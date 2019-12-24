ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Кравченко в Олимпик

Киевское «Динамо» официально объявило, что 22-летний игрок клуба до конца сезона 2019/2020 будет выступать за донецкий «Олимпик» на правах аренды.
Напомним, Кравченко перешел в «Динамо» летом 2015 года из «Ильичевца» (прежнее название «Мариуполя»). Дебютировал за первую команду бело-синих 26 апреля 2017 года в кубковой игре с «Николаевом». Дебют в Премьер-лиге - 18 апреля 2015 года в игре «Ильичевец» - «Металлург» (Донецк). В составе «Динамо» в Премьер-лиге провел 3 матча.
«Олимпик», за который в ближайшие полгода будет выступать Кравченко, ныне возглавляет Висенте Гомес, под руководством которого Никита выступал за молодежную команду «Динамо». Сейчас «Олимпик» занимает 9-е место в Favbet Лиге, отставая на 4 очка от топ-шестерки.
Источник — ФК Динамо Киев
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Если бы вы копнули то поняли что у Никиты была очень тяжёлая травма из 12 месяцев в году он 7 месяцев восстанавливался и это в 22 года.
Ну не знаете ситуации, не пишите х...ни.
Если бы вы копнули то поняли что у Никиты была очень тяжёлая травма из 12 месяцев в году он 7 месяцев восстанавливался и это в 22 года.
Ну не знаете ситуации, не пишите х...ни.
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