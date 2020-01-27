Динамо – Динамо Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию контрольного матча со сбора в Турции

  • 27.01.2020 09:06
  • 1194 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо – Динамо Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев
В понедельник, 27 января, киевское «Динамо» проведет пятый поединок в 2020 году.
 
После игры с «Хайдуком» (0:1), киевляне встретятся с «Динамо-Брест» из Беларуси. Матч пройдет на поле «Calista Hotel Sahasi Belek» и начнется в 16:00 по киевскому времени.
 
 

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 27.01.2020 09:46
    -2
    к Вам приехал чемпион страны, гей! чемпион страны
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