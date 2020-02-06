Динамо уверенно расправилось со Стрёмсгодсетом на сборах

Киевское «Динамо» вошло во второй игровой день в заключительной части сборов в турецком Белеке с мыслями о предстоящем противостоянии норвежскому футбольному клубу «Стрёмсгодсет». В подошедшем к концу 2019-го года сезоне Типпелиген – национального первенства Норвегии – коллектив Хенрика Педерсена завершил свое выступление на скромной одиннадцатой позиции, отдалившись от зоны вылета лишь на два пункта.

Главный тренер вице-чемпиона Украины Алексей Михайличенко был последователен относительно своего подхода к формированию стартового состава в рамках тренировочных сборов. С первых минут игры против «помещиков» вышел тот самый перечень исполнителей, который доводил до состояния разгрома соперников игру с люблянской «Олимпией» (5:0).

Переменчивая турецкая погода в этот день была благосклонна к футболистам, отчего игра сразу же заиграла всеми возможными красками. Совершенно без центра поля отыграли команды первый тайм, а эффектным итогом их стараний стал феноменальный удар от границ центрального круга в исполнении Де Пены, который запустил мяч за шиворот голкиперу соперников.

Интересных тактических моментов от тренеров, в условиях банального отсутствия возможности построить розыгрыш мяча в быстром течении встречи, не было. Команды с удовольствием обменивались острыми выпадами, а с точки зрения зрителя матч был больше похож на теннисный поединок – слишком уж часто вступали в игру голкиперы. Страж ворот «Стрёмсгодсета» уступал Денису Бойко в уверенности, за что и был наказан вышеупомянутым ударом от Карлоса Де Пены.

Во втором тайме Алексей Михайличенко проводил последовательные замены, а темп поединка оставлял желать лучшего. Активность футболистов возросла ближе к концу встречи. Тогда же и удалось киевлянам закрепить победный исход. Ошибка голкипера Мыхры при перехвате подачи Пиварича с углового на правом фланге была завершена ударом головой по пустым воротам от Миколенко. А последним штрихом вице-чемпиона Украины стала образцовая контратака, которую разогнал Вербич, а завершил точным ударом со входа в штрафную Сергей Сидорчук. 3:0! Вновь обошлось без пропущенных мячей для украинской команды.

Следующий контрольный поединок киевское «Динамо» проведет через 3 дня, 9-го февраля 2020-го года. Соперником «бело-синих» станет футбольный клуб «Борац» из города Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – третья команда Премьер-лиги своей страны на момент начала зимней паузы.

Товарищеский матч.



Динамо – Стрёмсгодсет – 3:0



Де Пена, 43, Миколенко, 73, Сидорчук, 82



Цитаишвили, 85



Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Пиварич (Вербич, 75), Сирота (Кадири, 67), Романчук (Попов, 67), Караваев (Кендзера, 67) – Сухоручко (Миколенко, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46), Де Пена (Сидорчук, 67), Шапаренко (Буяльский, 67), Андриевский (Дуэлунд, 67) – Русин (Соль, 46).

Стрёмсгодсет: Мыхра – Парр, Чамба, Ханссен, Микельсон – Майгаард, Хове, Илькауникс – Мава, Салвесен, Токстад.



Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)



ДИНАМО-СТРЁМСГОДСЕТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 13°C