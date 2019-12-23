Александрия подписала Вантуха

«Александрия» подписала защитника Романа Вантуха. Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Шаран:
«Хотел видеть этого игрока. Хорошо, что мы договорились. Думаю, он нам поможет, вырастет как футболист в нашей команде. Тем более, он мой земляк – со Львова».
Сегодня утром сообщалось о том, что Вантух покинул «Олимпик» и вернулся в «Динамо», которому и принадлежат права на игрока.
Условия перехода Вантуха в «Александрию» не известны, но, вероятно, речь идет о еще одной аренде.
Вантух выступал за «Олимпик» с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник — ТК Футбол
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