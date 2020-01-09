ОФИЦИАЛЬНО: Олимпик подписал Кичака

Донецкий «Олимпик» официально объявил о подписании контракта с голкипером Артемом Кичаком. 30-летний вратарь стал первым зимним новичком команды.
Кичак ранее уже выступал за «Олимпик» в сезоне 2017/2018, и провел за команду 9 матчей.
Прошлый сезон Кичак провел в венгерском клубе МТК, отыграв за него 25 матчей. Но летом голкипер покинул команду и с тех пор находился в поисках нового места работы.
О желании «Олимпика» вернуть Кичака сообщалось еще в конце прошлого года.
Источник — ФК Олимпик Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.