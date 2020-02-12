Динамо уступило Тоболу, выигрывая со счетом 2:0 по ходу матча

Киевское «Динамо» на сборах в Турции в товарищеском матче проиграло «Тоболу» из Казахстана со счетом 2:4. Динамовцы отлично начали встречу и к 39-й минуте вели счетом 2:0 после голов Соля и Дуэлунда. Однако, еще до перерыва «Тобол» отыграл один гол благодаря точному удару Нургалиева с пенальти.

Сразу после перерыва киевляне грубо ошиблись в обороне и соперник в контратаке сравнял счет. Динамовцы продолжали ошибаться, в результате чего Муртазаев и Аватисян еще дважды огорчили Бущана, установив окончательный результат матча - 4:2 в пользу «Тобола». «Динамо» вновь провело результативный матч, но потерпело первое поражение на турецком сборе.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Тобол» - 2:4

Соль (12), Дуелунд (39) - Нургалиев (44 с пенальти), Мужиков (47), Муртазаев (59), Аватисян (72)

«Динамо»: Кучерук (Бущан, 46), Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль

«Тобол»: Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков

Стадион: «Titanic Mardan Stadium» (Белек, Турция)

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА: