Динамо Киев
4:0
Вардар
23.01.2020, FT

Динамо Киев – Вардар – 4:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма товарищеского поединка

  • 23.01.2020 15:53
  • 25402 просмотра
  • 18 комментариев
Динамо Киев – Вардар – 4:0. Текстовая трансляция матча
Товарищеский поединок.
 
«Динамо Киев» – «Вардар» – 4:0

 Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (86, с пенальти).

 Шапаренко (55) – Найдовски (63).
 
«Динамо Киев» (1-й тайм): Бущан – Кадар, Пиварич, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Кадири, Караваев – Соль.
«Динамо Киев» (2-й тайм): Нещерет – Кендзёра, Шабанов, Миколенко, Попов – Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин.
Запасные: Нещерет, Кендзёра, Сирота, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин.
 
«Вардар»: Гачевски (Илик, 46) – Тошевски (Наумчевски, 65), Найдовски (Димоски, 65), Новак (Журковски, 64), Мичевски (Фитор, 64) – Али (Младеновски, 44), Брдаровски (Петейчук, 64), Леовигилдо (Велковски, 65), Аврамовски (Попзлатанов, 65), Цветановски (Игнатов, 64) – Джемаль (Колевски, 64).
Запасные: Илик, Попзлатанов, Фитор, Колевски, Велковски, Петейчук, Омерагикж, Младеновски, Наумчевски, Димоски, Игнатов, Журковски, Величкович, Траяновски, Крстевски.
 
Стадион: Gloria Sports Arena Belek (Белек, Турция).

90 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

89 мин. Киевляне по-прежнему с мячом, Вардар отбивается.

 86 мин. ГООООООООЛ! Русин сам реализовал 11-метровый, мощно пробив под левую от себя штангу!

86 мин. ПЕНАЛЬТИ! Русина запустили в штрафную, но ударить ему не дал Наумчевски, сваливший форварда в штрафной!

84 мин. Цитаишвили подавал справа - вратарь поймал мяч.

81 мин. Попову оказывают помощь в районе углового флажка. Похоже, ничего серьезного.

79 мин. Не такая интересная игра после перерыва. Намного меньше ударов и опасных моментов.

76 мин. Навес динамовцев со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

74 мин. В последние минуты равная игра в середине поля.

71 мин. Цитаишвили навесил справа - защитник выбил мяч головой.

68 мин. Нещерет вовремя выбежал из ворот и на линии штрафной прервал выход один на один!

66 мин. Угловой Динамо справа - Попов пробил головой и попал в защитника. А затем мяч от Русина отскочил за линию ворот. 

 65 мин. В составе Вардара сразу несколько замен среди полевых игроков.

 63 мин. Найдовски увидел перед собой горчичник за этот фол.

62 мин. Охххх... Найдовски пошел в жесткий стык с Андриевским в середине поля - обоим оказывают помощь. Но вроде оба игрока смогут продолжить матч.

61 мин. Опасно! Цитаишвили справа ворвался в штрафную, уложил защитника и пробил с угла вратарской - мимо дальней девятки!

59 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

56 мин. Мичевски подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.

 55 мин. Шапаренко сорвал атаку, на половине поля Вардара свалив соперника.

54 мин. Эххххх! Де Пена с ходу бил под дальнюю штангу - вмешался небольшой рикошет от защитника! Угловой Динамо справа - защитник заблокировал удар.

52 мин. Шепелев прострелил справа - защитник выбил мяч.

50 мин. После навеса справа Шапаренко пробил головой - мимо.

49 мин. Рисунок игры не изменился - киевляне играют первым номером.

46 мин. Цитаишвили пробил из-за пределов штрафной - мимо дальней девятки.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 46 мин. Киевляне полностью поменяли состав игроков.

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Киевляне подали слева - два угловых подряд - до удара дело не дошло. 

45 мин. Эххх! Сидорчук издали пробил в ближний угол с отскоком от газона - кипер тянет!

 44 мин. Замена у македонцев. Вышел Младеновски, ушел Али.

41 мин. Кому-то из игроков Вардара оказывают помощь неподалеку от штрафной Динамо.

39 мин. Мичевски со штрафного справа сильно пробил - выше ворот.

37 мин. Кадири пробил издали - мимо ближнего угла.

34 мин. Угловой македонцев слева - защитник выбил мяч головой.

32 мин. Динамо продолжает владеть мячрм.

 29 мин. ГООООООЛ! Красотища! Кадири отдал пас на правый фланг, Караваев прострелил в штрафную, Буяльский пропустил, а набежавший Дуэлунд в касание расстрелял ворота!

28 мин. Мичевски подал угловой справа - мяч выбит.

27 мин. Джемаль прострелил справа - кипер выбил мяч на угловой!

26 мин. Быстрая атака киевлян завершилась плотным ударом Кадири - рикошет и угловой. Динамовцы разыграли корнер справа.

23 мин. Пиварич опасно навесил слева - защитник головой выбил мяч.

22 мин. Кадири оказывают помощь - возле центрального круга ему на голеностоп наступил шипами соперник..

20 мин. Игроки Динамо катают мяч в середине поля.

18 мин. Уххххх! Мичевски подал угловой справа, мощный удар головой - над перекладиной!

17 мин. Мичевски навесил со штрафного слева - Сидорчук головой выбил мяч на угловой.

15 мин. Кадири пробил издали - мимо ближней штанги.

14 мин. Македонцы отодвинули игру от своих ворот, но динамовцы прессингуют и не дают сопернику атаковать.

12 мин. Киевляне продолжают контролировать игру.

9 мин. Еще момент! Пиварич в каание бил из пределов штрафной - чуть выше перекладины!

 7 мин. ГООООООООООЛ! Угловой динамовцев слева, мяч отскочил на дальний угол штрафной к Сидорчуку. А тот мощным ударом прошил всю оборону Вардара!

7 мин. Момент! Пиварич подал угловой справа, мяч заметался по вратарской, Забарный пробил - и вратарь в последний момент перевел его через перекладину!

 5 мин. ГОООООООЛ! После паса Пиварича слева Буяльский с нескольких метров пробил в дальний угол - мяч прошел между ног защитника, а вратарь не дотянулся!

4 мин. Аврамовски пробил с ходу - неточно, мяч свалился с ноги.

2 мин. Ответ македонцев - несильный дальний удар. Бущан спокойно поймал мяч.

1 мин. Пиварич подал угловой справа - и кто-то из динамовцев сфолил в чужой штрафной.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Киевляне - в синем, Вардар - в черно-красных футболках и черных трусах.

В четверг, 23-го января, состоится контрольный матч, в котором киевское «Динамо» встретится с северомакедонским «Вардаром». Матч пройдет в Турции на поле стадиона Gloria Sports Arena Belek, начало – в 16:00 по киевскому времени.
 
На турецком сборе киевляне провели уже две встречи. Сперва они сыграли вничью с польской «Легией» (1:1), а после обыграли азербайджанский «Нефтчи» (2:1). После этого футболисты получили относительную передышку, так что к поединку с 10-кратным чемпионом Македонии должны подойти в боевой готовности!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо Киев» – «Вардар».
 

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    J0e777
      J0e777, 23.01.2020 17:46
    +3
    Русин гоооллл!!! Заработал и забил пенальти!!! Красавчик!!!!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.01.2020 17:31
    +6
    Forever_young_13, 23.01.2020 16:52
    Сходи в туалет и подрочи на фото Сурка - говорят тревога сразу отпускает
    Меняйте круг общения, ваши друзья-советчики плохо на Вас влияют
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.01.2020 17:23
    +4
    Zport., 23.01.2020 17:22
    Как ты можешь охарактеризовать вашего бога, по кличке ахмет? В ордло его любят?
    Он вам еду раздаёт, слухи ходят
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.01.2020 17:22
    +4
    Forever_young_13, 23.01.2020 17:01
    Я не тревожусь - поэтому мне это не нужно
    Как ты можешь охарактеризовать вашего бога, по кличке ахмет? В ордло его любят?
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.01.2020 17:05
    +2
    Эмблемка, цвета и название прям кроты , вооот почему Динамо без разогрева в канаву их мокает
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 23.01.2020 17:03
    -10
    Дід Піхто , 23.01.2020 16:58
    Ты эксперт в этом деле. Видимо сам дрочишь на фотку Сурка. Фу, извращенец
    На фотку Сурка я могу только похаркать
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 23.01.2020 17:01
    -10
    Zport., 23.01.2020 16:57
    Судя по всему, ты это делаешь на фото Ахметова
    Я не тревожусь - поэтому мне это не нужно
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.01.2020 16:58
    +5
    Forever_young_13, 23.01.2020 16:52
    Сходи в туалет и подрочи на фото Сурка - говорят тревога сразу отпускает
    Ты эксперт в этом деле. Видимо сам дрочишь на фотку Сурка. Фу, извращенец
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.01.2020 16:57
    +6
    Forever_young_13, 23.01.2020 16:52
    Сходи в туалет и подрочи на фото Сурка - говорят тревога сразу отпускает
    Судя по всему, ты это делаешь на фото Ахметова
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.01.2020 16:55
    +3
    Уверен, что Дуелунд будет основным в Динамо. Классный игрок. Если бы не травмы.... Но сейчас отлично играет
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 23.01.2020 16:52
    -8
    MetalKH, 23.01.2020 16:13
    Попов уже есть в заявке. А Циганкова все ещё нет. Тревожно
    Сходи в туалет и подрочи на фото Сурка - говорят тревога сразу отпускает
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 16:49
    +3
    Evgene Boykinyuk, 23.01.2020 16:47
    уже даже Сидорчук с Дуэлундом забивают. как этого нападающего надо использовать чтобы он забил?)
    Что значит даже?
    Вы сомневаетесь в мастерстве Дуэлунда? Кстати неужели парень наконец то играет!
    Сидорчук по моему тоже далеко не первый раз забивает в своей карьере, верно? ;)
    Про Соля лучше я промолчу...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 23.01.2020 16:47
    -4
    уже даже Сидорчук с Дуэлундом забивают. как этого нападающего надо использовать чтобы он забил?)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 23.01.2020 16:45
    0
    делаем ставки, Соль забьёт наконец-то гол?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 16:30
    +4
    Миша красава. Очень верю в него
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 16:16
    +3
    MetalKH, 23.01.2020 16:13
    Попов уже есть в заявке. А Циганкова все ещё нет. Тревожно
    Он тренируется.
    Все нормально думаю немного надо подождать.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 23.01.2020 16:13
    +5
    Попов уже есть в заявке. А Циганкова все ещё нет. Тревожно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 16:09
    +2
    Отель классный
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.01.2020 17:31
    +6
    Forever_young_13, 23.01.2020 16:52
    Сходи в туалет и подрочи на фото Сурка - говорят тревога сразу отпускает
    Меняйте круг общения, ваши друзья-советчики плохо на Вас влияют
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.01.2020 16:57
    +6
    Forever_young_13, 23.01.2020 16:52
    Сходи в туалет и подрочи на фото Сурка - говорят тревога сразу отпускает
    Судя по всему, ты это делаешь на фото Ахметова
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.01.2020 16:58
    +5
    Forever_young_13, 23.01.2020 16:52
    Сходи в туалет и подрочи на фото Сурка - говорят тревога сразу отпускает
    Ты эксперт в этом деле. Видимо сам дрочишь на фотку Сурка. Фу, извращенец
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 23.01.2020 16:13
    +5
    Попов уже есть в заявке. А Циганкова все ещё нет. Тревожно
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.01.2020 17:23
    +4
    Zport., 23.01.2020 17:22
    Как ты можешь охарактеризовать вашего бога, по кличке ахмет? В ордло его любят?
    Он вам еду раздаёт, слухи ходят
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.01.2020 17:22
    +4
    Forever_young_13, 23.01.2020 17:01
    Я не тревожусь - поэтому мне это не нужно
    Как ты можешь охарактеризовать вашего бога, по кличке ахмет? В ордло его любят?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 16:30
    +4
    Миша красава. Очень верю в него
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 23.01.2020 17:46
    +3
    Русин гоооллл!!! Заработал и забил пенальти!!! Красавчик!!!!!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.01.2020 16:55
    +3
    Уверен, что Дуелунд будет основным в Динамо. Классный игрок. Если бы не травмы.... Но сейчас отлично играет
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 16:49
    +3
    Evgene Boykinyuk, 23.01.2020 16:47
    уже даже Сидорчук с Дуэлундом забивают. как этого нападающего надо использовать чтобы он забил?)
    Что значит даже?
    Вы сомневаетесь в мастерстве Дуэлунда? Кстати неужели парень наконец то играет!
    Сидорчук по моему тоже далеко не первый раз забивает в своей карьере, верно? ;)
    Про Соля лучше я промолчу...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 16:16
    +3
    MetalKH, 23.01.2020 16:13
    Попов уже есть в заявке. А Циганкова все ещё нет. Тревожно
    Он тренируется.
    Все нормально думаю немного надо подождать.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.01.2020 17:05
    +2
    Эмблемка, цвета и название прям кроты , вооот почему Динамо без разогрева в канаву их мокает
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 16:09
    +2
    Отель классный
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 23.01.2020 16:45
    0
    делаем ставки, Соль забьёт наконец-то гол?)
    Ссылка
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