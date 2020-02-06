Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не знаю, сыграет ли Цыганков хоть один матч сбора»

Наставник «Динамо» прокомментировал контрольный матч в Турции

  • 06.02.2020 19:28
  • 2813 просмотров
  • 5 комментариев
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не знаю, сыграет ли Цыганков хоть один матч сбора»
© fcdynamo.kiev.ua

6-го февраля «Динамо» провело очередной матч на сборе в Турции, разобравшись со «Стремсгодсетом» со счетом 3:0. Игру прокомментировал наставник Алексей Михайличенко.

- Во время двухразовых тренировок в Турции очень много внимания уделялось контролю мяча, прессингу. Вы довольны тем, как ваши подопечные реализовали эти компоненты в сегодняшней и вчерашней играх?

- Вчерашней, пожалуй, доволен больше. Сегодня нет, но всегда специфика игр два дня подряд такая, что вторая всегда получается немного не такой, как мы ожидаем. Потому что физические нагрузки это одно, а психологически, все-таки, игры забирают намного больше сил, чем тренировки. Поэтому было видно, что игра сегодня получилась немного нервная и не все получалось. Причиной тому, скорее всего, психологическая нагрузка, которая влияет на футболистов. Но, в принципе, мы довольны той работой, которую проделали ребята за эти два дня и сегодня тоже. И, конечно же, неплохо, что присутствует результат, но работать есть еще над чем. Были хорошие моменты, но были и ошибки. Поэтому, будем работать дальше.

- Свое мастерство на сборах в очередной раз продемонстрировал Карлос де Пена. Сегодня он фактически с центра поля увидел, что вратарь далеко вышел из вратарской площадки и закинул мяч ему «за воротник».

- Это пытался вчера сделать и Сергей Сидорчук. Потому что вратари сейчас играют как полевые игроки, довольно далеко. Но сегодня уж очень далеко играл вратарь. И мне кажется, что были возможности и не один раз это продемонстрировать и хорошо, что у Карлоса это получилось.

- Де Пене также сегодня помог ветер… Вы обращаете внимание своих подопечных на подобные моменты перед игрой?

- Надо учитывать все компоненты - и какое поле, и какой ветер, дождь или не дождь. К этому нужно быть готовым, использовать это и быть готовым к тому, чтобы использовать эти козыри в данный момент.

- Тренировочный табор «Динамо» посетил Андрей Шевченко, вы с ним долго общались. Вчера также были представители тренерского штаба Украины, сегодня они смотрели игру. Какая информация их интересует?

- Безусловно, они хотят видеть кандидатов в сборную - в каком они состоянии, как они себя чувствуют. Мы разговаривали, я дал краткую характеристику каждому сборнику: что он делает, в какой форме, какие есть хорошие моменты, может есть какие-то проблемы. Это вполне нормально, информацию нужно собирать уже сейчас.

- Успеют ли Цыганков и Шабанов восстановиться и сыграть хотя бы один матч на сборе?

- Я думаю, что Шабанов уже готов с завтрашнего дня приступить к работе, а по Цыганкову - мы надеемся на это, но точно сказать пока не могу.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Осипов
    online
    Александр Осипов, 06.02.2020 20:29
    0
    Да... А если бы в соперники выбрали команды из какого-нибудь Задрыщенского района Задроченской области, то результаты могли бы быть и получше...
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 06.02.2020 20:11
    0
    Мне интересно, чем там таким занимается в отпуске Цыганков, что уже второй сбор подряд после отпуска не играет из-за травмы? Игрок, хороший, толковый, но это чисто не профессиональное поведение, выходить из отпуска с травмой. Потом опять всю вторую часть сезона форму набирать будет. И с кем потом мы поедем на ЧЕ? Половина сборной травмированная, половина практически не играет в клубах. Ярмола, Цыганков, Яремчук - травмы, Малиновский с Зинченко по праздникам выходят. Вот вам и сборная страны.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.02.2020 20:00
    +2
    rugby1970, 06.02.2020 19:34
    Только один вопрос к Михайличенко: Алексей, Вы - за деньги или за "Динамо"? Если за деньги - продолжайте, если второй вариант - грех на душу берете вместе с нынешними бездарями!!!
    Дурачёк ордловский, ты хоть интервью читал?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.02.2020 19:40
    +3
    Звідки взята цитата в назві статті якщо в інтерв'ю взагалі такого немає?!!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 06.02.2020 19:34
    -3
    Только один вопрос к Михайличенко: Алексей, Вы - за деньги или за "Динамо"? Если за деньги - продолжайте, если второй вариант - грех на душу берете вместе с нынешними бездарями!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.02.2020 19:40
    +3
    Звідки взята цитата в назві статті якщо в інтерв'ю взагалі такого немає?!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.02.2020 20:00
    +2
    rugby1970, 06.02.2020 19:34
    Только один вопрос к Михайличенко: Алексей, Вы - за деньги или за "Динамо"? Если за деньги - продолжайте, если второй вариант - грех на душу берете вместе с нынешними бездарями!!!
    Дурачёк ордловский, ты хоть интервью читал?
    Ссылка
    Александр Осипов
    online
    Александр Осипов, 06.02.2020 20:29
    0
    Да... А если бы в соперники выбрали команды из какого-нибудь Задрыщенского района Задроченской области, то результаты могли бы быть и получше...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.02.2020 20:11
    0
    Мне интересно, чем там таким занимается в отпуске Цыганков, что уже второй сбор подряд после отпуска не играет из-за травмы? Игрок, хороший, толковый, но это чисто не профессиональное поведение, выходить из отпуска с травмой. Потом опять всю вторую часть сезона форму набирать будет. И с кем потом мы поедем на ЧЕ? Половина сборной травмированная, половина практически не играет в клубах. Ярмола, Цыганков, Яремчук - травмы, Малиновский с Зинченко по праздникам выходят. Вот вам и сборная страны.
    Ссылка
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