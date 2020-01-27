Динамо Киев
3:0
Динамо Брест
27.01.2020, FT

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Каргбо еще присматривается»

Главный тренер киевского «Динамо» подвел итоги победы над «Динамо-Брест» (3:0)

  • 27.01.2020 19:02
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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Каргбо еще присматривается»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных в пятом контрольном матче на сборе в турецком Белеке, где киевляне в понедельник со счетом 3:0 обыграли белорусское «Динамо-Брест».

- Сегодня Йосип Пиварич на позиции крайнего полузащитника продемонстрировал свой бомбардирский талант, что думаете о его забитых мячах?
- Сразу сказать тяжело, нужно пересмотреть эти моменты. Заметил, что в эпизоде со вторым забитым мячом он здорово открылся между линиями, получил хорошую передачу из глубины поля, соперники его потеряли, и Йосип удвоил счет. Третий мяч также был забит после хорошо разыгранной комбинации. В этой контрольной игре мы проверяли свое состояние, движение, скорости. В этом отношении все идет по плану. «Динамо» (Брест) позже нас начало подготовку, так что нужно нормально воспринимать нашу победу. У нас осталась еще одна игра завтра, после чего возвращаемся в Киев.

- На полузащитников возлагается особая миссия?
- Она возлагается на всю команду. Не важно, кто забивает – вы видите, что на этих сборах у нас забитыми мячами отличаются совершенно разные футболисты, нет одного ярко выраженного бомбардира. И это хорошо, ведь все игроки участвуют как в обороне, так и в атаке. Чем больше разнообразия будет в наших действиях, тем сложнее будет соперникам нам противостоять.

- Прокомментируйте, пожалуйста, игру нападающих – Каргбо и Соля.
- Ибра, если можно так сказать, еще присматривается. Это была первая игра, когда мы смогли его использовать на этой позиции. Предполагаем, что здесь он будет играть и дальше, но раньше ситуация диктовала условия, когда ему нужно было сыграть с краю. На фланге ему уже приходилось действовать, и мы об этом знали. Ему еще необходимо привыкнуть к партнерам, работе и требованиям. Видно, что Ибра очень старается, сегодня у него было несколько хороших моментов, в которых он хорошо открывался и удачно цеплялся за мяч. В целом, думаю, он на правильном пути.

Что касается Франа Соля, ему чего-то немного не хватает, и это было видно сегодня, когда у него было несколько моментов, в которых он сам мог забить. Но он также работает, старается, и принимает активное участие в командной игре. Ждем от него тоже результативности.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 27.01.2020 19:30
    0
    К чему присматривается? Обычно если игрок нормальный, то играет, а у дк вечно адаптации пока не выпрут, даже Алиев прав что лег должен быть на голову сильнее, приходить и играть, а не вечно привыкать. Молю уже с прицелом что-то сделали
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    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 27.01.2020 19:30
    0
    К чему присматривается? Обычно если игрок нормальный, то играет, а у дк вечно адаптации пока не выпрут, даже Алиев прав что лег должен быть на голову сильнее, приходить и играть, а не вечно привыкать. Молю уже с прицелом что-то сделали
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