ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Кравченко в Олимпик

Киевское «Динамо» официально объявило, что 22-летний игрок клуба до конца сезона 2019/2020 будет выступать за донецкий «Олимпик» на правах аренды.

Напомним, Кравченко перешел в «Динамо» летом 2015 года из «Ильичевца» (прежнее название «Мариуполя»). Дебютировал за первую команду бело-синих 26 апреля 2017 года в кубковой игре с «Николаевом». Дебют в Премьер-лиге - 18 апреля 2015 года в игре «Ильичевец» - «Металлург» (Донецк). В составе «Динамо» в Премьер-лиге провел 3 матча.

«Олимпик», за который в ближайшие полгода будет выступать Кравченко, ныне возглавляет Висенте Гомес, под руководством которого Никита выступал за молодежную команду «Динамо». Сейчас «Олимпик» занимает 9-е место в Favbet Лиге, отставая на 4 очка от топ-шестерки.