Олимпик продлил контракты с Политыло и Пасичем

Украинские футболисты продолжат защищать цвета донецкого клуба

  • 26.12.2019 03:35
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Олимпик продлил контракты с Политыло и Пасичем
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Политыло и Евгений Пасич

Украинские полузащитники Сергей Политыло и Евгений Пасич продлили контракты с донецким «Олимпиком». Сроки новых соглашений рассчитаны на полтора года.

Сергей Политыло пришел в команду в сентябре 2018-го года и сразу стал одним из ее лидеров. В нынешнем сезоне в активе футболиста 17 сыгранных матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист.

Евгений Пасич присоединился к донецкой команде в феврале 2018-го года. В текущем сезоне на счету футболиста 14 сыгранных поединков, в которых он сумел отметиться 1 забитым голом и 1 результативной передачей.

Ранее «Олимпик» покинули Егор Клименчук, Роман Вантух и Геннадий Пасич. Также донецкий клуб расстался с тренером вратарей Владимиром Савченко и доктором команды Юрием Кривенко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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