Динамо – Динамо Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27 января, киевское «Динамо» проведет пятый поединок в 2020 году.
После игры с «Хайдуком» (0:1), киевляне встретятся с «Динамо-Брест» из Беларуси. Матч пройдет на поле «Calista Hotel Sahasi Belek» и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Брест.
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Источник — ФК Динамо Киев
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