Сегодня, 10 января, донецкий «Олимпик» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй половине сезона.
Команда работает на своей базе в Счастливом. 11 и 12 января игроков «Олимпика» ждут двухразовые тренировки.
14 января «Олимпик» отправится на тренировочный сбор в турецкую Анталию, где проведет две недели.
Сегодня «Олимпик» объявил о подписании Максима Дегтярева.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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