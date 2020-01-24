Динамо впервые уступило на зимнем сборе в Турции

В условиях высокой интенсивности контрольных поединков любой тренировочный сбор пройдет за считанные мгновения. Подобное чувство испытывают приближенные к вице-чемпиону Украины, пока киевское «Динамо» под руководством Алексея Михайличенко в турецком Белеке ведет активную подготовку ко второй части футбольного сезона.

Четвертой по счету встречей для «бело-синих» стала игра против «бронзового» призера минувшего розыгрыша чемпионата Хорватии – сплитского «Хайдука». И если для «Мастеров с моря» игра против украинского коллектива была завершающей для их «белекской» подготовки, то подопечным Михайличенко еще только предстояло перевалить экватор подготовки, и продолжить отлаживать наигранные схемы взаимодействия.

Будем предельно честны, если скажем, что с последним из вышеупомянутых компонентов у «Динамо» возникли серьезные проблемы на старте встречи. Смешанный состав из игроков основной и резервной «одиннадцати», не давал должного уровня взаимопонимания на футбольном поле, а неожиданная расслабленность сразу после финального свистка могла принести гол в ворота киевлян – Бущан рисковал во время выноса из штрафной попасть в корпус находившемуся рядом Яколишу.

На этом фоне совсем не удивительно было увидеть лишнюю нервозность у отдельных исполнителей. Так, Де Пену и Бесселя пришлось разнимать арбитру по итогу фола со стороны представителя хорватской команды. На этом эпизоде футбольные страсти не утихли, что привело к не вынужденной ошибке Артема Шабанова при попытке в подкате выбить мяч из-под ног у Крековича. Нападающего хорватской команды центральный защитник благополучно отправил на газон, за что арбитр тут же указал в направлении одиннадцатиметровой отметки.

Однако не стоило футболисту «Хайдука», Мийо Цакаташу, стараться оформить эффектный удар Паненкой по центру ворот. Георгий Бущан дождался момента удара, и спокойно перевел мяч над перекладиной, оставив оппонента не у дел. Сплитская команда на этом не стала останавливаться, однако очередной верный момент с ее стороны был упущен в результате промаха со стороны Крековича, который пробил над перекладиной, после позиционной ошибки Дениса Попова в центре обороны.

В уже привычном для зимних сборов стиле Алексей Михайличенко на второй тайм выпустил иной набор футболистов, оставив лишь Георгия Бущана в рамке ворот из числа стартовых одиннадцати исполнителей. Перезагрузка у «Динамо», мягко говоря, не удалась. Темп атак был окончательно потерян, а экспериментальное сочетание в линии обороны давало о себе знать. Отсутствие «химии» между центральными защитниками отчетливо видно при стандартных положениях, и как раз после одного из таких моментов «Хайдук» и повел в счете. На 90-й минуте не удалось сдержать от удара головой за шиворот Бущану Теклича, что и стало причиной для первого поражения киевлян на тренировочном сборе в Турции.

Следующий контрольный поединок вице-чемпион Украины проведет менее чем через трое суток. Соперник – брестское «Динамо» – новоиспеченный чемпион Беларуси.



Товарищеский матч.

Динамо – Хайдук – 0:1



Теклич, 90



Караваев, 89 – Бассель, 18, Вучур, 33, Тахирай, 83



На 20-й минуте Мийо Цакаташ не забил пенальти (вратарь).



Динамо: Бущан – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Кадар, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Вивчаренко, 46), Сидорчук (Кадири, 46) – Де Пена (Дуэлунд, 46), Шапаренко (Буяльский, 46), Цитаишвили (Забарный, 46) – Русин (Соль, 46).

Хайдук: Посавец – Радич, Исмаили (Юрич, 73), Вучур, Юранович (Чолина, 73) – Хамза (Дольчек, 73), Цакаташ (Теклич, 73), Бассель (Деллова, 73), Эдуок (Неясмич, 73) – Яколиш (да Силва, 46), Крекович (Тахирай, 46).

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)

ДИНАМО-ХАЙДУК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

