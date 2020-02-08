Колос сыграл вничью с узбекистанским Насафом

7 февраля «Колос» провел контрольный матч с узбекистанским «Насафом» на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Руслана Костышина сумела дважды отыграться по ходу матча. Спарринг завершился со счетом 2:2.
«Колос» – «Насаф» – 2:2
Голы: Гавриш (с пенальти), Волков.
«Колос» (1-й тайм): Волынец – Морозко, Гавриш, Петров, Емец – Задоя, Смирный, Сорокин, Ильин, Вильхамссон – Лысенко.
«Колос» (2-й тайм): Кучеренко – Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец – Гавриш, Сорокин, Антюх, Кожушко, Волков – Бондаренко.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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