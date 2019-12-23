Роман Вантух покинул Олимпик и возвращается в Динамо

Защитник Роман Вантух покидает «Олимпик». Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
В зимнее межсезонье закончилось действие арендного соглашения между «Олимпиком» и «Динамо», на правах которого Вантух выступал за донецкую команду. Стороны решили не продлевать контракт.
Вантух перешел в «Олимпик» в феврале 2018 года. За время пребывания в клубе футболист провел 22 матча, в которых сумел отличиться 2-я голами.
Ранее сообщалось, что Вантуха может подписать «Днепр-1».
Источник — ФК Олимпик Донецк
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