Заря забила четыре безответных мяча боснийскому Железничару

Команда Виктора Скрипника одержала уверенную победу в спарринге

  • 10.02.2020 18:41
  • 641 просмотр
  • 1 комментарий
Заря забила четыре безответных мяча боснийскому Железничару
© ФК Заря

Луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Виктора Скрипника забила четыре безответных мяча в ворота боснийского «Железничара».

Контрольный матч

«Заря» – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 4:0
Голы: Леднев, 22 (1:0). Кочергин, 29 (2:0). Леднев, 39 (3:0). Кочергин, 62 (4:0).

Отметим, что это шестая победа в семи спаррингах для «Зари» в этом году. Только один раз «мужики» сыграли вничью.

Следующий контрольный матч «Заря» проведет 14 февраля против клуба «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 10.02.2020 19:02
    +1
    Молодец Леднев !!! Да и команда в целом очень не плохо смотрится !!!
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 10.02.2020 19:02
    +1
    Молодец Леднев !!! Да и команда в целом очень не плохо смотрится !!!
    Ссылка
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