Днепр-1 проиграл китайскому Чанчунь Ятай в контрольном матче

Сегодня «Днепр-1» проводил спарринг с китайским клубом «Чанчунь Ятай». Подопечные Дмитрия Михайленко потерпели поражение со счетом 1:2.
«Днепр-1» – «Чанчунь Ятай» - 1:2
Голы: Вакулко, 21 – Серджиньо, 15, Янг Чао Шенг, 23.
«Днепр-1»: Зновенко, Шаповал, Лопыренок, Сваток, Чичиков, Вакулко, Снижко, Киреев, Тейлор, Сабатини, Когут.
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Источник — Sport.ua
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