Мариуполь забил 9 безответных мячей латвийской Валмиере в спарринге

Сегодня, 13 февраля, «Мариуполь» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником команды Александра Бабича была латвийская «Валмиера». Спарринг завершился со счетом 9:0 в пользу украинского клуба.
Контрольный матч
«Мариуполь» – «Валмиера» (Латвия) – 9:0
Голы: Мишнев (24) 1:0; Федорчук (30 пен) 2:0; Топалов(50) 3:0; Библик (65) 4:0; Библик (76) 5:0; Полегенько (79) 6:0; Топалов(82) 7:0; Мишнев(84) 9:0; Топалов(87) 9:0
«Мариуполь»: Поспелов (Кравцов 71), Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов, Чех, Федорчук, Полегенько, Мишнев, Чурко (Библик 36), Топалов.
Отметим, что для «Мариуполя» это третья победа на сборах в Турции. Еще четыре раза приазовцы сыграли вничью и ни разу не проиграли.
«Валмиера» сегодня в 17:30 также проведет спарринг против черниговской «Десны». Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть здесь.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.