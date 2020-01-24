Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Провели хороший спарринг с Хайдуком»

Главный тренер «бело-голубых» высказал мнение об игре подопечных в матче товарищеского турнира «Gloria Cup» c «Хайдуком».

«Конечно же, хотелось бы выиграть в таком небольшом турнире, но не хватило десятка секунд. Но это не главное, потому что мы провели хороший спарринг с хорошим партнером. Они немного впереди нас в подготовке ко второй части сезона.

2 февраля у них уже начинается чемпионат и здесь мы видим, что они довольно-таки хорошо готовы. Мы же после вчерашней игры еще провели очень хороший и полезный спарринг, потому что было хорошее движение со стороны «Хайдука», хорошая борьба. Здесь мне кажется, все на счет работы прошло на довольно-таки хорошем уровне. Несмотря на то, что у нас появился в середине поля Забарный, мы его попробовали там, есть и другие перестановки. Но на этом сборе на сегодня главная задача наработаться, подготовить хорошую базу, чтобы на втором сборе наигрывать какие-то варианты, какой-то состав для чемпионата Украины».

«Не все сегодня, конечно же, получалось, потому что мы играли на фоне усталости, мы специально не готовились к этому матчу. Конечно же, было видно, что игроки «Хайдука» готовы на сегодняшний день немного больше, чем мы, но и в связи с тем, что мы еще вчера проводили игру, они были немного быстрее. Поэтому нам было тяжелее организовываться и реализовать себя в атаке. Хотя, конечно же, несмотря даже на это, моменты и предпосылки были хорошие, но мы их не реализовали», - сказал Михайличенко.

Напомним, что в четверг «Динамо» обыграло «Вардар» со счетом 4:0.