Динамо – Хайдук – 0:1. Видео гола и обзор матча

Киевское «Динамо» минимально уступило хорватскому «Хайдуку» (0:1) в рамках контрольного матча на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.
Напомним, следующий спарринг киевское «Динамо» проведет 27 января против белорусского «Динамо-Брест».
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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