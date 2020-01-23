Товарищеский поединок.

«Динамо Киев» – «Вардар» – 4:0



Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (86, с пенальти).



Шапаренко (55) – Найдовски (63). Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (86, с пенальти).Шапаренко (55) – Найдовски (63).

«Динамо Киев» (1-й тайм): Бущан – Кадар, Пиварич, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Кадири, Караваев – Соль.

«Динамо Киев» (2-й тайм): Нещерет – Кендзёра, Шабанов, Миколенко, Попов – Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин.

Запасные: Нещерет, Кендзёра, Сирота, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин.

«Вардар»: Гачевски (Илик, 46) – Тошевски (Наумчевски, 65), Найдовски (Димоски, 65), Новак (Журковски, 64), Мичевски (Фитор, 64) – Али (Младеновски, 44), Брдаровски (Петейчук, 64), Леовигилдо (Велковски, 65), Аврамовски (Попзлатанов, 65), Цветановски (Игнатов, 64) – Джемаль (Колевски, 64).

Запасные: Илик, Попзлатанов, Фитор, Колевски, Велковски, Петейчук, Омерагикж, Младеновски, Наумчевски, Димоски, Игнатов, Журковски, Величкович, Траяновски, Крстевски.

Стадион: Gloria Sports Arena Belek (Белек, Турция).



90 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



89 мин. Киевляне по-прежнему с мячом, Вардар отбивается.



86 мин. ГООООООООЛ! Русин сам реализовал 11-метровый, мощно пробив под левую от себя штангу!



86 мин. ПЕНАЛЬТИ! Русина запустили в штрафную, но ударить ему не дал Наумчевски, сваливший форварда в штрафной!



84 мин. Цитаишвили подавал справа - вратарь поймал мяч.



81 мин. Попову оказывают помощь в районе углового флажка. Похоже, ничего серьезного.



79 мин. Не такая интересная игра после перерыва. Намного меньше ударов и опасных моментов.



76 мин. Навес динамовцев со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



74 мин. В последние минуты равная игра в середине поля.



71 мин. Цитаишвили навесил справа - защитник выбил мяч головой.



68 мин. Нещерет вовремя выбежал из ворот и на линии штрафной прервал выход один на один!



66 мин. Угловой Динамо справа - Попов пробил головой и попал в защитника. А затем мяч от Русина отскочил за линию ворот.



65 мин. В составе Вардара сразу несколько замен среди полевых игроков.



63 мин. Найдовски увидел перед собой горчичник за этот фол.



62 мин. Охххх... Найдовски пошел в жесткий стык с Андриевским в середине поля - обоим оказывают помощь. Но вроде оба игрока смогут продолжить матч.



61 мин. Опасно! Цитаишвили справа ворвался в штрафную, уложил защитника и пробил с угла вратарской - мимо дальней девятки!



59 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



56 мин. Мичевски подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.



55 мин. Шапаренко сорвал атаку, на половине поля Вардара свалив соперника.



54 мин. Эххххх! Де Пена с ходу бил под дальнюю штангу - вмешался небольшой рикошет от защитника! Угловой Динамо справа - защитник заблокировал удар.



52 мин. Шепелев прострелил справа - защитник выбил мяч.



50 мин. После навеса справа Шапаренко пробил головой - мимо. Киевляне по-прежнему с мячом, Вардар отбивается.Русин сам реализовал 11-метровый, мощно пробив под левую от себя штангу!Русина запустили в штрафную, но ударить ему не дал Наумчевски, сваливший форварда в штрафной!Цитаишвили подавал справа - вратарь поймал мяч.Попову оказывают помощь в районе углового флажка. Похоже, ничего серьезного.Не такая интересная игра после перерыва. Намного меньше ударов и опасных моментов.Навес динамовцев со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.В последние минуты равная игра в середине поля.Цитаишвили навесил справа - защитник выбил мяч головой.Нещерет вовремя выбежал из ворот и на линии штрафной прервал выход один на один!Угловой Динамо справа - Попов пробил головой и попал в защитника. А затем мяч от Русина отскочил за линию ворот.В составе Вардара сразу несколько замен среди полевых игроков.Найдовски увидел перед собой горчичник за этот фол.Найдовски пошел в жесткий стык с Андриевским в середине поля - обоим оказывают помощь. Но вроде оба игрока смогут продолжить матч.Цитаишвили справа ворвался в штрафную, уложил защитника и пробил с угла вратарской - мимо дальней девятки!Команды поочередно владеют мячом в середине поля.Мичевски подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.Шапаренко сорвал атаку, на половине поля Вардара свалив соперника.Де Пена с ходу бил под дальнюю штангу - вмешался небольшой рикошет от защитника! Угловой Динамо справа - защитник заблокировал удар.Шепелев прострелил справа - защитник выбил мяч.После навеса справа Шапаренко пробил головой - мимо.



49 мин. Рисунок игры не изменился - киевляне играют первым номером.



46 мин. Цитаишвили пробил из-за пределов штрафной - мимо дальней девятки.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Киевляне полностью поменяли состав игроков.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Киевляне подали слева - два угловых подряд - до удара дело не дошло.



45 мин. Эххх! Сидорчук издали пробил в ближний угол с отскоком от газона - кипер тянет!



44 мин. Замена у македонцев. Вышел Младеновски, ушел Али.



41 мин. Кому-то из игроков Вардара оказывают помощь неподалеку от штрафной Динамо.



39 мин. Мичевски со штрафного справа сильно пробил - выше ворот.



37 мин. Кадири пробил издали - мимо ближнего угла.



34 мин. Угловой македонцев слева - защитник выбил мяч головой.



32 мин. Динамо продолжает владеть мячрм.



29 мин. ГООООООЛ! Красотища! Кадири отдал пас на правый фланг, Караваев прострелил в штрафную, Буяльский пропустил, а набежавший Дуэлунд в касание расстрелял ворота!



28 мин. Мичевски подал угловой справа - мяч выбит.



27 мин. Джемаль прострелил справа - кипер выбил мяч на угловой!



26 мин. Быстрая атака киевлян завершилась плотным ударом Кадири - рикошет и угловой. Динамовцы разыграли корнер справа.



23 мин. Пиварич опасно навесил слева - защитник головой выбил мяч.



22 мин. Кадири оказывают помощь - возле центрального круга ему на голеностоп наступил шипами соперник..



20 мин. Игроки Динамо катают мяч в середине поля.



18 мин. Уххххх! Мичевски подал угловой справа, мощный удар головой - над перекладиной!



17 мин. Мичевски навесил со штрафного слева - Сидорчук головой выбил мяч на угловой.



15 мин. Кадири пробил издали - мимо ближней штанги.



14 мин. Македонцы отодвинули игру от своих ворот, но динамовцы прессингуют и не дают сопернику атаковать.



12 мин. Киевляне продолжают контролировать игру.



9 мин. Еще момент! Пиварич в каание бил из пределов штрафной - чуть выше перекладины!



7 мин. ГООООООООООЛ! Угловой динамовцев слева, мяч отскочил на дальний угол штрафной к Сидорчуку. А тот мощным ударом прошил всю оборону Вардара!



7 мин. Момент! Пиварич подал угловой справа, мяч заметался по вратарской, Забарный пробил - и вратарь в последний момент перевел его через перекладину!



5 мин. ГОООООООЛ! После паса Пиварича слева Буяльский с нескольких метров пробил в дальний угол - мяч прошел между ног защитника, а вратарь не дотянулся!



4 мин. Аврамовски пробил с ходу - неточно, мяч свалился с ноги.



2 мин. Ответ македонцев - несильный дальний удар. Бущан спокойно поймал мяч.



1 мин. Пиварич подал угловой справа - и кто-то из динамовцев сфолил в чужой штрафной.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Киевляне - в синем, Вардар - в черно-красных футболках и черных трусах. Рисунок игры не изменился - киевляне играют первым номером.Цитаишвили пробил из-за пределов штрафной - мимо дальней девятки.Киевляне полностью поменяли состав игроков.Киевляне подали слева - два угловых подряд - до удара дело не дошло.Сидорчук издали пробил в ближний угол с отскоком от газона - кипер тянет!Замена у македонцев. Вышел Младеновски, ушел Али.Кому-то из игроков Вардара оказывают помощь неподалеку от штрафной Динамо.Мичевски со штрафного справа сильно пробил - выше ворот.Кадири пробил издали - мимо ближнего угла.Угловой македонцев слева - защитник выбил мяч головой.Динамо продолжает владеть мячрм.Кадири отдал пас на правый фланг, Караваев прострелил в штрафную, Буяльский пропустил, а набежавший Дуэлунд в касание расстрелял ворота!Мичевски подал угловой справа - мяч выбит.Джемаль прострелил справа - кипер выбил мяч на угловой!Быстрая атака киевлян завершилась плотным ударом Кадири - рикошет и угловой. Динамовцы разыграли корнер справа.Пиварич опасно навесил слева - защитник головой выбил мяч.Кадири оказывают помощь - возле центрального круга ему на голеностоп наступил шипами соперник..Игроки Динамо катают мяч в середине поля.Мичевски подал угловой справа, мощный удар головой - над перекладиной!Мичевски навесил со штрафного слева - Сидорчук головой выбил мяч на угловой.Кадири пробил издали - мимо ближней штанги.Македонцы отодвинули игру от своих ворот, но динамовцы прессингуют и не дают сопернику атаковать.Киевляне продолжают контролировать игру.Пиварич в каание бил из пределов штрафной - чуть выше перекладины!Угловой динамовцев слева, мяч отскочил на дальний угол штрафной к Сидорчуку. А тот мощным ударом прошил всю оборону Вардара!Пиварич подал угловой справа, мяч заметался по вратарской, Забарный пробил - и вратарь в последний момент перевел его через перекладину!После паса Пиварича слева Буяльский с нескольких метров пробил в дальний угол - мяч прошел между ног защитника, а вратарь не дотянулся!Аврамовски пробил с ходу - неточно, мяч свалился с ноги.Ответ македонцев - несильный дальний удар. Бущан спокойно поймал мяч.Пиварич подал угловой справа - и кто-то из динамовцев сфолил в чужой штрафной.Киевляне - в синем, Вардар - в черно-красных футболках и черных трусах.

В четверг, 23-го января, состоится контрольный матч, в котором киевское «Динамо» встретится с северомакедонским «Вардаром». Матч пройдет в Турции на поле стадиона Gloria Sports Arena Belek, начало – в 16:00 по киевскому времени.