Сегодня, 10 января, донецкий «Олимпик» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй половине сезона.

Команда работает на своей базе в Счастливом. 11 и 12 января игроков «Олимпика» ждут двухразовые тренировки.

14 января «Олимпик» отправится на тренировочный сбор в турецкую Анталию, где проведет две недели.

Сегодня «Олимпик» объявил о подписании Максима Дегтярева.