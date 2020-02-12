Динамо уступило Тоболу, выигрывая со счетом 2:0 по ходу матча

Киевляне потерпели первое поражение на сборах в Турции

  • 12.02.2020 16:47
  • 4035 просмотров
  • 24 комментария
Динамо уступило Тоболу, выигрывая со счетом 2:0 по ходу матча

Киевское «Динамо» на сборах в Турции в товарищеском матче проиграло «Тоболу» из Казахстана со счетом 2:4. Динамовцы отлично начали встречу и к 39-й минуте вели счетом 2:0 после голов Соля и Дуэлунда. Однако, еще до перерыва «Тобол» отыграл один гол благодаря точному удару Нургалиева с пенальти.

Сразу после перерыва киевляне грубо ошиблись в обороне и соперник в контратаке сравнял счет. Динамовцы продолжали ошибаться, в результате чего Муртазаев и Аватисян еще дважды огорчили Бущана, установив окончательный результат матча - 4:2 в пользу «Тобола». «Динамо» вновь провело результативный матч, но потерпело первое поражение на турецком сборе.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Тобол» - 2:4

 Соль (12), Дуелунд (39) - Нургалиев (44 с пенальти), Мужиков (47), Муртазаев (59), Аватисян (72)

«Динамо»: Кучерук (Бущан, 46), Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль

«Тобол»: Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков

Стадион: «Titanic Mardan Stadium» (Белек, Турция)

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА:

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 12.02.2020 18:15
    -1
    Кто еще не имел Динамо, в очередь
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 12.02.2020 18:11
    0
    Сергей Шевченко, 12.02.2020 17:27
    От цікаво, чому у молодих даже нема бажання грати, доказувати. Невже їх влаштовують контракти?
    100%
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 12.02.2020 18:09
    0
    serge_kr, 12.02.2020 17:41
    Очередной позор по киевски
    Котлеты по-киевски выглядят именно так))
    Ссылка
    IronValdemar
      IronValdemar, 12.02.2020 18:08
    +1
    Щось фігово в гравців ДК з амбіціями. Програвати всяким дворовим командам.
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 12.02.2020 18:08
    0
    Ой, хваленая атака и супер защита дали сбой. После бората такое писали, а тут обсер...
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 12.02.2020 18:06
    0
    Хотел что то написать и передумал...
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 12.02.2020 17:42
    0
    игру Динамо даже комментировать нету желания
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 12.02.2020 17:41
    -2
    Очередной позор по киевски
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 12.02.2020 17:37
    0
    Ахахаха )) молодцы казахи
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 12.02.2020 17:36
    +3
    при любом раскладе это позор,получить четыре мяча от казахского говна -это перебор
    Ссылка
    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 12.02.2020 17:29
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 17:13
    Отмучились? Пора заканчивать нахрен этот сбор и ехать домой. Хватит позориться. С таким же успехом можно было провести спарринги на базе в Конча Заспе и не тратить время и деньги на поездку в Турцию
    Согласен, тим більше погода хороша і можна було з умовною Оболоню або арсеналом товарняки ганяти. Нахрена Суркіс їх туди повіз?
    Ссылка
    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 12.02.2020 17:27
    +7
    От цікаво, чому у молодих даже нема бажання грати, доказувати. Невже їх влаштовують контракти?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 17:27
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 17:22
    Проблемы у вас и серьезные, если вы в упор не видите как сейчас играет Динамо и если вам нравится этот, с позволения сказать, футбол...в который Динамо играет при физручилах... Я тоже болельщик Динамо, но если команда играет как лохи, я об этом будут говорить...
    Ну смотрите другой футбол. Кто вам доктор
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 17:24
    -4
    © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 17:13
    Отмучились? Пора заканчивать нахрен этот сбор и ехать домой. Хватит позориться. С таким же успехом можно было провести спарринги на базе в Конча Заспе и не тратить время и деньги на поездку в Турцию
    А в чем позор ?
    А если выигрывали 3-0 в товарняке это была национальная победа ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 17:23
    +1
    Дуэлунд должен быть в основе , как и Де Пена , в будущих оф матчах .
    Рад так же что Соль забил снова . Пусть не останавливается.
    Эксперимент с защитой конечно провалился , но на то он и товарняк , чтобы экспериментировать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 17:23
    -2
    Сергей Двореченец, 12.02.2020 17:21
    Четвертий гол це якась дурня. Ну втратив м'яч, впав, але чому інши гравці не підстраховують, а тільки дивляться, як грають казахі ? Та взагалі, де тактичний малюнок гри Дінамо? Тобол теж не високого рівня команда, але організовану гру має. Міха, зроби вже щось з тактикою - на весні відмазок вже не буде!
    Трашер говорит, что все нормально, ему все нравится, движение вперед, все бегут, без паники
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 17:22
    +4
    Trasher311987, 12.02.2020 17:18
    Реально Хьюстон у вас проблемы
    Проблемы у вас и серьезные, если вы в упор не видите как сейчас играет Динамо и если вам нравится этот, с позволения сказать, футбол...в который Динамо играет при физручилах... Я тоже болельщик Динамо, но если команда играет как лохи, я об этом будут говорить...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 17:22
    -5
    Trasher311987, 12.02.2020 17:18
    Реально Хьюстон у вас проблемы
    Динамо Хьюстон...
    Ссылка
    Сергей Двореченец
    online
      Сергей Двореченец, 12.02.2020 17:21
    +3
    Четвертий гол це якась дурня. Ну втратив м'яч, впав, але чому інши гравці не підстраховують, а тільки дивляться, як грають казахі ? Та взагалі, де тактичний малюнок гри Дінамо? Тобол теж не високого рівня команда, але організовану гру має. Міха, зроби вже щось з тактикою - на весні відмазок вже не буде!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 12.02.2020 17:20
    +2
    Да перестаньте Вы сильно обращать внимание на товарняки, что одни, что другие.
    Ссылка
    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 12.02.2020 17:27
    +7
    От цікаво, чому у молодих даже нема бажання грати, доказувати. Невже їх влаштовують контракти?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 17:22
    +4
    Trasher311987, 12.02.2020 17:18
    Реально Хьюстон у вас проблемы
    Проблемы у вас и серьезные, если вы в упор не видите как сейчас играет Динамо и если вам нравится этот, с позволения сказать, футбол...в который Динамо играет при физручилах... Я тоже болельщик Динамо, но если команда играет как лохи, я об этом будут говорить...
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 12.02.2020 17:36
    +3
    при любом раскладе это позор,получить четыре мяча от казахского говна -это перебор
    Ссылка
    Сергей Двореченец
    online
      Сергей Двореченец, 12.02.2020 17:21
    +3
    Четвертий гол це якась дурня. Ну втратив м'яч, впав, але чому інши гравці не підстраховують, а тільки дивляться, як грають казахі ? Та взагалі, де тактичний малюнок гри Дінамо? Тобол теж не високого рівня команда, але організовану гру має. Міха, зроби вже щось з тактикою - на весні відмазок вже не буде!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 17:13
    +3
    Отмучились? Пора заканчивать нахрен этот сбор и ехать домой. Хватит позориться. С таким же успехом можно было провести спарринги на базе в Конча Заспе и не тратить время и деньги на поездку в Турцию
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 12.02.2020 17:20
    +2
    Да перестаньте Вы сильно обращать внимание на товарняки, что одни, что другие.
    Ссылка
    comentraktor
      comentraktor, 12.02.2020 17:12
    +2
    Шо то бульо?
    Ссылка
    IronValdemar
      IronValdemar, 12.02.2020 18:08
    +1
    Щось фігово в гравців ДК з амбіціями. Програвати всяким дворовим командам.
    Ссылка
    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 12.02.2020 17:29
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 17:13
    Отмучились? Пора заканчивать нахрен этот сбор и ехать домой. Хватит позориться. С таким же успехом можно было провести спарринги на базе в Конча Заспе и не тратить время и деньги на поездку в Турцию
    Согласен, тим більше погода хороша і можна було з умовною Оболоню або арсеналом товарняки ганяти. Нахрена Суркіс їх туди повіз?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 17:23
    +1
    Дуэлунд должен быть в основе , как и Де Пена , в будущих оф матчах .
    Рад так же что Соль забил снова . Пусть не останавливается.
    Эксперимент с защитой конечно провалился , но на то он и товарняк , чтобы экспериментировать
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 12.02.2020 18:11
    0
    Сергей Шевченко, 12.02.2020 17:27
    От цікаво, чому у молодих даже нема бажання грати, доказувати. Невже їх влаштовують контракти?
    100%
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 12.02.2020 18:09
    0
    serge_kr, 12.02.2020 17:41
    Очередной позор по киевски
    Котлеты по-киевски выглядят именно так))
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 12.02.2020 18:08
    0
    Ой, хваленая атака и супер защита дали сбой. После бората такое писали, а тут обсер...
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 12.02.2020 18:06
    0
    Хотел что то написать и передумал...
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 12.02.2020 17:42
    0
    игру Динамо даже комментировать нету желания
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 12.02.2020 17:37
    0
    Ахахаха )) молодцы казахи
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 17:27
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 17:22
    Проблемы у вас и серьезные, если вы в упор не видите как сейчас играет Динамо и если вам нравится этот, с позволения сказать, футбол...в который Динамо играет при физручилах... Я тоже болельщик Динамо, но если команда играет как лохи, я об этом будут говорить...
    Ну смотрите другой футбол. Кто вам доктор
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.02.2020 17:11
    0
    Рано поверили в победу.... А казахи оказались Мужиковыми
    Бывает...
    Ссылка
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