Десна сыграла вничью с Сараево в спарринге

Черниговская «Десна» провела третий спарринг на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником «северян» был клуб «Сараево» из столицы Боснии и Герцеговины.

Команды не отличались забитыми мячами. Поединок завершился со счетом 0:0. Для «Десны» это вторая ничья кряду.

Контрольный матч

«Десна» – «Сараево» – 0:0

«Десна» (1-й тайм): Паст – Старенький, Тамм, Гитченко, Западня, Арвеладзе, Домбровский, Гуцуляк, Тотовицкий, Кузик, Филиппов.

«Десна» (2-й тайм): Литовка – Имереков, Картушов, Ермаков, Фаворов, Мостовой, Конопля, Хлебас, Калитвинцев, Будковский, Гитченко (Мочуляк, 76).

Напомним, ранее «Десна» обыграла азербайджанский «Нефтчи» (2:1), а также сыграла вничью с австрийским «Хартбергом».

Следующий спарринг черниговский клуб проведет 4 февраля против чешского «Слована».

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