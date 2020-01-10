Дегтярев вернулся в Олимпик

Форвард выступал за «Десну» на правах аренды

  • 10.01.2020 17:39
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Дегтярев вернулся в Олимпик
© ФК Олимпик Донецк. Максим Дегтярев
26-летний нападающий «Олимпика» Максим Дегтярев, который осеннюю часть нынешнего сезона провел в «Десне» на правах аренды, вернулся в донецкий клуб.
 
Дегтярев будет защищать цвета «Олимпика» до конца нынешнего сезона. В составе «северян» Максим принял участие в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
 
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Источник — ФК Олимпик Донецк

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