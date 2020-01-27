Товарищеский матч

«Динамо» – «Динамо» Брест - 3:0

Пиварич (22, 36), Дуелунд (74)

Сидорчук (80)

«Динамо»: Бущан (Бойко, 46) - Пиварич (Кендзера, 46), Кадар (Сирота, 46), Вивчаренко (Попов, 46), Забарный (Сидорчук, 46), Буяльский (де Пена, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Дуелунд, 46), Караваев (Миколенко, 46), Кадири (Цитаишвили, 46), Каргбо (Соль, 46)

Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай

Cтадион: «Calista Hotel Sahasi Belek» (Белек)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

88 мин. Опасно! Просто здорово сыграл Бойко, отразив опаснейший удар со штрафного.

86 мин. Есть шанс у беларусов забить, Попов нарушил правила в 22 метрах напротив своих ворот.

83 мин. Не успевают игроки Динамо Брест за перемещениями киевлян.

80 мин. Сидорчук предупрежден за грубую игру.

78 мин. Момент! Соль после скидки партнера мог забивать, но после удара испанца с близкого расстояния мяч попал в соперника.

76 мин. Более открытый пошел футбол, мяч почти не задерживается в центре поля.

74 мин. ГОЛ! Протащил мяч Цитаишвили ближе к линии штрафной и оставил Дуелунду, который с 17 метров пробил в левый от голкипера угол

72 мин. Начинают проходить атаки у Бреста. Слева форвард беларусов ворвался в штрафную и пробил мимо дальней штанги.

70 мин. Опасно атаковали беларусы, но здорово сыграл Попов, заблокировав удар из района угла вратарской.

68 мин. Могла опасной быть контратака киевлян, но Цитаишвили распорядился мячом не лучшим образом.

66 мин. Де Пена со штрафного с правого фланга неплохо навесил к дальней штанге, но Миколенко немного не успел к мячу.

64 мин. Дуелунд из-за пределов штрафной низом пробил рядом с ближней штангой.

62 мин. Хорошее движение демонстрируют киевляне, но после перерыва дело до моментов пока не доходит.

60 мин. Неплохую контратаку провели беларусы, дело дошло до удара из пределов штрафной, но защитник киевлян блокировал мяч.

58 мин. Ни к чему не приводит навес со штрафного к воротам киевлян, Попов был первым на мяче.

56 мин. В ближний угол со штрафного пробил де Пена, после чего голкипер отбил мяч в сторону от ворот.

54 мин. Рукой сыграл один из игроков Бреста рядом с углом своей штрафной, опасный стандарт.

52 мин. Ничего не изменилось и после перерыва, киевляне редко расстаются с мячом.

49 мин. После розыгрыша штрафного во второй фазе атаки де Пена пробил с дальней дистанции, но мяч попал в соперника.

48 мин. Шепелев отобрал мяч на половине соперника и заработал право на опасный штрафной.

46 мин. Полностью поменяли свой состав киевляне, много замен и у команды из Бреста.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

44 мин. Далеко не основной состав киевлян в первой половине уверенно переиграл своего соперника. Посмотрим, что будет после перерыва.

42 мин. Шапаренко неплохо пробил с дальней дистанции, но уверенно забирает мяч голкипер.

40 мин. Все игроки, кроме Бущана, на половине динамовцев Бреста.

38 мин. Велико преимущество киевлян. Пока соперник не создает им больших проблем

36 мин.ГОЛ! Пиварич воспользовался неосмотрительным выходом из ворот Павлюченко и после длинной передачи головой с линии штрафной спокойно над голкипером переправил мяч в сетку.

36 мин. Пиварич со штрафного навесил в направлении Шапаренко, но того опередил соперник.

34 мин. Буяльский заработал право на перспективный штрафной.

32 мин. Пожалуй, переигрывают немного киевляне, пытаясь обязательно завести мяч в штрафную.

30 мин. От обороны играет Брест, но киевляне вновь проникли в штрафную, однако удар Андриевского был заблокирован.

28 мин. Активнее после пропущенного гола заиграли белорусы, вырос и темп матча.

26 мин. Момент! Гордейчук ворвался в штрафную, обыграв Кадири и мощно пробил в ближний угол, после чего Бущан перевел мяч на угловой.

24 мин. Еще была одна потенциально опасная атака киевлян, но Каргбо из пределов штрвфной пробил слабо и неточно.

22 мин. ГОЛ! Первая опасная атака Динамо завершилась взятием ворот! Заблокирован был белорусами удар из-за пределов штрафной, но мяч отскочил к Пиваричу, который с нескольких метров с острого угла низом пробил мимо голкипера.

17 мин. Как-то робко идут вперед киевляне, почти не обостряя игру

15 мин. Опасно! Пропустили киевляне опаснейшую контратаку, Бакай пробивал по воротам уже из пределов штрафной, но кто-то из киевлян блокирует удар

13 мин. Много борьбы на поле, очень плотно играют беларусы

11 мин. Обе команды никуда не спешат, беларусы при потере мяча большими силами отходят в оборону.

9 мин. Без ворот проходит игра

7 мин. А теперь Нойок попытал счастья ударом со штрафного, направив мяч намного выше и в сторону от ворот.

5 мин. Над стенкой пробил со штрафного Буяльский,после чего мяч пролетел в метре от штанги.

4 мин. Каргбо зацепился за мяч и был сбит в 30 метрах от ворот соперника.

2 мин. Кто-то из киевлян с дальней дистанции пробил по воротам, после чего мяч пролетел выше цели.

1 мин. Есть до боли знакомые лица в составе чемпиона Беларуси. Посмотрим, в какой форме Милевский и Хачериди. Может Артем и не шутил на счет сборной?

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 27-го января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и их одноклубники из Бреста. Встреча пройдет в турецком Белеке на первом учебно-тренировочном сборе киевлян, начало в 16.00 по киевскому времени.

Первый тренировочный сбор киевского «Динамо» вышел на финишную прямую. После матчей с брестским «Динамо» и «Кайратом» киевляне отправятся домой для небольшого отдыха. Минувший год стал самым успешным в истории брестского «Динамо», впервые ставшего чемпионом страны. С особым интересом болельщики киевлян будут следить за игрой в составе соперника Артема Милевского и Евгения Хачериди, оставивших свой след в истории команды из столицы Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Брест.