Динамо Киев
0:1
Хайдук Сплит
24.01.2020, FT

Динамо впервые уступило на зимнем сборе в Турции

От поражения «Хайдуку» киевлян не спас даже отраженный Георгием Бущаном пенальти

  • 24.01.2020 18:56
  • 2977 просмотров
  • 18 комментариев
Динамо впервые уступило на зимнем сборе в Турции
© fcdynamo.kiev.ua

В условиях высокой интенсивности контрольных поединков любой тренировочный сбор пройдет за считанные мгновения. Подобное чувство испытывают приближенные к вице-чемпиону Украины, пока киевское «Динамо» под руководством Алексея Михайличенко в турецком Белеке ведет активную подготовку ко второй части футбольного сезона.

Четвертой по счету встречей для «бело-синих» стала игра против «бронзового» призера минувшего розыгрыша чемпионата Хорватии – сплитского «Хайдука». И если для «Мастеров с моря» игра против украинского коллектива была завершающей для их «белекской» подготовки, то подопечным Михайличенко еще только предстояло перевалить экватор подготовки, и продолжить отлаживать наигранные схемы взаимодействия.

Будем предельно честны, если скажем, что с последним из вышеупомянутых компонентов у «Динамо» возникли серьезные проблемы на старте встречи. Смешанный состав из игроков основной и резервной «одиннадцати», не давал должного уровня взаимопонимания на футбольном поле, а неожиданная расслабленность сразу после финального свистка могла принести гол в ворота киевлян – Бущан рисковал во время выноса из штрафной попасть в корпус находившемуся рядом Яколишу.

На этом фоне совсем не удивительно было увидеть лишнюю нервозность у отдельных исполнителей. Так, Де Пену и Бесселя пришлось разнимать арбитру по итогу фола со стороны представителя хорватской команды. На этом эпизоде футбольные страсти не утихли, что привело к не вынужденной ошибке Артема Шабанова при попытке в подкате выбить мяч из-под ног у Крековича. Нападающего хорватской команды центральный защитник благополучно отправил на газон, за что арбитр тут же указал в направлении одиннадцатиметровой отметки.

Однако не стоило футболисту «Хайдука», Мийо Цакаташу, стараться оформить эффектный удар Паненкой по центру ворот. Георгий Бущан дождался момента удара, и спокойно перевел мяч над перекладиной, оставив оппонента не у дел. Сплитская команда на этом не стала останавливаться, однако очередной верный момент с ее стороны был упущен в результате промаха со стороны Крековича, который пробил над перекладиной, после позиционной ошибки Дениса Попова в центре обороны.

В уже привычном для зимних сборов стиле Алексей Михайличенко на второй тайм выпустил иной набор футболистов, оставив лишь Георгия Бущана в рамке ворот из числа стартовых одиннадцати исполнителей. Перезагрузка у «Динамо», мягко говоря, не удалась. Темп атак был окончательно потерян, а экспериментальное сочетание в линии обороны давало о себе знать. Отсутствие «химии» между центральными защитниками отчетливо видно при стандартных положениях, и как раз после одного из таких моментов «Хайдук» и повел в счете. На 90-й минуте не удалось сдержать от удара головой за шиворот Бущану Теклича, что и стало причиной для первого поражения киевлян на тренировочном сборе в Турции.

Следующий контрольный поединок вице-чемпион Украины проведет менее чем через трое суток. Соперник – брестское «Динамо» – новоиспеченный чемпион Беларуси.

Товарищеский матч. 

Динамо – Хайдук – 0:1

 Теклич, 90

 Караваев, 89 – Бассель, 18, Вучур, 33, Тахирай, 83

На 20-й минуте Мийо Цакаташ не забил пенальти (вратарь).

Динамо: Бущан – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Кадар, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Вивчаренко, 46), Сидорчук (Кадири, 46) – Де Пена (Дуэлунд, 46), Шапаренко (Буяльский, 46), Цитаишвили (Забарный, 46) – Русин (Соль, 46).

Хайдук: Посавец – Радич, Исмаили (Юрич, 73), Вучур, Юранович (Чолина, 73) – Хамза (Дольчек, 73), Цакаташ (Теклич, 73), Бассель (Деллова, 73), Эдуок (Неясмич, 73) – Яколиш (да Силва, 46), Крекович (Тахирай, 46).

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)

ДИНАМО-ХАЙДУК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 24.01.2020 19:33
    0
    "...расслабленность сразу после финального свистка могла принести гол в ворота киевлян..."
    Кто нибудь мне объяснит - КАК может принести гол в свои ворота расслабленность СРАЗУ ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 24.01.2020 19:31
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 19:14
    Соль престижно выглядит и даёт лестные комментарии в сторону динамо!
    Похваливший Суркиса лучше всех получает приз - ему будет разрешено покинуть клуб, когда он захочет (в смысле куда-то перейти).
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 24.01.2020 19:26
    0
    УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 19:20
    Теперь поняли? Я это понял сразу после назначения Хацкевича
    Чё там после назначения Хацкевица понял?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 24.01.2020 19:26
    +2
    Кто-то чего-то другого ждал от Михайличенко? Ни вперед, ни назад, так и будем топтаться на нынешнем уровне. Михайличенко еще не тренер, он ученик как и Хацкевич. Чтобы стать тренером, надо лет десять практики и соответствующие умственные способности.
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 24.01.2020 19:20
    +1
    Більш-менш пристойний суперник - і Динамо поступається, нічого нового...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 19:20
    -1
    Владимир Ключка, 24.01.2020 19:14
    я не смотрел.. но вот по кометариям понял что как токо немного нормальный соперник-нам жопа... скоко вам говорить-не умеете,не можете-оставьте клуб,не позортесь-бездари.. скоко можно с нас вот так насмехаться.... ну вы й падли...
    Теперь поняли? Я это понял сразу после назначения Хацкевича
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 24.01.2020 19:17
    +1
    Пофіг на результат, але гри немає взагалі, навіть натяку на якусь гру немає. Хайдук теж не вразив грою, але статистика на користь хорватів як у топ клубу. Чим там лесік думає?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 19:14
    +1
    Yalta, 24.01.2020 19:12
    Просто ужас!!!Паренёк под 21 -ым номером,по-моему всем прокинул между ног во втором тайме.Что делал -Соль????
    Соль престижно выглядит и даёт лестные комментарии в сторону динамо!
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 24.01.2020 19:14
    0
    я не смотрел.. но вот по кометариям понял что как токо немного нормальный соперник-нам жопа... скоко вам говорить-не умеете,не можете-оставьте клуб,не позортесь-бездари.. скоко можно с нас вот так насмехаться.... ну вы й падли...
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 24.01.2020 19:12
    0
    Просто ужас!!!Паренёк под 21 -ым номером,по-моему всем прокинул между ног во втором тайме.Что делал -Соль????
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 24.01.2020 19:10
    0
    Просто ужас!!!Паренёк под 21 -ым номером,по-моему всем прокинул между ног во втором тайме.Что делал -Соль????
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 24.01.2020 19:08
    +1
    Как же больно следить за Динамо... Астанавитесь!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 24.01.2020 19:07
    +3
    jekаfunny, 24.01.2020 19:00
    Сегодня праздник у девчат, сегодняяяя будут танцы
    Бутылками из под бояры в ряд , заставят пол , за гаражом засранцы !!!!!
    ————
    Песенка про Феревер Янга и ВаДо , после матча Динамо Хайдук
    Не гром над Турцией громыхает,
    Не небо упало к ногам -
    То команда динамко рыдает,
    Их сопли плывут по волнам!
    Не стоит так плакать, динамко!
    Ты слёзы и сопли утри:
    А то что игра-то отстойна,
    На это всерьёз посмотри!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 19:03
    +1
    jekаfunny, 24.01.2020 19:00
    Сегодня праздник у девчат, сегодняяяя будут танцы
    Бутылками из под бояры в ряд , заставят пол , за гаражом засранцы !!!!!
    ————
    Песенка про Феревер Янга и ВаДо , после матча Динамо Хайдук
    Боюсь, что после такой игры и нам стоило бы принять на грудь, стоя и не чокаясь...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 19:02
    0
    Отмучались...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.01.2020 19:00
    -4
    Сегодня праздник у девчат, сегодняяяя будут танцы
    Бутылками из под бояры в ряд , заставят пол , за гаражом засранцы !!!!!
    ————
    Песенка про Феревер Янга и ВаДо , после матча Динамо Хайдук
    Ссылка
    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 24.01.2020 18:59
    +3
    физручелу нахрен
    Ссылка
    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 24.01.2020 18:58
    +2
    а куда с такой игрой
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 24.01.2020 19:07
    +3
    jekаfunny, 24.01.2020 19:00
    Сегодня праздник у девчат, сегодняяяя будут танцы
    Бутылками из под бояры в ряд , заставят пол , за гаражом засранцы !!!!!
    ————
    Песенка про Феревер Янга и ВаДо , после матча Динамо Хайдук
    Не гром над Турцией громыхает,
    Не небо упало к ногам -
    То команда динамко рыдает,
    Их сопли плывут по волнам!
    Не стоит так плакать, динамко!
    Ты слёзы и сопли утри:
    А то что игра-то отстойна,
    На это всерьёз посмотри!
    Ссылка
    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 24.01.2020 18:59
    +3
    физручелу нахрен
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 24.01.2020 19:26
    +2
    Кто-то чего-то другого ждал от Михайличенко? Ни вперед, ни назад, так и будем топтаться на нынешнем уровне. Михайличенко еще не тренер, он ученик как и Хацкевич. Чтобы стать тренером, надо лет десять практики и соответствующие умственные способности.
    Ссылка
    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 24.01.2020 18:58
    +2
    а куда с такой игрой
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 24.01.2020 19:20
    +1
    Більш-менш пристойний суперник - і Динамо поступається, нічого нового...
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 24.01.2020 19:17
    +1
    Пофіг на результат, але гри немає взагалі, навіть натяку на якусь гру немає. Хайдук теж не вразив грою, але статистика на користь хорватів як у топ клубу. Чим там лесік думає?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 19:14
    +1
    Yalta, 24.01.2020 19:12
    Просто ужас!!!Паренёк под 21 -ым номером,по-моему всем прокинул между ног во втором тайме.Что делал -Соль????
    Соль престижно выглядит и даёт лестные комментарии в сторону динамо!
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 24.01.2020 19:08
    +1
    Как же больно следить за Динамо... Астанавитесь!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 19:03
    +1
    jekаfunny, 24.01.2020 19:00
    Сегодня праздник у девчат, сегодняяяя будут танцы
    Бутылками из под бояры в ряд , заставят пол , за гаражом засранцы !!!!!
    ————
    Песенка про Феревер Янга и ВаДо , после матча Динамо Хайдук
    Боюсь, что после такой игры и нам стоило бы принять на грудь, стоя и не чокаясь...
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 24.01.2020 19:33
    0
    "...расслабленность сразу после финального свистка могла принести гол в ворота киевлян..."
    Кто нибудь мне объяснит - КАК может принести гол в свои ворота расслабленность СРАЗУ ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 24.01.2020 19:31
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 19:14
    Соль престижно выглядит и даёт лестные комментарии в сторону динамо!
    Похваливший Суркиса лучше всех получает приз - ему будет разрешено покинуть клуб, когда он захочет (в смысле куда-то перейти).
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 24.01.2020 19:26
    0
    УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 19:20
    Теперь поняли? Я это понял сразу после назначения Хацкевича
    Чё там после назначения Хацкевица понял?
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 24.01.2020 19:14
    0
    я не смотрел.. но вот по кометариям понял что как токо немного нормальный соперник-нам жопа... скоко вам говорить-не умеете,не можете-оставьте клуб,не позортесь-бездари.. скоко можно с нас вот так насмехаться.... ну вы й падли...
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 24.01.2020 19:12
    0
    Просто ужас!!!Паренёк под 21 -ым номером,по-моему всем прокинул между ног во втором тайме.Что делал -Соль????
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 24.01.2020 19:10
    0
    Просто ужас!!!Паренёк под 21 -ым номером,по-моему всем прокинул между ног во втором тайме.Что делал -Соль????
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 19:02
    0
    Отмучались...
    Ссылка
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