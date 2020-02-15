Днепр-1 уступил Кайрату в контрольном матче

Голы Супряги и Булецы не спасли украинскую команду

  • 15.02.2020 20:38
  • 476 просмотров
  • 0 комментариев
Днепр-1 уступил Кайрату в контрольном матче
© СК Днепр-1

«Днепр-1» потерпел поражение в очередном спарринге в Турции. «Днепр-1» со счетом 2:4 уступил «Кайрату».

СК «Днепр-1» - «Кайрат» (Казахстан) 2:4 (0:3)
Голы: Супряга (62), Булеца (83) - Косович (21), Вржещиньський (37), Дугалич (45 + 2), Тингисбаев (82).

«Днепр-1»: 33. Юрчук, 8.Полевой, 15 Логинов (кап), 30. Гуйе, 9. Адамюк, 44 Батагов (98.Хобленко, 67), 3.Ди Франко, 25. Когут (18 . Снежко, 43), 10.Булеца, 7. Коркишко (77 Чичиков, 76), 89. Супряга.

«Кайрат»: 30. Устименко, 24.Миканович, 20.Дугалич, 4.Алип, 5.Суюмбаев (кап), 6.Гуральский, 14.Абикен, 18.Вржещиньский, 22.Косович, 11.Эсеола, 54.Шушеначов . 2 тайм: 30. Устименко, 57 Ибрагимов, 16 Кейлер, 13 Оганесян, 39 Астанов, 17. Тингисбаев, 62. Алимхан, 8. Аликулов, 48. Тузакбаев, 36. Адахаджиев.

Ранее «Днепр-1» проиграл китайскому «Чанчунь Ятай» (1:2).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности