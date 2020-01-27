Динамо – Динамо Брест – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча

  • 27.01.2020 21:49
  • 1493 просмотра
  • 2 комментария
Динамо – Динамо Брест – 3:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело последний контрольный матч на сборе в турецком Белеке. Киевляне уверенно переиграли чемпиона Беларуси, брестское «Динамо», со счетом 3:0.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 21:57
    0
    а Пиварич может спокойно играть беседина
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 21:56
    +1
    у Дуэлунда хорошая пушка
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 21:56
    +1
    у Дуэлунда хорошая пушка
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 21:57
    0
    а Пиварич может спокойно играть беседина
    Ссылка
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