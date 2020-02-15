Днепр-1 уступил Кайрату в контрольном матче

«Днепр-1» потерпел поражение в очередном спарринге в Турции. «Днепр-1» со счетом 2:4 уступил «Кайрату».
СК «Днепр-1» - «Кайрат» (Казахстан) 2:4 (0:3)
Голы: Супряга (62), Булеца (83) - Косович (21), Вржещиньський (37), Дугалич (45 + 2), Тингисбаев (82).
«Днепр-1»: 33. Юрчук, 8.Полевой, 15 Логинов (кап), 30. Гуйе, 9. Адамюк, 44 Батагов (98.Хобленко, 67), 3.Ди Франко, 25. Когут (18 . Снежко, 43), 10.Булеца, 7. Коркишко (77 Чичиков, 76), 89. Супряга.
«Кайрат»: 30. Устименко, 24.Миканович, 20.Дугалич, 4.Алип, 5.Суюмбаев (кап), 6.Гуральский, 14.Абикен, 18.Вржещиньский, 22.Косович, 11.Эсеола, 54.Шушеначов . 2 тайм: 30. Устименко, 57 Ибрагимов, 16 Кейлер, 13 Оганесян, 39 Астанов, 17. Тингисбаев, 62. Алимхан, 8. Аликулов, 48. Тузакбаев, 36. Адахаджиев.
Источник — Sport.ua
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