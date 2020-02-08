Карпаты обыграли узбекистанский Металлург в спарринге

Львовские «Карпаты» провели четвертый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Романа Санжара одержала волевую победу над узбекистанским «Металлургом» из Бекабада со счетом 2:1.
Контрольный матч
«Карпаты» – «Металург Бекабад» (Узбекистан) – 2:1
Голы: Клец, 45, Козак, 70 – Абдулхаков, 13.
Следующий спарринг «Карпаты» проведут 11 февраля против датского «Кеге».
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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