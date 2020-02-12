Днепр-1 – Чанчунь Ятай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 12 февраля, «Днепр-1» проведет очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Дмитрия Михайленко будет китайский Чанчунь Ятай. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по Киеву.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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