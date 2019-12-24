ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Кравченко в Олимпик

Игрок перешел в донецкий клуб на правах аренды

  • 24.12.2019 15:34
  • 1576 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Кравченко в Олимпик
© ФК Динамо Киев. Никита Кравченко
Киевское «Динамо» официально объявило, что 22-летний игрок клуба до конца сезона 2019/2020 будет выступать за донецкий «Олимпик» на правах аренды.
 
Напомним, Кравченко перешел в «Динамо» летом 2015 года из «Ильичевца» (прежнее название «Мариуполя»). Дебютировал за первую команду бело-синих 26 апреля 2017 года в кубковой игре с «Николаевом». Дебют в Премьер-лиге - 18 апреля 2015 года в игре «Ильичевец» - «Металлург» (Донецк). В составе «Динамо» в Премьер-лиге провел 3 матча.
 
«Олимпик», за который в ближайшие полгода будет выступать Кравченко, ныне возглавляет Висенте Гомес, под руководством которого Никита выступал за молодежную команду «Динамо». Сейчас «Олимпик» занимает 9-е место в Favbet Лиге, отставая на 4 очка от топ-шестерки.
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 24.12.2019 16:11
    0
    Роман Лелюк, 24.12.2019 15:59
    недооцененный и пересидевший игрок
    А бы п....нуть Роман.
    Если бы вы копнули то поняли что у Никиты была очень тяжёлая травма из 12 месяцев в году он 7 месяцев восстанавливался и это в 22 года.
    Ну не знаете ситуации, не пишите х...ни.
    Ссылка
    Роман Лелюк
      Роман Лелюк, 24.12.2019 15:59
    +1
    недооцененный и пересидевший игрок
    Ссылка
    Роман Лелюк
      Роман Лелюк, 24.12.2019 15:59
    +1
    недооцененный и пересидевший игрок
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 24.12.2019 16:11
    0
    Роман Лелюк, 24.12.2019 15:59
    недооцененный и пересидевший игрок
    А бы п....нуть Роман.
    Если бы вы копнули то поняли что у Никиты была очень тяжёлая травма из 12 месяцев в году он 7 месяцев восстанавливался и это в 22 года.
    Ну не знаете ситуации, не пишите х...ни.
    Ссылка
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