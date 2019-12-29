Олимпик хочет подписать Кичака

Донецкий «Олимпик» хочет вернуть в свои ряды воспитанника киевского «Динамо» Артема Кичака.

По информации источника, клуб уже ведет работу по возвращению 30-летнего голкипера, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Прошлый сезон Кичак провел в венгерском клубе МТК, отыграв за него 25 матчей. Но летом голкипер покинул команду и с тех пор находится в поисках нового места работы.

Напомним, что Кичак выступал за донецкий «Олимпик» в сезоне 2017/18, а до этого защищал цвета киевского «Динамо» и луцкой «Волыни».