборе в турецком Белеке. Киевляне уверенно переиграли чемпиона Беларуси брестское «Динамо» со счетом 3:0, сыграв два тайма разными составами. Вице-чемпионы Украины весь матч владели значительным территориальным и игровым преимуществом, что и вылилось в забитые голы. Счет в середине первого тайма открыл Пиварич, подобравший мяч в штрафной соперника, после чего низом пробил в дальний от голкипера угол.

На 36-й минуте хорватский защитник оформил «дубль», воспользовавшись ошибкой вратаря. Пиварич после длинной передачи из центрального круга с линии штрафной аккуратно перебросил мяч через далеко вышедшего из ворот голкипера. До крупного счет довел Дуелунд, зряче пробив с 17 метров в левый от вратаря угол.

Завтра киевляне сыграют последний матч на сборе в Белеке и отправятся домой на непродолжительный отдых. Соперником «Динамо» будет «Кайрат» из Казахстана.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Динамо» Брест - 3:0

Пиварич (22, 36), Дуелунд (74)

Сидорчук (80)

«Динамо»: Бущан (Бойко, 46) - Пиварич (Кендзера, 46), Кадар (Сирота, 46), Вивчаренко (Попов, 46), Забарный (Сидорчук, 46), Буяльский (де Пена, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Дуелунд, 46), Караваев (Миколенко, 46), Кадири (Цитаишвили, 46), Каргбо (Соль, 46)

Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай

Cтадион: «Calista Hotel Sahasi Belek» (Белек)