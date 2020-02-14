Олимпик завершил сборы очередной победой в контрольном матче

Команда УПЛ «Олимпик» на сборе в Турции провела последний контрольный матч, обыграв «Кайсар» со счетом 2:0 благодаря голам новичков Баланюка и Чогадзе.
На этом команда Висенте Гомеса завершила сборы, выиграв 9 из 10-ти контрольных матчей.
«Олимпик» возобновит сезон УПЛ матчем с ФК «Львов» 22-го февраля.
Олимпик - Кайсар 2:0
Голы: Баланюк, 35, Чогадзе, 40
Олимпик: Крынский - Кравченко, Гришко (Зотько 70’), Цымбалюк, Литвин, Лебеденко, Чогадзе (Пасич 75’), Кравчук (Вербный 80’), Политыло, Дегтярев (Шахаб 75’), Баланюк (Имери 75’).
Источник — ФК Олимпик Донецк
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