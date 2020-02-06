Киевское «Динамо» провело очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинский клуб разгромил норвежский «Стремсгодсет» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Динамо» — «Стремсгодсет» — 3:0
Голы: де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 82
1:0, де Пена, 42
2:0, Миколенко, 74
3:0, Сидорчук, 82
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Стрёмсгодсет
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — ФК Динамо Киев
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