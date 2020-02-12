Динамо Киев
2:4
12.02.2020, FT

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо до идеальной формы еще работать и работать»

Киевляне уступили в контрольном матче

  • 12.02.2020 20:10
  • 1462 просмотра
  • 2 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо до идеальной формы еще работать и работать»
© fcdynamo.kiev.ua

В среду «Динамо» провело контрольный матч с «Тоболом» и уступило 2:4, хотя по ходу встречи киевляне вели 2:0. Игру прокомментировал наставник Алексей Михайличенко.

- Сегодня у нас был экспериментальный состав, это нужно учитывать. К тому же, первые два мяча, которые мы забили, наложили какой-то отпечаток, потому что мы перестали играть на тех скоростях, с теми усилиями, с которыми следовало. А потом уже вернуться в игру очень тяжело.

У нас в этой игре была очень молодая линия обороны, за исключением Пиварича. Не все получилось, но молодые ребята – и Сирота, и Романчук – очень хорошо работают, отдаются в каждой тренировке, поэтому им, наверное, немножко тяжеловато. Сегодня они не так уверенно сыграли, как в предыдущих играх, когда все было хорошо.

Против любой команды нужно играть на максимальных возможностях, на максимальных скоростях. А то, что сегодня получился такой результат – все видели и судейство, и все остальное, поэтому ничего страшного нет, будем работать дальше.

- Несмотря на то, что арбитры не засчитали два гола Соля, не назначили пенальти за фол на нем зафиксировав офсайд, Фран не опустил руки, до финального свистка был нацелен на ворота…

- Хорошо, что ребята встряхнулись, постарались вернуться в игру. На таких скоростях, на каких мы провели последние 20 минут встречи, нужно играть весь матч – не позволяя сопернику ничего создать. К сожалению, те моменты, которые возникли у наших ворот, мы придумали сами себе. Через это тоже нужно пройти. Идет серьезная работа, все это нелегко совместить – и психологически, и физически. Нужно терпеть.

- Большая часть стартового состава провела сегодня полный матч. В функциональном плане команда уже подходит к идеальной форме?

- До идеальной формы еще работать и работать, но мы рассчитываем подойти в боевой готовности к первым официальным матчам.

- Вы уже для себя определяете основной состав на официальные игры сезона?

- Естественно, но сейчас мы определяем состав на первый матч, который состоится 22 февраля. А на следующую игру снова будем выбирать лучший состав. И так все время, на каждый матч.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 12.02.2020 20:36
    0
    До ідеальної форми ще працювати і працювати, але ми розраховуємо підійти в бойовій готовності до перших офіційних матчів.
    ________________________________________________________
    А те официальные матчи не ЛЧ, и даже не ЛЕ. Вот вам и весь футбол!
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 20:16
    0
    Насколько далеко? Не до ближайшей пивнушки?
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 12.02.2020 20:36
    0
    До ідеальної форми ще працювати і працювати, але ми розраховуємо підійти в бойовій готовності до перших офіційних матчів.
    ________________________________________________________
    А те официальные матчи не ЛЧ, и даже не ЛЕ. Вот вам и весь футбол!
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 20:16
    0
    Насколько далеко? Не до ближайшей пивнушки?
    Ссылка
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