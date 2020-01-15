Днепр-1 вышел из отпуска. Два новичка уже тренируются с командой

15-го января завершился отпуск у футболистов «Днепра-1», которые уже приступили к медосмотру.
Сегодня медицинский осмотр пройдет первая группа игроков, в том числе два новичка. Это защитники Александр Сваток и Владимир Адамюк.
Позже врачей пройдут еще два зимних новичка команды - Алексей Хобленко и Андрей Цуриков.
Уже сегодня «Днепр-1» приступает к тренировкам, а два сбора команда Дмитрия Михайленко проведет в Турции.
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Источник — СК Днепр-1
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