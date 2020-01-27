Динамо Киев
3:0
Динамо Брест
27.01.2020, FT

Динамо — Динамо Брест — 3:0. Текстовая трансляция матча

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  • 27.01.2020 15:59
  • 32907 просмотров
  • 50 комментариев
Динамо — Динамо Брест — 3:0. Текстовая трансляция матча
© fcdynamo.kiev.ua

Товарищеский матч

«Динамо» – «Динамо» Брест - 3:0

 Пиварич (22, 36), Дуелунд (74)

 Сидорчук (80)

«Динамо»: Бущан (Бойко, 46) - Пиварич (Кендзера, 46), Кадар (Сирота, 46), Вивчаренко (Попов, 46), Забарный (Сидорчук, 46), Буяльский (де Пена, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Дуелунд, 46), Караваев (Миколенко, 46), Кадири (Цитаишвили, 46), Каргбо (Соль, 46)

Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай

Cтадион: «Calista Hotel Sahasi Belek»  (Белек)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

88 мин. Опасно! Просто здорово сыграл Бойко, отразив опаснейший удар со штрафного.

86 мин. Есть шанс у беларусов забить, Попов нарушил правила в 22 метрах напротив своих ворот.

83 мин. Не успевают игроки Динамо Брест за перемещениями киевлян.

 80 мин. Сидорчук предупрежден за грубую игру.

78 мин. Момент! Соль после скидки партнера мог забивать, но после удара испанца с близкого расстояния мяч попал в соперника.

76 мин. Более открытый пошел футбол, мяч почти не задерживается в центре поля.

 74 мин. ГОЛ! Протащил мяч Цитаишвили ближе к линии штрафной и оставил Дуелунду, который с 17 метров пробил в левый от голкипера угол

72 мин. Начинают проходить атаки у Бреста. Слева форвард беларусов ворвался в штрафную и пробил мимо дальней штанги.

70 мин. Опасно атаковали беларусы, но здорово сыграл Попов, заблокировав удар из района угла вратарской.

68 мин. Могла опасной  быть контратака киевлян, но Цитаишвили распорядился мячом не лучшим образом.

66 мин. Де Пена со штрафного с правого фланга неплохо навесил к дальней штанге, но Миколенко немного не успел к мячу.

64 мин. Дуелунд из-за пределов штрафной низом пробил рядом с ближней штангой.

62 мин. Хорошее движение демонстрируют киевляне, но после перерыва дело до моментов пока не доходит.

60 мин. Неплохую контратаку провели беларусы, дело дошло до удара из пределов штрафной, но защитник киевлян блокировал мяч.

58 мин. Ни к чему не приводит навес со штрафного к воротам киевлян, Попов был первым на мяче.

56 мин. В ближний угол со штрафного пробил де Пена, после чего голкипер отбил мяч в сторону от ворот.

54 мин. Рукой сыграл один из игроков Бреста рядом с углом своей штрафной, опасный стандарт.

52 мин. Ничего не изменилось и после перерыва, киевляне редко расстаются с мячом.

49 мин. После розыгрыша штрафного во второй фазе атаки де Пена пробил с дальней дистанции, но мяч попал в соперника.

48 мин. Шепелев отобрал мяч на половине соперника и заработал право на опасный штрафной.

46 мин. Полностью поменяли свой состав киевляне, много замен и у команды из Бреста.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

44 мин. Далеко не основной состав киевлян в первой половине уверенно переиграл своего соперника. Посмотрим, что будет после перерыва.

42 мин. Шапаренко неплохо пробил с дальней дистанции, но уверенно забирает мяч голкипер.

40 мин. Все игроки, кроме Бущана, на половине динамовцев Бреста.

38 мин. Велико преимущество киевлян. Пока соперник не создает им больших проблем

 36 мин.ГОЛ! Пиварич воспользовался неосмотрительным выходом из ворот Павлюченко и после длинной передачи головой с линии штрафной спокойно над голкипером переправил мяч в сетку.

36 мин. Пиварич со штрафного навесил в направлении Шапаренко, но того опередил соперник.

34 мин. Буяльский заработал право на перспективный штрафной.

32 мин. Пожалуй, переигрывают немного киевляне, пытаясь обязательно завести мяч в штрафную.

30 мин. От обороны играет Брест, но киевляне вновь проникли в штрафную, однако удар Андриевского был заблокирован.

28 мин. Активнее после пропущенного гола заиграли белорусы, вырос и темп матча.

26 мин. Момент! Гордейчук ворвался в штрафную, обыграв Кадири и мощно пробил в ближний угол, после чего Бущан перевел мяч на угловой.

24 мин. Еще была одна потенциально опасная атака киевлян, но Каргбо из пределов штрвфной пробил слабо и неточно.

 22 мин. ГОЛ! Первая опасная атака Динамо завершилась взятием ворот! Заблокирован был белорусами удар из-за пределов штрафной, но мяч отскочил к Пиваричу, который с нескольких метров с острого угла низом пробил мимо голкипера.

17 мин. Как-то робко идут вперед киевляне, почти не обостряя игру

15 мин. Опасно! Пропустили киевляне опаснейшую контратаку, Бакай пробивал по воротам уже из пределов штрафной, но  кто-то из киевлян блокирует удар

13 мин. Много борьбы на поле, очень плотно играют беларусы

11 мин. Обе команды никуда не спешат, беларусы при потере мяча большими силами отходят в оборону.

9 мин. Без ворот проходит игра

7 мин. А теперь Нойок попытал счастья ударом со штрафного, направив мяч намного выше и в сторону от ворот.

5 мин. Над стенкой пробил со штрафного Буяльский,после чего мяч пролетел в метре от штанги.

4 мин. Каргбо зацепился за мяч и был сбит в 30 метрах от ворот соперника.

2 мин. Кто-то из киевлян с дальней дистанции пробил по воротам, после чего мяч пролетел выше цели.

1 мин. Есть до боли знакомые лица в составе чемпиона Беларуси. Посмотрим, в какой форме Милевский и Хачериди. Может Артем и не шутил на счет сборной?

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

В понедельник, 27-го января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и их одноклубники из Бреста. Встреча пройдет в турецком Белеке на первом учебно-тренировочном сборе киевлян, начало в 16.00 по киевскому времени.

Первый тренировочный сбор киевского «Динамо» вышел на финишную прямую. После матчей с брестским «Динамо» и «Кайратом» киевляне отправятся домой для небольшого отдыха. Минувший год стал самым успешным в истории брестского «Динамо», впервые ставшего чемпионом страны. С особым интересом болельщики киевлян будут следить за игрой в составе соперника Артема Милевского и Евгения Хачериди, оставивших свой след в истории команды из столицы Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Брест.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 27.01.2020 18:03
    0
    Vipfishman2, 27.01.2020 17:55
    Жаль не по твоим бабьим ногам он бьет... вот я бы получил удовольствие от вида, как Сидор тебя, шлюшку, топчет и пиздит...
    Я твой нюх топтал, гнида ты речная
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.01.2020 18:00
    0
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:18
    "Для чего на свете пиво,
    Не знает только идиот.
    Пиво пенится красиво,
    А голубой - он не поймёт.
    *
    Пива можно выпить литр,
    Можно даже литра два.
    Пивом можно так ужраться,
    Что распухнет голова.
    *
    Дрыснявки очень любят пиво,
    Немцы тоже пиво пьют,
    Но смотаются из бара,
    Когда голубые прийдут.
    *
    Пиво голубым приносит радость,
    Пиво главное иметь...
    В пиве главное не градус,
    Главное в сортир успеть."
    Почти как Попов , который радио слямзил. Ты не китаец?
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 17:56
    -1
    fifadinamo, 27.01.2020 17:54
    Динамо Київ Сіті
    Тролям галушку між булок.
    Слава Україні!
    Можно заявляться в чемпионат Бацьки
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 27.01.2020 17:55
    +1
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:46
    Сидорчук три два разс Идет товарняк, а эта мразь х.у.я.рит по ногам со всей дури соперника.
    Жаль не по твоим бабьим ногам он бьет... вот я бы получил удовольствие от вида, как Сидор тебя, шлюшку, топчет и пиздит...
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 27.01.2020 17:54
    +2
    Динамо Київ Сіті
    Тролям галушку між булок.
    Слава Україні!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:48
    -7
    Теперь Попов 3,14дарёнок сносит нападающего. Ну что за твари эти голубые
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:46
    -7
    Сидорчук три два разс Идет товарняк, а эта мразь х.у.я.рит по ногам со всей дури соперника.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 17:38
    +3
    у дуэлунда закончился период искусственной адаптации, прощай буяльский?)
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:37
    -5
    Maradona, 27.01.2020 17:36
    Купа срача і не зрозуміло, грає Міля чи ні
    Его сменили после первого тайма
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 17:36
    -1
    Как то всё вяло и без огня, а уже 3:0
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 27.01.2020 17:36
    +2
    Купа срача і не зрозуміло, грає Міля чи ні
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:34
    -8
    Вратарь у Бреста - дрыщёвый. Все три гола на его совести
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:30
    -8
    Evil, 27.01.2020 17:26
    Об такую конченную мразь никто не хочет руки марать - какой Хацкевич акстись обоссанка
    Псинка. Ты можешь свой голубой язычёк замарать об мою попу
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.01.2020 17:30
    +7
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:29
    Псинка. Ты можешь свой голубой язычёк замарать об мою попу
    твою попу уже замарали ополченцы в ордло и дальнобойщики
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:29
    -9
    Псинка. Ты можешь свой голубой язычёк замарать об мою попу
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.01.2020 17:28
    +1
    comentraktor, 27.01.2020 16:15
    Наркоманы VS Алкаши
    29 числа как раз матч допиговые 4кратные нарики vs пролитер
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.01.2020 17:27
    +4
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:18
    "Для чего на свете пиво,
    Не знает только идиот.
    Пиво пенится красиво,
    А голубой - он не поймёт.
    *
    Пива можно выпить литр,
    Можно даже литра два.
    Пивом можно так ужраться,
    Что распухнет голова.
    *
    Дрыснявки очень любят пиво,
    Немцы тоже пиво пьют,
    Но смотаются из бара,
    Когда голубые прийдут.
    *
    Пиво голубым приносит радость,
    Пиво главное иметь...
    В пиве главное не градус,
    Главное в сортир успеть."
    Пушкин нервно курит в сторонке от такой рифмы...
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.01.2020 17:26
    +3
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:21
    То Хацкевиц - бох изголяется под чужим ником
    Об такую конченную мразь никто не хочет руки марать - какой Хацкевич акстись обоссанка
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:21
    -8
    jekаfunny, 27.01.2020 17:15
    Тебя ВаДо искал
    То Хацкевиц - бох изголяется под чужим ником
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 27.01.2020 17:19
    0
    пока свидетелям иеговых нефтчи.облом,один тут мучается.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.01.2020 17:30
    +7
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:29
    Псинка. Ты можешь свой голубой язычёк замарать об мою попу
    твою попу уже замарали ополченцы в ордло и дальнобойщики
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 16:16
    +7
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    Яке ж ти ущербне ! Тобі себе дебіла не шкода ?
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 27.01.2020 17:16
    +6
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    Черт ты уже и в этой теме херню пишиш(((Какой же ты дебиллллллллл,
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 27.01.2020 16:52
    +6
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    Убогая инфузория без присутствия каких-либо извилин. Может только писать о сосании (любимая тема в соответствии с ЕГО хобби). либо обзывая любыми словами ненавидимую им команду. И не лечится. Жалко даже...
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:42
    +5
    Пиварич там шо в форварда переквалифицировался после длительного времени пребывания на лавке?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.01.2020 17:27
    +4
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:18
    "Для чего на свете пиво,
    Не знает только идиот.
    Пиво пенится красиво,
    А голубой - он не поймёт.
    *
    Пива можно выпить литр,
    Можно даже литра два.
    Пивом можно так ужраться,
    Что распухнет голова.
    *
    Дрыснявки очень любят пиво,
    Немцы тоже пиво пьют,
    Но смотаются из бара,
    Когда голубые прийдут.
    *
    Пиво голубым приносит радость,
    Пиво главное иметь...
    В пиве главное не градус,
    Главное в сортир успеть."
    Пушкин нервно курит в сторонке от такой рифмы...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.01.2020 17:15
    +4
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:12
    Клюб им. Бори Моисеева выглядит убого - ни мысли, ни фантазии.
    Одна тупая и никому не нужная беготня
    Тебя ВаДо искал
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 17:38
    +3
    у дуэлунда закончился период искусственной адаптации, прощай буяльский?)
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.01.2020 17:26
    +3
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:21
    То Хацкевиц - бох изголяется под чужим ником
    Об такую конченную мразь никто не хочет руки марать - какой Хацкевич акстись обоссанка
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 27.01.2020 16:48
    +3
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    Котику а куди ти вчора зник? Я чекав вчора довго тебе а ти не прийшов. Довелось мастурбувати на твою дуже гарну аву.
    Ссылка
    0-7
      0-7, 27.01.2020 16:39
    +3
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    Дрысня Дрысне - фамилия твоя ... не грусти,тебя таким родили,акушер был пьян,дурка твой дом,но тебе в твоем мире хорошо.
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 16:26
    +3
    Как то очень просто забить оказалось
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 27.01.2020 17:54
    +2
    Динамо Київ Сіті
    Тролям галушку між булок.
    Слава Україні!
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 27.01.2020 17:36
    +2
    Купа срача і не зрозуміло, грає Міля чи ні
    Ссылка
    Kuban6
      Kuban6, 27.01.2020 17:06
    +2
    Миля в деле???
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 27.01.2020 17:55
    +1
    Forever_young_13, 27.01.2020 17:46
    Сидорчук три два разс Идет товарняк, а эта мразь х.у.я.рит по ногам со всей дури соперника.
    Жаль не по твоим бабьим ногам он бьет... вот я бы получил удовольствие от вида, как Сидор тебя, шлюшку, топчет и пиздит...
    Ссылка
    Evil
      Evil, 27.01.2020 17:28
    +1
    comentraktor, 27.01.2020 16:15
    Наркоманы VS Алкаши
    29 числа как раз матч допиговые 4кратные нарики vs пролитер
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.01.2020 17:03
    +1
    Иван Грозный, 27.01.2020 16:28
    сегодня праздник у девчат,сегодня будут танцы.
    Бутылками незамерзайки в ряд , заставят пол за гаражом засранцы
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.01.2020 16:56
    +1
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:42
    Пиварич там шо в форварда переквалифицировался после длительного времени пребывания на лавке?
    хорошо, что в форварда, а не во вратаря. а то уграл бы сейчас руками в своей штрафной
    :）
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 27.01.2020 16:26
    +1
    ну как же без свидетелей иеговых нефчи.
    Ссылка
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