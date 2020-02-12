Днепр-1 проиграл китайскому Чанчунь Ятай в контрольном матче

Подопечные Дмитрия Михайленко уступили со счетом 1:2

  • 12.02.2020 18:04
  • 449 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 проиграл китайскому Чанчунь Ятай в контрольном матче
© СК Днепр-1

Сегодня «Днепр-1» проводил спарринг с китайским клубом «Чанчунь Ятай». Подопечные Дмитрия Михайленко потерпели поражение со счетом 1:2.

«Днепр-1» – «Чанчунь Ятай» - 1:2
Голы: Вакулко, 21 – Серджиньо, 15, Янг Чао Шенг, 23.

«Днепр-1»: Зновенко, Шаповал, Лопыренок, Сваток, Чичиков, Вакулко, Снижко, Киреев, Тейлор, Сабатини, Когут.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 12.02.2020 18:14
    -1
    почему играли не в масках
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 12.02.2020 18:13
    0
    С таким профессором ,так и играть будут.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 12.02.2020 18:13
    0
    С таким профессором ,так и играть будут.
    Ссылка
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