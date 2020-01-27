Динамо – Динамо Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27 января, киевское «Динамо» проведет пятый поединок в 2020 году.

После игры с «Хайдуком» (0:1), киевляне встретятся с «Динамо-Брест» из Беларуси. Матч пройдет на поле «Calista Hotel Sahasi Belek» и начнется в 16:00 по киевскому времени.