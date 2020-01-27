Олимпик всухую разгромил сербский Спартак

Донецкий «Олимпик» провел очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. «Олимпик» обыграл сербский «Спартак» из Суботицы со счетом 4:0.
Примечательно, что все голы в составе украинского клуба забили разные футболисты.
«Олимпик» — «Спартак» — 4:0
Голы: Завийский 10, Матар 40, Шахаб 51, Романовский 87
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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