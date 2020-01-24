Товарищеский матч.



Динамо – Хайдук – 0:1



Теклич, 90



Караваев, 89 – Бассель, 18, Вучур, 33, Тахирай, 83



На 20-й минуте Мийо Цакаташ не забил пенальти (вратарь).



Динамо: Бущан – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Кадар, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Вивчаренко, 46), Сидорчук (Кадири, 46) – Де Пена (Дуэлунд, 46), Шапаренко (Буяльский, 46), Цитаишвили (Забарный, 46) – Русин (Соль, 46).



Запасные: Каргбо.

Хайдук: Посавец – Радич, Исмаили (Юрич, 73), Вучур, Юранович (Чолина, 73) – Хамза (Дольчек, 73), Цакаташ (Теклич, 73), Бассель (Деллова, 73), Эдуок (Неясмич, 73) – Яколиш (да Силва, 46), Крекович (Тахирай, 46).



Запасные: Блажевич, Делич, Благаич.

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+1 мин. Угловой на левом фланге. Последний шанс для киевлян в этот вечер!



90 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.



90 мин. ГОЛ! Теклич навесил с углового на левом фланге точно на голову Радичу, которому не составило труда перебросить Бущана!



89 мин. Караваев сумел догнать да Силву на своей половине поля лишь ценой подката сзади. Желтая.



88 мин. Дуэлунд пошел на фол против Делловы при переходе на чужую половину поля.



87 мин. Колина отметился дриблингом на левом фланге штрафной, однако завершил свой рывок неточным ударом в дальний угол.



86 мин. Чолина завершил смещение с левого фланга ударом из-за пределов штрафной. Случился рикошет от защитника, после которого Дольчек не сумел протолкнуть мяч в сторону ворот на отскоке.



85 мин. Свалился мяч с ноги у да Силвы при попытке исполнить удар со входа в левую половину штрафной Бущана.



83 мин. Сорвал выход киевлян в контратаку Тахирай, за что и получил справедливое предупреждение.



81 мин. МОМЕНТ! Тахирай опасно пробивал от правого угла вратарской, однако Бущан продолжает демонстрировать уверенность на линии ворот!



78 мин. МОМЕНТ! БУЩАН! Отличный сейв от голкипера после плотного дальнего удара в исполнении Басселя!



76 мин. МОМЕНТ! ОФФСАЙД! Да Силва оказался практически один на один с Бущаном, после ошибки Кадара на своей половине поля, обыграл голкипера Динамо, и пробил по пустым. Свисток арбитра прозвучал! Оказалось, что форварда выводили на ударную позицию передачей в положение вне игры.



75 мин. Сбросили темп команды.



72 мин. Хорватская команда готовится к очередной порции замен.



70 мин. Выход Динамо в контратаку обернулся попаданием Дуэлунда в оффсайд на правом фланге.



69 мин. Угловой на левом фланге хорваты исполнили на ближний угол вратарской, где забыл пробить по воротам Хамза, получив мяч, находясь спиной к ним.



67 мин. ОПАСНО! Мощный выстрел Басселя со штрафного на левом фланге под острым углом к воротам Бущана был вынужден блокировать Кадар!



66 мин. Да Силва заработал штрафной для своей команды на левом фланге атаки.



65 мин. Подача со штрафного на правом фланге в исполнении Пиварича была перехвачена центральными защитниками хорватской команды.



62 мин. Грудью остановил габаритный Вучур подачу Караваева с правого фланга. Александр пострадал в этом эпизоде, так как был сбит соперником сразу после исполнения навеса.



60 мин. Поехала опорная нога у Тахирая, что уберегло Бущана от опасного удара по его воротам с левого фланга штрафной.



58 мин. Соль неудачно пробил головой после мягкой подачи Вивчаренко с левого фланга.



55 мин. Сирота нарушил правила при отборе мяча у да Силвы на подступах к штрафной Динамо.



52 мин. Штрафной удалось заработать киевлянам на левом фланге атаки.



49 мин. Попытка перевода в линию атаки в направлении Соля оказалась безуспешной.

46 мин. ЗАМЕНЫ У ХАЙДУКА. да Силва и Тахирай вышли на поле вместо Яколиш и Крекович, соответственно.

Состав Динамо на второй тайм:

Динамо: Бущан – Вивчаренко, Кадар, Сирота, Караваев – Буяльский, Кадири – Пиварич, Забарный, Дуэлунд – Соль.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



42 мин. Веером развернулась атака киевлян с правого фланга на противоположную половину поля, однако навес Миколенко в адрес Де Пены застал уругвайца в оффсайде.



40 мин. МОМЕНТ! Цитаишвили похоронил отличную возможность для забитого гола, не сумев протолкнуть мяч в сетку после прострельного паса Миколенко с левого фланга!



37 мин. В оффсайде находился Де Пена в момент с передачей ко входу в чужую штрафную, так что дальнейший удар в его исполнении особого смысла уже не имел.



36 мин. Тут уже, Попов успел вернуться в оборону, и перехватить обостряющий пас с левого фланга на Крековича.



35 мин. МОМЕНТ! Попов завершал ударом головой подачу Де Пены со штрафного на левом фланге! Вплотную к левой штанге прошел мяч!



33 мин. Заметно было, что Русин убегал от Вучура по левому флангу атаки. Назария пришлось сопернику срочно останавливать. Желтая.



30 мин. Цитаишвили неудачной подачей с правого фланга отправил мяч над перекладиной чужих ворот.



28 мин. МОМЕНТ! Крекович выиграл позицию у Попова при передаче низом с правого фланга, и пробил вторым касанием со смертельно близкой дистанции! Над воротами!



27 мин. МОМЕНТ! Отскок был за Сидорчуком! Сергей сходу пробил низом, но направил мяч точно по центру ворот, где и стоял голкипер.



26 мин. Русин набрал ход в контратаке, отыграл на правый фланг в адрес Кендзеры, но прострел поляка был перехвачен.



24 мин. Прямым ударом со стандарта Эдуок проверил на прочность стенку из футболистов украинской команды. Выстояло укрепление!



23 мин. Фолят киевляне у своих владений. Хамза был сбит с ног.



20 мин. БУЩАН ВЗЯЛ ПИЖОНСКИЙ УДАР ОТ ЦАКАТАША ПО ЦЕНТРУ ВОРОТ!



19 мин. ПЕНАЛЬТИ! Шабанов неосторожным подкатом снес с ног Крековича на правом фланге штрафной киевлян.



18 мин. Потасовка! Де Пена что-то не поделил с Басселем. Желтая для игрока хорватской команды за неспортивный фол.



16 мин. Цитаишвили раскачал левый фланг обороны соперника, однако последовавший прострел в его исполнении был перехвачен.



15 мин. Русин старался грудью сбросить мяч на набиравшего ход через центр поля Шапаренко, однако Исмаили вовремя вырвался вперед.



13 мин. Кендзера пошел в отбор на чужой половине поля, но не заметил, как в пылу борьбы нарушил правила.



11 мин. Николая увели за пределы поля.



11 мин. На газоне Шапаренко. Врачи около него. Ждем вердикт..



9 мин. Вынос Бущана наудачу к чужой штрафной успехом не увенчался.



7 мин. Динамо перешло в наступление, однако не может довести дело до чужой штрафной.



5 мин. Штрафной для хорватской команды на левом фланге.



3 мин. Киевлян серьезно поджали на первых минутах. Коллектив Михайличенко не может зацепиться за мяч.



2 мин. Хамза прошел по левому флангу, однако не смог точно прострелить в штрафную практически от лицевой.



1 мин. ОПАСНО! Бущан не собрался от стартового свистка, и чуть было не попал мячом в Яколиша во время выноса из вратарской!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В пятницу, 24-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и хорватский «Хайдук». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 17:00.

Вице-чемпион Украины продолжает набирать форму на тренировочном сборе на побережье Средиземного моря. Следующий соперник подопечных Алексея Михайличенко – «бронзовый» призер прошлого розыгрыша, а в нынешних реалиях – вторая команда хорватской Первой лиги, «Хайдук» из города Сплит. Четвертый матч для «бело-синих» на текущем этапе сборов. Однако станет ли он победным? И какую тактику решит опробовать тренерский штаб?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Хайдуком».