Олимпик хочет подписать Кичака

Донецкий «Олимпик» хочет вернуть в свои ряды воспитанника киевского «Динамо» Артема Кичака.
По информации источника, клуб уже ведет работу по возвращению 30-летнего голкипера, который сейчас находится в статусе свободного агента.
Прошлый сезон Кичак провел в венгерском клубе МТК, отыграв за него 25 матчей. Но летом голкипер покинул команду и с тех пор находится в поисках нового места работы.
Напомним, что Кичак выступал за донецкий «Олимпик» в сезоне 2017/18, а до этого защищал цвета киевского «Динамо» и луцкой «Волыни».
Ранее сообщалось, что Трубочкин покинул «Олимпик».
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Источник — Динамомания
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