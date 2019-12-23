Роман Вантух покинул Олимпик и возвращается в Динамо

Защитник Роман Вантух покидает «Олимпик». Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

В зимнее межсезонье закончилось действие арендного соглашения между «Олимпиком» и «Динамо», на правах которого Вантух выступал за донецкую команду. Стороны решили не продлевать контракт.

Вантух перешел в «Олимпик» в феврале 2018 года. За время пребывания в клубе футболист провел 22 матча, в которых сумел отличиться 2-я голами.