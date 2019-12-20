Олимпик попрощался с хавбеком

Первым игроком, покинувшим «Олимпик» в течение зимнего перерыва в УПЛ, стал полузащитник Геннадий Пасич.

Сообщается, что у 26-летнего игрока завершился контракт и стороны решили его не продлевать. Футболист провел в команде почти 2 года. Отыграл 43 матча и забил 5 голов.

Брат Геннадия, Евгений, остается в «Олимпике».

По итогам первой половины сезона команда в УПЛ занимает 9-е место.