Динамо Киев
3:0
Стрёмсгодсет
06.02.2020, FT

Динамо уверенно расправилось со Стрёмсгодсетом на сборах

Пятый поединок киевлян на зимних сборах без пропущенных мячей

  • 06.02.2020 17:54
  • 3413 просмотров
  • 13 комментариев
Динамо уверенно расправилось со Стрёмсгодсетом на сборах
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» вошло во второй игровой день в заключительной части сборов в турецком Белеке с мыслями о предстоящем противостоянии норвежскому футбольному клубу «Стрёмсгодсет». В подошедшем к концу 2019-го года сезоне Типпелиген – национального первенства Норвегии – коллектив Хенрика Педерсена завершил свое выступление на скромной одиннадцатой позиции, отдалившись от зоны вылета лишь на два пункта.

Главный тренер вице-чемпиона Украины Алексей Михайличенко был последователен относительно своего подхода к формированию стартового состава в рамках тренировочных сборов. С первых минут игры против «помещиков» вышел тот самый перечень исполнителей, который доводил до состояния разгрома соперников игру с люблянской «Олимпией» (5:0).

Переменчивая турецкая погода в этот день была благосклонна к футболистам, отчего игра сразу же заиграла всеми возможными красками. Совершенно без центра поля отыграли команды первый тайм, а эффектным итогом их стараний стал феноменальный удар от границ центрального круга в исполнении Де Пены, который запустил мяч за шиворот голкиперу соперников.

Интересных тактических моментов от тренеров, в условиях банального отсутствия возможности построить розыгрыш мяча в быстром течении встречи, не было. Команды с удовольствием обменивались острыми выпадами, а с точки зрения зрителя матч был больше похож на теннисный поединок – слишком уж часто вступали в игру голкиперы. Страж ворот «Стрёмсгодсета» уступал Денису Бойко в уверенности, за что и был наказан вышеупомянутым ударом от Карлоса Де Пены.

Во втором тайме Алексей Михайличенко проводил последовательные замены, а темп поединка оставлял желать лучшего. Активность футболистов возросла ближе к концу встречи. Тогда же и удалось киевлянам закрепить победный исход. Ошибка голкипера Мыхры при перехвате подачи Пиварича с углового на правом фланге была завершена ударом головой по пустым воротам от Миколенко. А последним штрихом вице-чемпиона Украины стала образцовая контратака, которую разогнал Вербич, а завершил точным ударом со входа в штрафную Сергей Сидорчук. 3:0! Вновь обошлось без пропущенных мячей для украинской команды.

Следующий контрольный поединок киевское «Динамо» проведет через 3 дня, 9-го февраля 2020-го года. Соперником «бело-синих» станет футбольный клуб «Борац» из города Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – третья команда Премьер-лиги своей страны на момент начала зимней паузы.

Товарищеский матч.

Динамо – Стрёмсгодсет – 3:0

Де Пена, 43, Миколенко, 73, Сидорчук, 82

 Цитаишвили, 85

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Пиварич (Вербич, 75), Сирота (Кадири, 67), Романчук (Попов, 67), Караваев (Кендзера, 67) – Сухоручко (Миколенко, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46), Де Пена (Сидорчук, 67), Шапаренко (Буяльский, 67), Андриевский (Дуэлунд, 67) – Русин (Соль, 46).

Стрёмсгодсет: Мыхра – Парр, Чамба, Ханссен, Микельсон – Майгаард, Хове, Илькауникс – Мава, Салвесен, Токстад.

Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)

ДИНАМО-СТРЁМСГОДСЕТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
    bonv, 06.02.2020 19:04
    0
    3-0 сьогодні популярний рахунок.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.02.2020 19:03
    +1
    mayakovskiy1, 06.02.2020 18:58
    Хохочу над фанами Динамы. Команда который год подряд опозорила Украину в еврокубках, в чемпионате кувыркается за серебро, а они распустили перья от побед с ноунеймами в товарняках. Это ваш уровень ребятки. Радостно что вы это понимаете.
    П.С. Надеюсь Шахта сольет Зорьке 2 игры в первых 6)))
    Даже фаны кабинетной ржавой помойки , не отрицают , что их команда ( недо) участвует в матчах с заранее известным результатом . И куда смотрит ФФУ....
    а , там же один хозяин , забыл
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 06.02.2020 18:58
    -2
    Хохочу над фанами Динамы. Команда который год подряд опозорила Украину в еврокубках, в чемпионате кувыркается за серебро, а они распустили перья от побед с ноунеймами в товарняках. Это ваш уровень ребятки. Радостно что вы это понимаете.
    П.С. Надеюсь Шахта сольет Зорьке 2 игры в первых 6)))
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.02.2020 18:35
    +2
    rugby1970, 06.02.2020 18:12
    Ну, кому и нынешнее "Дуйнамо" - команда... СТЫДОБА!
    Слышна вонь из очередного рваного ордловского пердака
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.02.2020 18:20
    -4
    Ну так и Заря с Мариуполем сбацали по 3:0
    Марики вообще 6 сегодня заклепали славянам.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 18:18
    -2
    BaZia, 06.02.2020 17:57
    Кто скажет когда забьет Соль?
    когда дадут пробить пенальти, и то не факт
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.02.2020 18:17
    +2
    Между прочем на Дуелунда можно ассист записать, понравился по игре. Радует что молодеже дают шанс проявить себя.
    Туманным видеться будущее Шапаренка и Андриевского.
    Пиварич, Де Пена, Дуелунд, Миколенко, Буяльский на уровне, понравились по игре
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.02.2020 18:15
    +9
    rugby1970, 06.02.2020 18:12
    Ну, кому и нынешнее "Дуйнамо" - команда... СТЫДОБА!
    Та не заплатят за такое . Не старайся
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 06.02.2020 18:12
    -8
    Ну, кому и нынешнее "Дуйнамо" - команда... СТЫДОБА!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.02.2020 18:10
    -2
    BaZia, 06.02.2020 17:57
    Кто скажет когда забьет Соль?
    когда зацветет фасоль
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.02.2020 18:05
    +1
    BaZia, 06.02.2020 17:57
    Кто скажет когда забьет Соль?
    Та да , уже настораживает что он молчит .
    Но все равно считаю что в нем есть перспектива для пользы ДК и его прорвёт ещё .
    Главное отличие что он в отличии от Русина не « опускается « за мячами . А снабжать его партнеры , пока ещё не научились на постоянной основе .
    Стоит только глянуть что у нас забивают часто разные люди с разных позиций
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 06.02.2020 18:02
    +2
    BaZia, 06.02.2020 17:57
    Кто скажет когда забьет Соль?
    Час
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.02.2020 17:57
    +1
    Кто скажет когда забьет Соль?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.02.2020 18:15
    +9
    rugby1970, 06.02.2020 18:12
    Ну, кому и нынешнее "Дуйнамо" - команда... СТЫДОБА!
    Та не заплатят за такое . Не старайся
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.02.2020 18:35
    +2
    rugby1970, 06.02.2020 18:12
    Ну, кому и нынешнее "Дуйнамо" - команда... СТЫДОБА!
    Слышна вонь из очередного рваного ордловского пердака
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.02.2020 18:17
    +2
    Между прочем на Дуелунда можно ассист записать, понравился по игре. Радует что молодеже дают шанс проявить себя.
    Туманным видеться будущее Шапаренка и Андриевского.
    Пиварич, Де Пена, Дуелунд, Миколенко, Буяльский на уровне, понравились по игре
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.02.2020 18:02
    +2
    BaZia, 06.02.2020 17:57
    Кто скажет когда забьет Соль?
    Час
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.02.2020 19:03
    +1
    mayakovskiy1, 06.02.2020 18:58
    Хохочу над фанами Динамы. Команда который год подряд опозорила Украину в еврокубках, в чемпионате кувыркается за серебро, а они распустили перья от побед с ноунеймами в товарняках. Это ваш уровень ребятки. Радостно что вы это понимаете.
    П.С. Надеюсь Шахта сольет Зорьке 2 игры в первых 6)))
    Даже фаны кабинетной ржавой помойки , не отрицают , что их команда ( недо) участвует в матчах с заранее известным результатом . И куда смотрит ФФУ....
    а , там же один хозяин , забыл
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.02.2020 18:05
    +1
    BaZia, 06.02.2020 17:57
    Кто скажет когда забьет Соль?
    Та да , уже настораживает что он молчит .
    Но все равно считаю что в нем есть перспектива для пользы ДК и его прорвёт ещё .
    Главное отличие что он в отличии от Русина не « опускается « за мячами . А снабжать его партнеры , пока ещё не научились на постоянной основе .
    Стоит только глянуть что у нас забивают часто разные люди с разных позиций
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.02.2020 17:57
    +1
    Кто скажет когда забьет Соль?
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 06.02.2020 19:04
    0
    3-0 сьогодні популярний рахунок.
    Ссылка
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