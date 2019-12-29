Олимпик хочет подписать Кичака

30-летний голкипер может вернуться в донецкий клуб

  • 29.12.2019 16:03
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Олимпик хочет подписать Кичака
© ФК Олимпик Донецк. Артем Кичак
Донецкий «Олимпик» хочет вернуть в свои ряды воспитанника киевского «Динамо» Артема Кичака.
 
По информации источника, клуб уже ведет работу по возвращению 30-летнего голкипера, который сейчас находится в статусе свободного агента.
 
Прошлый сезон Кичак провел в венгерском клубе МТК, отыграв за него 25 матчей. Но летом голкипер покинул команду и с тех пор находится в поисках нового места работы.
 
Напомним, что Кичак выступал за донецкий «Олимпик» в сезоне 2017/18, а до этого защищал цвета киевского «Динамо» и луцкой «Волыни».
 
Ранее сообщалось, что Трубочкин покинул «Олимпик».
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Источник — Динамомания

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