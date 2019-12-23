Александрия подписала Вантуха

Об этом сообщил наставник «Александрии» Владимир Шаран

  • 23.12.2019 23:42
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Александрия подписала Вантуха
© ФК Олимпик Донецк. Роман Вантух

«Александрия» подписала защитника Романа Вантуха. Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Шаран:

«Хотел видеть этого игрока. Хорошо, что мы договорились. Думаю, он нам поможет, вырастет как футболист в нашей команде. Тем более, он мой земляк – со Львова».

Сегодня утром сообщалось о том, что Вантух покинул «Олимпик» и вернулся в «Динамо», которому и принадлежат права на игрока.

Условия перехода Вантуха в «Александрию» не известны, но, вероятно, речь идет о еще одной аренде.

Вантух выступал за «Олимпик» с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник — ТК Футбол

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