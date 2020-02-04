Десна проиграла Словану в контрольном матче

Сегодня черниговская «Десна» во время сбора в Турции провела контрольный матч против чешского «Слована» из Либереца. Команда Александра Рябоконя потерпела поражение со счетом 1:2.
«Десна» — «Слован» Либерец - 1:2
Голы: Калитвинцев, 7 — Рондич, 17, 37.
«Десна»: Литовка (Паст, 46) — Конопля (Старенький, 60), Имереков (Арвеладзе, 65), Тамм, Мостовой (Западня, 46, (Мочуляк, 76)), Фаворов (Гитченко, 65), Домбровский (Ермаков, 46), Калитвинцев (Гуцуляк, 60), Хлебас (Будковский, 46), Картушов (Кузик, 46), Филиппов (Тотовицкий, 60).
В воскресенье «Десна» сыграла вничью 0:0 с «Сараево».
Источник — Sport.ua
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