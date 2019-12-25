Клименчук покинул Олимпик

Донецкий «Олимпик» официально объявил о прекращении сотрудничества с защитником Егором Клименчуком.

22-летний Клименчук перешел в «Олимпик» год назад, и с тех пор провел за донецкий клуб 9 матчей в УПЛ, 4 из которых – в нынешнем сезоне.

Ранее «Олимпик» арендовал у «Динамо» Никиту Кравченко.