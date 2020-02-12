Динамо Киев
2:4
12.02.2020, FT

Динамо — Тобол — 2:4. Текстовая трансляция матча

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  • 12.02.2020 14:59
  • 29884 просмотра
  • 103 комментария
Динамо — Тобол — 2:4. Текстовая трансляция матча
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Товарищеский матч

«Динамо» – «Тобол» - 2:4

 Соль (12), Дуелунд (39) - Нургалиев (44 с пенальти), Мужиков (47), Муртазаев (59), Аватисян (72)

«Динамо»: Кучерук (Бущан, 46), Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль

«Тобол»: Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков

Стадион: «Titanic Mardan Stadium» (Белек, Турция)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Мог забивать и Де Пена, но после скидки Шапароенко пробил слишком слабо и в руки голкипера.

90 мин. 4 минуты компенсировал арбитр.

87 мин. Момент! После прострела Пиварича мог забить Андриевский, но с нескольких метров пробил в голкипера!

84 мин. После навеса Караваева упал Соль в штрафной, но вместо ожидаемого пенальти арбитр фиксирует оффсайд у испанца.

82 мин. Де Пена пробивал после розыгрыша свободного, мяч попал в игрока, стоявшего в стенке, и пролетел рядом со штангой.

81 мин. Привозит голкипер Тобола свободный удар на свои ворота в штрафной, шанс для Динамо.

79 мин. Пропала острота в игре Динамо, в спокойном темпе проходит игра..

77 мин. Должен этот матч дать пищу для размышлений тренерам Динамо, нельзя так проигрывать даже в товарняках.

75 мин. Совсем неприличным мог стать счет, но Бущан вытащил мяч из под перекладины после дальнего удара.

72 мин. ГОЛ! Ошибка за ошибкой в обороне. Поскользнулся защитник Динамо в своей штрафной, после чего Аватисян из центра штрафной спокойно пробил в нижний угол.

 71 мин. Замена в Динамо. Вместо Сухоручко вышел Сидорчук.

 69 мин. Замена в Динамо. Вместо Кузыка вышел Караваев

68 мин. И вновь отменен гол Динамо. Прошел по центру Сухоручко и пробил по воротам, голкипер отбил мяч, после чего Соль добил в сетку, но вновь оффсайд.

65 мин. Забил наконец-то Соль после прострела Пиварича, но арбитр фиксирует оффсайд.

63 мин. Перестала получаться игра у Динамо в атаке, нет особой работы у голкипера Тобола.

61 мин. Казалось, не возникнет у Динамо проблем в этом матче, давалась игра киевлянам, но после грубых ошибок  бело-голубых приходится им уже отыгрываться.

 59 мин. ГОЛ! Как же так? Что с обороной? Прошел в контратаке игрок Тобола по прааому флангу и навесил ближе к линии вратарской, откуда головой пробил Муртазаев.

57 мин. В одном направлении сейчас проходит игра

55 мин. Получил по ногам Шапаренко в центре поля, арбитр позвал на поле медиков, но, похоже, там ничего серьезного нет.

53 мин. Де Пена неплохо пробил со штрафного с 30 метров, но Шацкий из под перекладины перевел мяч на угловой.

51 мин. Активнее заиграли киевляне после пропущенных мячей.

49 мин. Очень легко киевляне растеряли комфортное преимущество, ведь Тобол по большому счету мало что создал около ворот Динамо.

 47 мин. ГОЛ! Удивительный провал в обороне Динамо. Прошел по центру Канкава и отдал в штрафную свободному Мужикову, который спокойно пробил в дальний от Бущана угол.

 46 мин.Замены в Динамо. Вместо Кучерука вышел Бущан, Шапаренко поменял Дуэлунда.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! 

  44 мин. ГОЛ! Нургалиев уверенно пробил с точки, разведя мяч и Кучерука по разным углам.

43 мин. ПЕНАЛЬТИ! После навеса в штрафную Динамо упал кто-то из игроков Тобола в борьбе за верховой мяч, а арбитр показал на точку.

41 мин. А сейчас мог забить Тобол! Канкава в штрафной Динамо сбросил мяч партнеру, который пробивал в дальний угол, но попал в штангу!

 39 мин. ГОЛ! После навеса с угловой отметки неудачно сыграл на выходе Шацкий, не сумев далеко выбить мяч, после чего защитник Тобола головой сбросил сферу под удар Дуелунду, который с 12 метров пробил а нижний угол

38 мин. Отошли казахи всей командой на свою половину, Сухоручко неудачно пробил с дальней дистанции, но заработал право на угловой.

35 мин. Совсем без мяча сейчас Тобол, но киевляне не обостряют игру.

33 мин. Момент! Де Пена с левого фланга навесил ближе к лини вратарской, откуда головой неточно пробил Соль. 

32 мин. Опасно! Сухоручко с фланга протащил мяч в штрафную и отдал Солю, который с развороту низом пробил из под соперника, но Шацкий в падении зафиксировал сферу.

30 мин. Треть матча позади, даже второй состав Динамо выглядит сильнее основы Тобола.

28 мин. Вот и Кучеруку пришлось вступить в игру. Голкипер Динамо уверенно сыграл на выходе, забрав мяч после навеса с фланга.

26 мин. Момент! А теперь просто повезло киевлянам! После навеса с левого фланга игрок Тобола головой расстреливал ворота, но мяч пролетел рядом со штангой.

24 мин. С небольшим преимуществом Динамо проходит сейчас игра, но мяч переместился в центр поля.

22 мин. Опасной могла получиться атака Динамо, но Соль отдал неточную передачу на Сухоручко, который был в штрафной без опеки соперника.

21 мин. И вновь ничем не завершился угловой Тобола, не вступал еще в игру Кучерук.

20 мин. Левым флангом атаковали казахи, Кузык заблокировал прострел соперника и выбил мяч на угловой.

18 мин. Киевляне продолжают диктовать сопернику свои условия, а вот у Тобола видны проблемы в обороне.

16 мин. Очень хороший отрезок провели киевляне. Присмотрелись они к сопернику, после чего выдали серию атак.

14 мин. Опасно! Вновь Дуелунд классно пробивал со средней дистанции, но Шацкий отбил мяч из нижнего угла, после чего Сухоручко навесил в центр штрафной, откуда Соль пробил головой в штангу.

  12 мин. ГОЛ! После навеса Де Пены с угловой отметки Соль опередил голкипера и ударом головой открыл счет!

11 мин. Опасно! Появились разрывы в линиях у Тобола, чем воспользовался Дуэлунд, прошел он к линии штрафной и мягко пытался перебросить мяч над голкипером, но Шацкий кончиками пальцев переводит сферу на угловой.

9 мин. Неплохую атаку провели киевляне, Пиварич получил передачу на ход в штрафную и прострелил вдоль ворот, но голкипер Тобола перехватил мяч.

8 мин. Много потерь мяча при переходе в атаку с обеих сторон, типичный весенний футбол идет на первых минутах.

6 мин. Невысок темп матча, киевлянам никак не удается организовать хотя бы одну атаку.

3 мин. Пока игроки Тобола больше контролируют мяч, киевляне в основном находятся на своей половине поля.

2 мин. Первый угловой подали казахи, спокойно отбились киевляне.

1 мин. Пиварич вышел с капитанской повязкой, условно второй состав сегодня у Динамо.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 12-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское  «Динамо» и «Тобол» из Казахстана. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе бело-голубых на стадионе  «Titanic Mardan Stadium», начало в 15.00 по киевскому времени.

Свой одиннадцатый матч во время зимнего межсезонья киевляне проведут против четвертой по итогам минувшего сезона команды Казахстана. Ничья с БАТЕ стала первой для «Динамо» после серии из пяти победных матчей, в которых бело-голубые продемонстрировали довольно результативный футбол.. «Тобол» известен украинским болельщикам тем, что за казахов выступает немало поигравший в УПЛ  грузинский футболист Джаба Канкава. Свои два последних матча на сборах в Турции против сербской «Младости» и боснийского «Сараево» «Тобол» завершил с одинаковым счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Тобол».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 12.02.2020 17:18
    0
    о-па-ча-нежданЬчик
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 17:02
    0
    dadaali177188, 12.02.2020 17:00
    шо творится в дк фиг поймёшь, вопрос естественно риторический, так как и так всем понятно что творится....лёсик скажет что это всего лишь тренировочный матч и всё такое - это конечно всё так, но только вот такая фигня будет и в официальных играх...и лёсик будет тупо лупать своими глазками и петь шо нужнА время, молодёжь на подходе, строим команду, бегаем как завещал ганди
    та ладно, весь сбор - 4 матча счет 12-1, хлопайте в ладоши... динамо клубный чемпион 2020 по контрольным матчам
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 12.02.2020 17:00
    -1
    шо творится в дк фиг поймёшь, вопрос естественно риторический, так как и так всем понятно что творится....лёсик скажет что это всего лишь тренировочный матч и всё такое - это конечно всё так, но только вот такая фигня будет и в официальных играх...и лёсик будет тупо лупать своими глазками и петь шо нужнА время, молодёжь на подходе, строим команду, бегаем как завещал ганди
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 16:58
    +2
    George Abuladze, 12.02.2020 16:56
    Trasher311987,
    Да, да товарняк просто, не нужно выигрывать, просто бегать по полю, сейчас наиграем состав и будем Боруссий громить
    Тю.
    Вы переели гармональных?
    Шахтер Пролетеру проиграл.
    Проиграл датчанам.
    И что?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:57
    0
    jekаfunny, 12.02.2020 16:56
    Я и ты думать можем что хотим , это наше субъективное мнение .
    А по факту - это филькина грамота без печати
    ну да
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:56
    0
    AK_228, 12.02.2020 16:54
    я согласен с тобой, что "законный" документ должен иметь личную подпись или другие данные, которые позволяют идентифицировать лицо, принимавшее участие в осуществлении операции, в данном случае операции по начислению з/п в форме ведомости....
    но я уверен, что и ты понимаешь, что эта информация практически на сто% является достоверной
    Я и ты думать можем что хотим , это наше субъективное мнение .
    А по факту - это филькина грамота без печати
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:56
    0
    Sauron, 12.02.2020 16:55
    Шапаренко ужасен весь тайм.
    Привез гол чуть ли не первым своим касанием
    так он два года и в Англию
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 12.02.2020 16:56
    +1
    Trasher311987,
    Да, да товарняк просто, не нужно выигрывать, просто бегать по полю, сейчас наиграем состав и будем Боруссий громить
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:55
    0
    mayakovskiy1, 12.02.2020 16:54
    Не каждый день удается играть с такими грандами как Тобол. Отсюда и результат. Но именно в таких матчах пацаны наберутся опыта. Шансов у кротовни нет
    Ну Тобол не Пролетар. Так что есть шансы у кротовни, не переживай
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.02.2020 16:55
    +1
    Шапаренко ужасен весь тайм.
    Привез гол чуть ли не первым своим касанием
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:55
    -1
    Trasher311987, 12.02.2020 16:52
    Обычный тренировочный матч, с молодняком в составе.
    Успокойся уже))))).
    как двигаются, как прессинг?! высокий?! все получается?!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:54
    0
    Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:53
    Ну хотя там рили экспериментальная линия защиты: Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык. И Кадири тоже пока особой надежностью в опорке не отличается.
    Та да , в обозримом будущем мы играть так не будут
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 12.02.2020 16:54
    0
    Не каждый день удается играть с такими грандами как Тобол. Отсюда и результат. Но именно в таких матчах пацаны наберутся опыта. Шансов у кротовни нет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:54
    0
    jekаfunny, 12.02.2020 16:48
    Хватит даже сухой подписи
    я согласен с тобой, что "законный" документ должен иметь личную подпись или другие данные, которые позволяют идентифицировать лицо, принимавшее участие в осуществлении операции, в данном случае операции по начислению з/п в форме ведомости....
    но я уверен, что и ты понимаешь, что эта информация практически на сто% является достоверной
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:53
    -1
    Ну хотя там рили экспериментальная линия защиты: Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык. И Кадири тоже пока особой надежностью в опорке не отличается.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.02.2020 16:52
    0
    Андриевский запорол момент
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 16:52
    -1
    УАФ– М а ф і я!, 12.02.2020 16:43
    Сегодня Динамо играет уже на другом поле, а результат еще хуже предыдущего. Интересно, какую отмазку лесик придумает на этот раз?
    Обычный тренировочный матч, с молодняком в составе.
    Успокойся уже))))).
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 12.02.2020 16:51
    +3
    А может просто Тобол намного сильнее разрекламированных, татуированных, любителей селфи и отдыха на Мальдивах, воспитанников Динамо?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:48
    0
    AK_228, 12.02.2020 16:46
    и мокрая печать
    Хватит даже сухой подписи
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:46
    0
    jekаfunny, 12.02.2020 16:43
    Для начала подпись
    и мокрая печать
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:18
    +6
    Иван Грозный, 12.02.2020 16:11
    кстати,а ты не знаешь зачем ахметова вызывали в НАБУ?
    боян.
    звонок по телефону. маленькая девочка берет трубку:
    - альооо
    - а папу позови
    - а папы неееету. он на даааче
    - о！ вы дачу купили？
    - та нееет, он на даче показаний
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 15:56
    +4
    Maccceo Plex Plex, 12.02.2020 15:50
    Я так понял что новость о официальных зарплатах в дыке продернамовские админы размещать не будут сегодня?)) Хозяин против?))
    "шо, апять？" （с）
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 15:55
    +4
    mayakovskiy1, 12.02.2020 15:46
    Ну нет конечно. Тому же Шкендербеу думаю многие гранды чемпионата Албании сливали
    как-то трудно дискутировать с особью, у которой знания о футболе ограничены исключитель Албанией
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 12.02.2020 16:51
    +3
    А может просто Тобол намного сильнее разрекламированных, татуированных, любителей селфи и отдыха на Мальдивах, воспитанников Динамо?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 12.02.2020 16:22
    +3
    jekаfunny, 12.02.2020 16:17
    Суркис ещё в Барышевке последнюю чекушку в АТб перед тобой забирает
    И в общага твоей по углам ссыт
    Твоему парню повезло с тобой) Юмор примитивный) Как и отмазки) Я ж тебе говорю, опровергни эту информацию и выложи официальные зарплаты в клубе, можно и в экселе))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:01
    +3
    Maccceo Plex Plex, 12.02.2020 15:59
    На всех сайтах уже есть, но админы лучше иру моросюк еще раз запостят))
    что-то новенькое или как всегда？
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 16:58
    +2
    George Abuladze, 12.02.2020 16:56
    Trasher311987,
    Да, да товарняк просто, не нужно выигрывать, просто бегать по полю, сейчас наиграем состав и будем Боруссий громить
    Тю.
    Вы переели гармональных?
    Шахтер Пролетеру проиграл.
    Проиграл датчанам.
    И что?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:46
    +2
    УАФ– М а ф і я!, 12.02.2020 16:43
    Сегодня Динамо играет уже на другом поле, а результат еще хуже предыдущего. Интересно, какую отмазку лесик придумает на этот раз?
    "Пробовали новую тактику" наверное
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:42
    +2
    а защитников на второй тайм не выпускали？
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:12
    +2
    jekаfunny, 12.02.2020 16:12
    Я тебе про 10 минут ничего не писал )
    табличку про з\п ФК шахтер на коленке сделаешь?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:10
    +2
    jekаfunny, 12.02.2020 16:03
    Так ты размести , кидай ссылку мы глянем что там за зарплаты
    есть 10 минут?!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:00
    +2
    Semiramida, 12.02.2020 15:55
    Все последних три гола Динамо пропустило с пенальти от разных соперников! Эх, Шовковского бы в ворота!
    ему сейчас некогда - он в зе-министры готовится
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 12.02.2020 16:56
    +1
    Trasher311987,
    Да, да товарняк просто, не нужно выигрывать, просто бегать по полю, сейчас наиграем состав и будем Боруссий громить
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.02.2020 16:55
    +1
    Шапаренко ужасен весь тайм.
    Привез гол чуть ли не первым своим касанием
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:39
    +1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:36
    Хоть порадуетесь сегодня
    в чем радость?! 2-й состав ск динамо играет в спарринге?! в чем радость моя должна быть?! ты бы радовался на моем месте?!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:36
    +1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:35
    Играет второй состав . Неужели Дуэлунда будет и дальше мариновать Лесик на банке ?
    Дуэлунд уже отыграл и гол забил)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:35
    +1
    ой..... 2-4
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:27
    +1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:23
    Зачем мне это ?
    Я нигде не писал что это за 10 минут будет)
    Но приседании это не сложно
    jekаfunny, 12.02.2020 13:12
    AK_228, 12.02.2020 13:09
    Жека, то там нет твоих любимых "мокрых печатей")))
    а так, интересно посмотреть фамилии, ІДН...
    https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/656943/
    Там нет атрибутов что это документ - вот что главное
    Так , непонятная табличка которую набрать и отсканировать - 10 минут
    Тебя взломали?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:22
    +1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:15
    Мне за это не заплатят )
    я тебе заплачу за 10 минут твоего времени
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    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:21
    +1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:15
    Могу тебе рассказать как в экселе таблицы делать , бесплатно
    зачем рассказывать?! сделай таблицу из 1000 строк с персональными данными за 10 минут
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