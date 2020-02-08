Карпаты обыграли узбекистанский Металлург в спарринге

Команда Романа Санжара одержала волевую победу

  • 08.02.2020 18:01
  • 594 просмотра
  • 1 комментарий
Карпаты обыграли узбекистанский Металлург в спарринге
© ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» провели четвертый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Романа Санжара одержала волевую победу над узбекистанским «Металлургом» из Бекабада со счетом 2:1.

Контрольный матч

«Карпаты» – «Металург Бекабад» (Узбекистан) – 2:1
Голы: Клец, 45, Козак, 70 – Абдулхаков, 13.

Следующий спарринг «Карпаты» проведут 11 февраля против датского «Кеге».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 08.02.2020 18:19
    0
    Спасибо Карпатам. Теперь буду знать что и в Узбекистане есть металлурги
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 18:19
    0
    Спасибо Карпатам. Теперь буду знать что и в Узбекистане есть металлурги
    Ссылка
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