Динамо Киев
4:0
Вардар
23.01.2020, FT

Киевское Динамо разгромило Вардар в контрольном поединке

Киевляне забили в ворота северомакедонской команды четыре безответных мяча

  • 23.01.2020 17:49
  • 4988 просмотров
  • 11 комментариев
Киевское Динамо разгромило Вардар в контрольном поединке
© dynamo.kiev.ua
Киевское «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. Подопечные Алексея Михайличенко провели очередной контрольный поединок – на сей раз против северомакедонского «Вардара».
 
Киевляне открыли счет уже на 5-й минуте: прострел Пиварича принял Буяльский и вторым касанием пробил в дальний угол. А еще через пару минут после подачи углового мяч отскочил к Сидорчуку, находившемуся на углу штрафной. Капитан мощным ударом пробил под дальнюю штангу – 2:0!
 
К исходу получаса игры украинская команда довела счет до крупного. Гол получался эффектным: Кадири отдал пас на фланг, Караваев продвинулся и прострелил в штрафную. Буяльский грамотно пропустил мяч на Дуэлунда, а тот расстрелял ворота – 3:0.
 
В перерыве тренерский штаб «Динамо» заменил всех футболистов. В составе «Вардара», к слову, с 65-й минуты также играли 11 свежих игроков. Киевляне по-прежнему больше атаковали, но добились своего только под занавес поединка. Русина запустили в штрафную, но защитник свалил Назария, не дав ему пробить. Сам пострадавший привел приговор в исполнение – 4:0.
 
Отметим, что данный матч состоялся в рамках Gloria Cup – турнира, в котором также участвует хорватский «Хайдук». Именно с этой командой «Динамо» встретится завтра, 24 января. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
 
Товарищеский поединок.
 
«Динамо Киев» – «Вардар» – 4:0

 Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (86, с пенальти).

 Шапаренко (55) – Найдовски (63).
 
«Динамо Киев» (1-й тайм): Бущан – Кадар, Пиварич, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Кадири, Караваев – Соль.
«Динамо Киев» (2-й тайм): Нещерет – Кендзёра, Шабанов, Миколенко, Попов – Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин.
Запасные: Нещерет, Кендзёра, Сирота, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин.
 
«Вардар»: Гачевски (Илик, 46) – Тошевски (Наумчевски, 65), Найдовски (Димоски, 65), Новак (Журковски, 64), Мичевски (Фитор, 64) – Али (Младеновски, 44), Брдаровски (Петейчук, 64), Леовигилдо (Велковски, 65), Аврамовски (Попзлатанов, 65), Цветановски (Игнатов, 64) – Джемаль (Колевски, 64).
Запасные: Илик, Попзлатанов, Фитор, Колевски, Велковски, Петейчук, Омерагикж, Младеновски, Наумчевски, Димоски, Игнатов, Журковски, Величкович, Траяновски, Крстевски.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.01.2020 19:10
    +2
    Predator, 23.01.2020 19:03
    Ураа ты дебил .
    Вечный пидор 13, ты уже перелогинился?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 23.01.2020 19:03
    -7
    Дід Піхто , 23.01.2020 18:24
    Ураааааааааа. Первая за последние лет десять новость о Динамо, в которой вечный пидор 12,13 не успел первым отписаться (насрать) Что то в лесу сдохло
    Ураа ты дебил .
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 23.01.2020 18:59
    +2
    becord1301, 23.01.2020 18:13
    Перший тайм набагато цікавіший, були швидкі атаки, загострення і головне удари по воротах. Другий - минулорічна тягомотина з перекочуванням м"яча між захисниками. Найкращі в цьому матчі: Дуелунд, Буяльський; найгірші -Шепелєв, Циаташвілі. Звичайно на мій не професійний погляд. Працювати над чим ще є багато.
    Полностью согласен, первый тайм был супер, было всё: и динамика перехода в атаку, и комбинации (хотя игроки не наиграны и не все на своих позициях), и к своим воротам практически не пускали (ничего сделать, так точно не давали)
    Второй тайм просто смотрел через силу...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.01.2020 18:46
    +4
    gnt32, 23.01.2020 18:39
    так ,а где Свидетели Иеговы Нефтчи?
    где-то на соседней ветке Матвиенку никак цены не сложат: мол, 30 лямов, что Шахтер запросил, за такой брыллянт - еще и мало
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 23.01.2020 18:39
    +2
    так ,а где Свидетели Иеговы Нефтчи?
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.01.2020 18:24
    +2
    Ураааааааааа. Первая за последние лет десять новость о Динамо, в которой вечный пидор 12,13 не успел первым отписаться (насрать) Что то в лесу сдохло
    Ссылка
    becord1301
      becord1301, 23.01.2020 18:14
    +1
    Вибачте- Цітаішвілі
    Ссылка
    becord1301
      becord1301, 23.01.2020 18:13
    +1
    Перший тайм набагато цікавіший, були швидкі атаки, загострення і головне удари по воротах. Другий - минулорічна тягомотина з перекочуванням м"яча між захисниками. Найкращі в цьому матчі: Дуелунд, Буяльський; найгірші -Шепелєв, Циаташвілі. Звичайно на мій не професійний погляд. Працювати над чим ще є багато.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.01.2020 18:09
    +3
    В чемпі так розбивайте.
    Ссылка
    uge-madrid
    uge-madrid, 23.01.2020 17:58
    +4
    Гуд
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 23.01.2020 17:57
    +3
    Русин молодчинка. Второй матч подряд забивает.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.01.2020 18:46
    +4
    gnt32, 23.01.2020 18:39
    так ,а где Свидетели Иеговы Нефтчи?
    где-то на соседней ветке Матвиенку никак цены не сложат: мол, 30 лямов, что Шахтер запросил, за такой брыллянт - еще и мало
    Ссылка
    uge-madrid
    uge-madrid, 23.01.2020 17:58
    +4
    Гуд
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.01.2020 18:09
    +3
    В чемпі так розбивайте.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 23.01.2020 17:57
    +3
    Русин молодчинка. Второй матч подряд забивает.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.01.2020 19:10
    +2
    Predator, 23.01.2020 19:03
    Ураа ты дебил .
    Вечный пидор 13, ты уже перелогинился?
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 23.01.2020 18:59
    +2
    becord1301, 23.01.2020 18:13
    Перший тайм набагато цікавіший, були швидкі атаки, загострення і головне удари по воротах. Другий - минулорічна тягомотина з перекочуванням м"яча між захисниками. Найкращі в цьому матчі: Дуелунд, Буяльський; найгірші -Шепелєв, Циаташвілі. Звичайно на мій не професійний погляд. Працювати над чим ще є багато.
    Полностью согласен, первый тайм был супер, было всё: и динамика перехода в атаку, и комбинации (хотя игроки не наиграны и не все на своих позициях), и к своим воротам практически не пускали (ничего сделать, так точно не давали)
    Второй тайм просто смотрел через силу...
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 23.01.2020 18:39
    +2
    так ,а где Свидетели Иеговы Нефтчи?
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.01.2020 18:24
    +2
    Ураааааааааа. Первая за последние лет десять новость о Динамо, в которой вечный пидор 12,13 не успел первым отписаться (насрать) Что то в лесу сдохло
    Ссылка
    becord1301
      becord1301, 23.01.2020 18:14
    +1
    Вибачте- Цітаішвілі
    Ссылка
    becord1301
      becord1301, 23.01.2020 18:13
    +1
    Перший тайм набагато цікавіший, були швидкі атаки, загострення і головне удари по воротах. Другий - минулорічна тягомотина з перекочуванням м"яча між захисниками. Найкращі в цьому матчі: Дуелунд, Буяльський; найгірші -Шепелєв, Циаташвілі. Звичайно на мій не професійний погляд. Працювати над чим ще є багато.
    Ссылка
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