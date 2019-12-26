Олимпик продлил контракты с Политыло и Пасичем

Украинские полузащитники Сергей Политыло и Евгений Пасич продлили контракты с донецким «Олимпиком». Сроки новых соглашений рассчитаны на полтора года.

Сергей Политыло пришел в команду в сентябре 2018-го года и сразу стал одним из ее лидеров. В нынешнем сезоне в активе футболиста 17 сыгранных матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист.

Евгений Пасич присоединился к донецкой команде в феврале 2018-го года. В текущем сезоне на счету футболиста 14 сыгранных поединков, в которых он сумел отметиться 1 забитым голом и 1 результативной передачей.

Ранее «Олимпик» покинули Егор Клименчук, Роман Вантух и Геннадий Пасич. Также донецкий клуб расстался с тренером вратарей Владимиром Савченко и доктором команды Юрием Кривенко.