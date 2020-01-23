Динамо Киев
4:0
Вардар
23.01.2020, FT

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Показали хорошее движение и добились результата»

Наставник киевского «Динамо» подвел итоги победы над «Вардаром» (4:0)

  • 23.01.2020 19:08
  • 1689 просмотров
  • 2 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Показали хорошее движение и добились результата»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко подвел итоги матча своих подопечных против северомакедонского «Вардара» (4:0) в рамках товарищеского турнира «Gloria Cup»

- Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку, кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер. Мы показали хорошее движение, добились результата, хотя он и не является на данный момент главным. Удачно завершился еще один рабочий день.

- Оправдала ли ваши ожидания связка Вивчаренко — Пиварич на левом фланге?
- Пиварич опытный футболист, который раньше играл на этой позиции и умеет там действовать. Упомянутая вами связка сегодня сыграла достаточно хорошо, несмотря на то, что в такой комбинации ребята находились впервые. Рад за Костю, за его дебют, он сыграл надежно, быстро, считаю, он может и должен прогрессировать.

- В первом тайме Буяльский действовал, как правый полузащитник со смещением в центр и стал автором первого забитого мяча. Вам понравилась его игра?
- Мы не только от Виталия, но и от всей средней линии требуем выполнения большого объема работы, хорошего движения, смен позиций, так что в ничего удивительного в этом нет. Ребята забили хорошие мячи.

- Кадири в этом матче действовал, как полузащитник, хотя раньше играл на позиции центрального защитника, вы специально развиваете в игроках универсализм?
- Это его две позиции, конкретно сегодня мы хотели посмотреть, как он выглядит в середине поля. Мы меняем не только связки, группы, но и хотим, чтобы все футболисты хорошо друг друга понимали и взаимодействовали.

- Нещерет, Вивчаренко и Забарный будут в дальнейшем задействованы в «Динамо» U-19 во время матчей Юношеской Лиги УЕФА?
- У нас будет разговор с их тренером Игорем Костюком на этот счет, но я думаю, что да. Матч с загребским «Динамо» очень важен для клуба и для команды, поэтому они будут играть 12-го февраля за юношеский состав.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    alekos59
    online
      alekos59, 23.01.2020 20:41
    +2
    Когда-то барсе 7 втыкали и пафоса было поменьше нежели сейчас.
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    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 23.01.2020 20:17
    +1
    @нам еще и достался хороший спарринг-партнер.@

    Хороший спарринг-партнёр возил-бы рылом по газону вашу голубую помойку. Что -ж хорошего когда у Вардара дырявая защита и проходной двор. Вы натяните сильную команду, а не этих дрыщей. А то уже ваши дырявые фаны ссутся паром в потолок от результата.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 23.01.2020 20:41
    +2
    Когда-то барсе 7 втыкали и пафоса было поменьше нежели сейчас.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 23.01.2020 20:17
    +1
    @нам еще и достался хороший спарринг-партнер.@

    Хороший спарринг-партнёр возил-бы рылом по газону вашу голубую помойку. Что -ж хорошего когда у Вардара дырявая защита и проходной двор. Вы натяните сильную команду, а не этих дрыщей. А то уже ваши дырявые фаны ссутся паром в потолок от результата.
    Ссылка
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