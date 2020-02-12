Товарищеский матч

«Динамо» – «Тобол» - 2:4

Соль (12), Дуелунд (39) - Нургалиев (44 с пенальти), Мужиков (47), Муртазаев (59), Аватисян (72)

«Динамо»: Кучерук (Бущан, 46), Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль

«Тобол»: Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков

Стадион: «Titanic Mardan Stadium» (Белек, Турция)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Мог забивать и Де Пена, но после скидки Шапароенко пробил слишком слабо и в руки голкипера.

90 мин. 4 минуты компенсировал арбитр.

87 мин. Момент! После прострела Пиварича мог забить Андриевский, но с нескольких метров пробил в голкипера!

84 мин. После навеса Караваева упал Соль в штрафной, но вместо ожидаемого пенальти арбитр фиксирует оффсайд у испанца.

82 мин. Де Пена пробивал после розыгрыша свободного, мяч попал в игрока, стоявшего в стенке, и пролетел рядом со штангой.

81 мин. Привозит голкипер Тобола свободный удар на свои ворота в штрафной, шанс для Динамо.

79 мин. Пропала острота в игре Динамо, в спокойном темпе проходит игра..

77 мин. Должен этот матч дать пищу для размышлений тренерам Динамо, нельзя так проигрывать даже в товарняках.

75 мин. Совсем неприличным мог стать счет, но Бущан вытащил мяч из под перекладины после дальнего удара.

72 мин. ГОЛ! Ошибка за ошибкой в обороне. Поскользнулся защитник Динамо в своей штрафной, после чего Аватисян из центра штрафной спокойно пробил в нижний угол.

71 мин. Замена в Динамо. Вместо Сухоручко вышел Сидорчук.

69 мин. Замена в Динамо. Вместо Кузыка вышел Караваев

68 мин. И вновь отменен гол Динамо. Прошел по центру Сухоручко и пробил по воротам, голкипер отбил мяч, после чего Соль добил в сетку, но вновь оффсайд.

65 мин. Забил наконец-то Соль после прострела Пиварича, но арбитр фиксирует оффсайд.

63 мин. Перестала получаться игра у Динамо в атаке, нет особой работы у голкипера Тобола.

61 мин. Казалось, не возникнет у Динамо проблем в этом матче, давалась игра киевлянам, но после грубых ошибок бело-голубых приходится им уже отыгрываться.

59 мин. ГОЛ! Как же так? Что с обороной? Прошел в контратаке игрок Тобола по прааому флангу и навесил ближе к линии вратарской, откуда головой пробил Муртазаев.

57 мин. В одном направлении сейчас проходит игра

55 мин. Получил по ногам Шапаренко в центре поля, арбитр позвал на поле медиков, но, похоже, там ничего серьезного нет.

53 мин. Де Пена неплохо пробил со штрафного с 30 метров, но Шацкий из под перекладины перевел мяч на угловой.

51 мин. Активнее заиграли киевляне после пропущенных мячей.

49 мин. Очень легко киевляне растеряли комфортное преимущество, ведь Тобол по большому счету мало что создал около ворот Динамо.

47 мин. ГОЛ! Удивительный провал в обороне Динамо. Прошел по центру Канкава и отдал в штрафную свободному Мужикову, который спокойно пробил в дальний от Бущана угол.

46 мин.Замены в Динамо. Вместо Кучерука вышел Бущан, Шапаренко поменял Дуэлунда.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. ГОЛ! Нургалиев уверенно пробил с точки, разведя мяч и Кучерука по разным углам.

43 мин. ПЕНАЛЬТИ! После навеса в штрафную Динамо упал кто-то из игроков Тобола в борьбе за верховой мяч, а арбитр показал на точку.

41 мин. А сейчас мог забить Тобол! Канкава в штрафной Динамо сбросил мяч партнеру, который пробивал в дальний угол, но попал в штангу!

39 мин. ГОЛ! После навеса с угловой отметки неудачно сыграл на выходе Шацкий, не сумев далеко выбить мяч, после чего защитник Тобола головой сбросил сферу под удар Дуелунду, который с 12 метров пробил а нижний угол

38 мин. Отошли казахи всей командой на свою половину, Сухоручко неудачно пробил с дальней дистанции, но заработал право на угловой.

35 мин. Совсем без мяча сейчас Тобол, но киевляне не обостряют игру.

33 мин. Момент! Де Пена с левого фланга навесил ближе к лини вратарской, откуда головой неточно пробил Соль.

32 мин. Опасно! Сухоручко с фланга протащил мяч в штрафную и отдал Солю, который с развороту низом пробил из под соперника, но Шацкий в падении зафиксировал сферу.

30 мин. Треть матча позади, даже второй состав Динамо выглядит сильнее основы Тобола.

28 мин. Вот и Кучеруку пришлось вступить в игру. Голкипер Динамо уверенно сыграл на выходе, забрав мяч после навеса с фланга.

26 мин. Момент! А теперь просто повезло киевлянам! После навеса с левого фланга игрок Тобола головой расстреливал ворота, но мяч пролетел рядом со штангой.

24 мин. С небольшим преимуществом Динамо проходит сейчас игра, но мяч переместился в центр поля.

22 мин. Опасной могла получиться атака Динамо, но Соль отдал неточную передачу на Сухоручко, который был в штрафной без опеки соперника.

21 мин. И вновь ничем не завершился угловой Тобола, не вступал еще в игру Кучерук.

20 мин. Левым флангом атаковали казахи, Кузык заблокировал прострел соперника и выбил мяч на угловой.

18 мин. Киевляне продолжают диктовать сопернику свои условия, а вот у Тобола видны проблемы в обороне.

16 мин. Очень хороший отрезок провели киевляне. Присмотрелись они к сопернику, после чего выдали серию атак.

14 мин. Опасно! Вновь Дуелунд классно пробивал со средней дистанции, но Шацкий отбил мяч из нижнего угла, после чего Сухоручко навесил в центр штрафной, откуда Соль пробил головой в штангу.

12 мин. ГОЛ! После навеса Де Пены с угловой отметки Соль опередил голкипера и ударом головой открыл счет!

11 мин. Опасно! Появились разрывы в линиях у Тобола, чем воспользовался Дуэлунд, прошел он к линии штрафной и мягко пытался перебросить мяч над голкипером, но Шацкий кончиками пальцев переводит сферу на угловой.

9 мин. Неплохую атаку провели киевляне, Пиварич получил передачу на ход в штрафную и прострелил вдоль ворот, но голкипер Тобола перехватил мяч.

8 мин. Много потерь мяча при переходе в атаку с обеих сторон, типичный весенний футбол идет на первых минутах.

6 мин. Невысок темп матча, киевлянам никак не удается организовать хотя бы одну атаку.

3 мин. Пока игроки Тобола больше контролируют мяч, киевляне в основном находятся на своей половине поля.

2 мин. Первый угловой подали казахи, спокойно отбились киевляне.

1 мин. Пиварич вышел с капитанской повязкой, условно второй состав сегодня у Динамо.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 12-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Тобол» из Казахстана. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе бело-голубых на стадионе «Titanic Mardan Stadium», начало в 15.00 по киевскому времени.

Свой одиннадцатый матч во время зимнего межсезонья киевляне проведут против четвертой по итогам минувшего сезона команды Казахстана. Ничья с БАТЕ стала первой для «Динамо» после серии из пяти победных матчей, в которых бело-голубые продемонстрировали довольно результативный футбол.. «Тобол» известен украинским болельщикам тем, что за казахов выступает немало поигравший в УПЛ грузинский футболист Джаба Канкава. Свои два последних матча на сборах в Турции против сербской «Младости» и боснийского «Сараево» «Тобол» завершил с одинаковым счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Тобол».