Киевское Динамо разгромило Вардар в контрольном поединке

Киевское «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. Подопечные Алексея Михайличенко провели очередной контрольный поединок – на сей раз против северомакедонского «Вардара».Товарищеский поединок.
Киевляне открыли счет уже на 5-й минуте: прострел Пиварича принял Буяльский и вторым касанием пробил в дальний угол. А еще через пару минут после подачи углового мяч отскочил к Сидорчуку, находившемуся на углу штрафной. Капитан мощным ударом пробил под дальнюю штангу – 2:0!
К исходу получаса игры украинская команда довела счет до крупного. Гол получался эффектным: Кадири отдал пас на фланг, Караваев продвинулся и прострелил в штрафную. Буяльский грамотно пропустил мяч на Дуэлунда, а тот расстрелял ворота – 3:0.
В перерыве тренерский штаб «Динамо» заменил всех футболистов. В составе «Вардара», к слову, с 65-й минуты также играли 11 свежих игроков. Киевляне по-прежнему больше атаковали, но добились своего только под занавес поединка. Русина запустили в штрафную, но защитник свалил Назария, не дав ему пробить. Сам пострадавший привел приговор в исполнение – 4:0.
Отметим, что данный матч состоялся в рамках Gloria Cup – турнира, в котором также участвует хорватский «Хайдук». Именно с этой командой «Динамо» встретится завтра, 24 января. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
«Динамо Киев» – «Вардар» – 4:0
Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (86, с пенальти).
Шапаренко (55) – Найдовски (63).
Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (86, с пенальти).
Шапаренко (55) – Найдовски (63).
«Динамо Киев» (1-й тайм): Бущан – Кадар, Пиварич, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Кадири, Караваев – Соль.
«Динамо Киев» (2-й тайм): Нещерет – Кендзёра, Шабанов, Миколенко, Попов – Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин.
«Динамо Киев» (2-й тайм): Нещерет – Кендзёра, Шабанов, Миколенко, Попов – Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин.
Запасные: Нещерет, Кендзёра, Сирота, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин.
«Вардар»: Гачевски (Илик, 46) – Тошевски (Наумчевски, 65), Найдовски (Димоски, 65), Новак (Журковски, 64), Мичевски (Фитор, 64) – Али (Младеновски, 44), Брдаровски (Петейчук, 64), Леовигилдо (Велковски, 65), Аврамовски (Попзлатанов, 65), Цветановски (Игнатов, 64) – Джемаль (Колевски, 64).
Запасные: Илик, Попзлатанов, Фитор, Колевски, Велковски, Петейчук, Омерагикж, Младеновски, Наумчевски, Димоски, Игнатов, Журковски, Величкович, Траяновски, Крстевски.
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Источник — Sport.ua
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