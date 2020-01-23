Товарищеский поединок.
«Динамо Киев» – «Вардар» – 4:0
Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (86, с пенальти).
Шапаренко (55) – Найдовски (63).
Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (86, с пенальти).
Шапаренко (55) – Найдовски (63).
«Динамо Киев» (1-й тайм): Бущан – Кадар, Пиварич, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Кадири, Караваев – Соль.
«Динамо Киев» (2-й тайм): Нещерет – Кендзёра, Шабанов, Миколенко, Попов – Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин.
«Динамо Киев» (2-й тайм): Нещерет – Кендзёра, Шабанов, Миколенко, Попов – Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин.
Запасные: Нещерет, Кендзёра, Сирота, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин.
«Вардар»: Гачевски (Илик, 46) – Тошевски (Наумчевски, 65), Найдовски (Димоски, 65), Новак (Журковски, 64), Мичевски (Фитор, 64) – Али (Младеновски, 44), Брдаровски (Петейчук, 64), Леовигилдо (Велковски, 65), Аврамовски (Попзлатанов, 65), Цветановски (Игнатов, 64) – Джемаль (Колевски, 64).
Запасные: Илик, Попзлатанов, Фитор, Колевски, Велковски, Петейчук, Омерагикж, Младеновски, Наумчевски, Димоски, Игнатов, Журковски, Величкович, Траяновски, Крстевски.
Стадион: Gloria Sports Arena Belek (Белек, Турция).
90 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
89 мин. Киевляне по-прежнему с мячом, Вардар отбивается.
86 мин. ГООООООООЛ! Русин сам реализовал 11-метровый, мощно пробив под левую от себя штангу!
86 мин. ПЕНАЛЬТИ! Русина запустили в штрафную, но ударить ему не дал Наумчевски, сваливший форварда в штрафной!
84 мин. Цитаишвили подавал справа - вратарь поймал мяч.
81 мин. Попову оказывают помощь в районе углового флажка. Похоже, ничего серьезного.
79 мин. Не такая интересная игра после перерыва. Намного меньше ударов и опасных моментов.
76 мин. Навес динамовцев со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.
74 мин. В последние минуты равная игра в середине поля.
71 мин. Цитаишвили навесил справа - защитник выбил мяч головой.
68 мин. Нещерет вовремя выбежал из ворот и на линии штрафной прервал выход один на один!
66 мин. Угловой Динамо справа - Попов пробил головой и попал в защитника. А затем мяч от Русина отскочил за линию ворот.
65 мин. В составе Вардара сразу несколько замен среди полевых игроков.
63 мин. Найдовски увидел перед собой горчичник за этот фол.
62 мин. Охххх... Найдовски пошел в жесткий стык с Андриевским в середине поля - обоим оказывают помощь. Но вроде оба игрока смогут продолжить матч.
61 мин. Опасно! Цитаишвили справа ворвался в штрафную, уложил защитника и пробил с угла вратарской - мимо дальней девятки!
59 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.
56 мин. Мичевски подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.
55 мин. Шапаренко сорвал атаку, на половине поля Вардара свалив соперника.
54 мин. Эххххх! Де Пена с ходу бил под дальнюю штангу - вмешался небольшой рикошет от защитника! Угловой Динамо справа - защитник заблокировал удар.
52 мин. Шепелев прострелил справа - защитник выбил мяч.
50 мин. После навеса справа Шапаренко пробил головой - мимо.
49 мин. Рисунок игры не изменился - киевляне играют первым номером.
46 мин. Цитаишвили пробил из-за пределов штрафной - мимо дальней девятки.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46 мин. Киевляне полностью поменяли состав игроков.
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Киевляне подали слева - два угловых подряд - до удара дело не дошло.
45 мин. Эххх! Сидорчук издали пробил в ближний угол с отскоком от газона - кипер тянет!
44 мин. Замена у македонцев. Вышел Младеновски, ушел Али.
41 мин. Кому-то из игроков Вардара оказывают помощь неподалеку от штрафной Динамо.
39 мин. Мичевски со штрафного справа сильно пробил - выше ворот.
37 мин. Кадири пробил издали - мимо ближнего угла.
34 мин. Угловой македонцев слева - защитник выбил мяч головой.
32 мин. Динамо продолжает владеть мячрм.
29 мин. ГООООООЛ! Красотища! Кадири отдал пас на правый фланг, Караваев прострелил в штрафную, Буяльский пропустил, а набежавший Дуэлунд в касание расстрелял ворота!
28 мин. Мичевски подал угловой справа - мяч выбит.
27 мин. Джемаль прострелил справа - кипер выбил мяч на угловой!
26 мин. Быстрая атака киевлян завершилась плотным ударом Кадири - рикошет и угловой. Динамовцы разыграли корнер справа.
23 мин. Пиварич опасно навесил слева - защитник головой выбил мяч.
22 мин. Кадири оказывают помощь - возле центрального круга ему на голеностоп наступил шипами соперник..
20 мин. Игроки Динамо катают мяч в середине поля.
18 мин. Уххххх! Мичевски подал угловой справа, мощный удар головой - над перекладиной!
17 мин. Мичевски навесил со штрафного слева - Сидорчук головой выбил мяч на угловой.
15 мин. Кадири пробил издали - мимо ближней штанги.
14 мин. Македонцы отодвинули игру от своих ворот, но динамовцы прессингуют и не дают сопернику атаковать.
12 мин. Киевляне продолжают контролировать игру.
9 мин. Еще момент! Пиварич в каание бил из пределов штрафной - чуть выше перекладины!
7 мин. ГООООООООООЛ! Угловой динамовцев слева, мяч отскочил на дальний угол штрафной к Сидорчуку. А тот мощным ударом прошил всю оборону Вардара!
7 мин. Момент! Пиварич подал угловой справа, мяч заметался по вратарской, Забарный пробил - и вратарь в последний момент перевел его через перекладину!
5 мин. ГОООООООЛ! После паса Пиварича слева Буяльский с нескольких метров пробил в дальний угол - мяч прошел между ног защитника, а вратарь не дотянулся!
4 мин. Аврамовски пробил с ходу - неточно, мяч свалился с ноги.
2 мин. Ответ македонцев - несильный дальний удар. Бущан спокойно поймал мяч.
1 мин. Пиварич подал угловой справа - и кто-то из динамовцев сфолил в чужой штрафной.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Киевляне - в синем, Вардар - в черно-красных футболках и черных трусах.
В четверг, 23-го января, состоится контрольный матч, в котором киевское «Динамо» встретится с северомакедонским «Вардаром». Матч пройдет в Турции на поле стадиона Gloria Sports Arena Belek, начало – в 16:00 по киевскому времени.
На турецком сборе киевляне провели уже две встречи. Сперва они сыграли вничью с польской «Легией» (1:1), а после обыграли азербайджанский «Нефтчи» (2:1). После этого футболисты получили относительную передышку, так что к поединку с 10-кратным чемпионом Македонии должны подойти в боевой готовности!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо Киев» – «Вардар».
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Источник — Sport.ua
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Вы сомневаетесь в мастерстве Дуэлунда? Кстати неужели парень наконец то играет!
Сидорчук по моему тоже далеко не первый раз забивает в своей карьере, верно? ;)
Про Соля лучше я промолчу...
Все нормально думаю немного надо подождать.
Вы сомневаетесь в мастерстве Дуэлунда? Кстати неужели парень наконец то играет!
Сидорчук по моему тоже далеко не первый раз забивает в своей карьере, верно? ;)
Про Соля лучше я промолчу...
Все нормально думаю немного надо подождать.
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