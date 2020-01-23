Киевское Динамо разгромило Вардар в контрольном поединке

Киевляне открыли счет уже на 5-й минуте: прострел Пиварича принял Буяльский и вторым касанием пробил в дальний угол. А еще через пару минут после подачи углового мяч отскочил к Сидорчуку, находившемуся на углу штрафной. Капитан мощным ударом пробил под дальнюю штангу – 2:0!

К исходу получаса игры украинская команда довела счет до крупного. Гол получался эффектным: Кадири отдал пас на фланг, Караваев продвинулся и прострелил в штрафную. Буяльский грамотно пропустил мяч на Дуэлунда, а тот расстрелял ворота – 3:0.

В перерыве тренерский штаб «Динамо» заменил всех футболистов. В составе «Вардара», к слову, с 65-й минуты также играли 11 свежих игроков. Киевляне по-прежнему больше атаковали, но добились своего только под занавес поединка. Русина запустили в штрафную, но защитник свалил Назария, не дав ему пробить. Сам пострадавший привел приговор в исполнение – 4:0.

Отметим, что данный матч состоялся в рамках Gloria Cup – турнира, в котором также участвует хорватский «Хайдук». Именно с этой командой «Динамо» встретится завтра, 24 января. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. Подопечные Алексея Михайличенко провели очередной контрольный поединок – на сей раз против северомакедонского «Вардара».