Динамо - Тобол - 2:4. Видео голов и обзор матча

«Динамо» Киев в рамках очередного спарринга на сборе в Турции уступило «Тоболу» с результатом 2:4.
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Тобол
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дуэлунд (Динамо Киев).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Фран Соль (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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