Олимпик попрощался с хавбеком

Первым игроком, покинувшим «Олимпик» в течение зимнего перерыва в УПЛ, стал полузащитник Геннадий Пасич.
Сообщается, что у 26-летнего игрока завершился контракт и стороны решили его не продлевать. Футболист провел в команде почти 2 года. Отыграл 43 матча и забил 5 голов.
Брат Геннадия, Евгений, остается в «Олимпике».
По итогам первой половины сезона команда в УПЛ занимает 9-е место.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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