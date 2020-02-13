Мариуполь забил 9 безответных мячей латвийской Валмиере в спарринге

Команда Александра Бабича деклассировала прибалтийский клуб

  • 13.02.2020 11:41
  • 1031 просмотр
  • 1 комментарий
Мариуполь забил 9 безответных мячей латвийской Валмиере в спарринге
© ФК Мариуполь

Сегодня, 13 февраля, «Мариуполь» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. 

Соперником команды Александра Бабича была латвийская «Валмиера». Спарринг завершился со счетом 9:0 в пользу украинского клуба.

Контрольный матч

«Мариуполь» – «Валмиера» (Латвия) – 9:0

Голы: Мишнев (24) 1:0; Федорчук (30 пен) 2:0; Топалов(50) 3:0; Библик (65) 4:0; Библик (76) 5:0; Полегенько (79) 6:0; Топалов(82) 7:0; Мишнев(84) 9:0; Топалов(87) 9:0

«Мариуполь»: Поспелов (Кравцов 71), Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов, Чех, Федорчук, Полегенько, Мишнев, Чурко (Библик 36), Топалов.

Отметим, что для «Мариуполя» это третья победа на сборах в Турции. Еще четыре раза приазовцы сыграли вничью и ни разу не проиграли.

«Валмиера» сегодня в 17:30 также проведет спарринг против черниговской «Десны». Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 11:44
    0
    звели
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 11:44
    0
    звели
    Ссылка
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