Дегтярев вернулся в Олимпик

26-летний нападающий «Олимпика» Максим Дегтярев, который осеннюю часть нынешнего сезона провел в «Десне» на правах аренды, вернулся в донецкий клуб.

Дегтярев будет защищать цвета «Олимпика» до конца нынешнего сезона. В составе «северян» Максим принял участие в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.