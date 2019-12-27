Трубочкин покинул Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик» объявил о прекращении сотрудничества с защитником Иваном Трубочкиным. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Трубочкин перешел в «Олимпик» в июле текущего года. В нынешнем сезоне на его счету 3 матча в УПЛ.

Ранее «Олимпик» продлил контракт с Политыло и Пасичем.