Динамо уступило Тоболу, выигрывая со счетом 2:0 по ходу матча

Киевское «Динамо» на сборах в Турции в товарищеском матче проиграло «Тоболу» из Казахстана со счетом 2:4. Динамовцы отлично начали встречу и к 39-й минуте вели счетом 2:0 после голов Соля и Дуэлунда. Однако, еще до перерыва «Тобол» отыграл один гол благодаря точному удару Нургалиева с пенальти.
Сразу после перерыва киевляне грубо ошиблись в обороне и соперник в контратаке сравнял счет. Динамовцы продолжали ошибаться, в результате чего Муртазаев и Аватисян еще дважды огорчили Бущана, установив окончательный результат матча - 4:2 в пользу «Тобола». «Динамо» вновь провело результативный матч, но потерпело первое поражение на турецком сборе.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Тобол» - 2:4
Соль (12), Дуелунд (39) - Нургалиев (44 с пенальти), Мужиков (47), Муртазаев (59), Аватисян (72)
«Динамо»: Кучерук (Бущан, 46), Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль
«Тобол»: Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков
Стадион: «Titanic Mardan Stadium» (Белек, Турция)
Источник — Sport.ua
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А если выигрывали 3-0 в товарняке это была национальная победа ?
Рад так же что Соль забил снова . Пусть не останавливается.
Эксперимент с защитой конечно провалился , но на то он и товарняк , чтобы экспериментировать
Рад так же что Соль забил снова . Пусть не останавливается.
Эксперимент с защитой конечно провалился , но на то он и товарняк , чтобы экспериментировать
Бывает...
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