Клименчук покинул Олимпик

Донецкий «Олимпик» официально объявил о прекращении сотрудничества с защитником Егором Клименчуком.
22-летний Клименчук перешел в «Олимпик» год назад, и с тех пор провел за донецкий клуб 9 матчей в УПЛ, 4 из которых – в нынешнем сезоне.
Ранее «Олимпик» арендовал у «Динамо» Никиту Кравченко.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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