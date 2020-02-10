Заря – Железничар – 4:0. Видео голов и обзор матча

Луганская «Заря» разгромно выиграла контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Команда Виктора Скрипника забила четыре безответных мяча в ворота боснийского «Железничара».
Богдан Леднев и Владислав Кочергин провели по два гола.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Заря - Железничар
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Заря).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Заря).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.