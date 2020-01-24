Динамо – Хайдук – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча

  • 24.01.2020 21:33
  • 1144 просмотра
  • 2 комментария
Динамо – Хайдук – 0:1. Видео гола и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» минимально уступило хорватскому «Хайдуку» (0:1) в рамках контрольного матча на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Напомним, следующий спарринг киевское «Динамо» проведет 27 января против белорусского «Динамо-Брест».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Hottabych
      Hottabych, 24.01.2020 22:18
    0
    Сергей Иванамофф, 24.01.2020 21:47
    Фух, все нормально. А то я стал надеяться.
    Это не нормально,пропускать всего лишь 1 гол.Нужно 5-6 пропускать
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 24.01.2020 21:47
    +1
    Фух, все нормально. А то я стал надеяться.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 24.01.2020 21:47
    +1
    Фух, все нормально. А то я стал надеяться.
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 24.01.2020 22:18
    0
    Сергей Иванамофф, 24.01.2020 21:47
    Фух, все нормально. А то я стал надеяться.
    Это не нормально,пропускать всего лишь 1 гол.Нужно 5-6 пропускать
    Ссылка
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